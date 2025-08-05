社畜再培訓先導計劃｜87歲「食屎陳師奶」 驚喜亮相 全靠1位幕後推手！
「食屎陳師奶」驚喜亮相ViuTV 全靠1位幕後推手
在最新一集《社畜再培訓先導計劃》中，一位熟悉面孔驚喜現身——有眼利網民發現，飾演HR（陳子豐）嘅媽媽的正是《愛·回家之開心速遞》中深受喜愛的搞笑角色「食屎陳師奶」孫慧蓮！不少觀眾對她的突然登場感到驚喜。有網民更翻查資料，發現本劇監製兼導演正是2017至2023年間《愛·回家之開心速遞》的監製林建祥，今次邀請了舊拍檔拍劇都好正常。
亮相ViuTV全靠1位幕後推手
不少網民都表示相當驚喜又感動，能在ViuTV再次見到「陳師奶」的演出：「可以喺Viu見到陳師奶真係好開心！一見到監製係林建祥就知有保證，以前《愛回家》真係好睇過依家，呢套咁有愛嘅劇果然有林監製嘅影子」、「吓？咁《愛回家》冇咗食屎陳師奶？有冇交代佢去咗邊？」等留言熱烈。
而劇中飾演陳師奶「兒子」的陳子豐亦親自留言搞笑回應：「大家唔好再叫我媽咪食屎啦，搞到我都好似係食屎大咁！」一句幽默回應即時引來網民爆笑。
「食屎陳師奶」連大劉都係粉絲
「陳師奶」真名孫慧蓮（Helen）87歲，退休後於1996年入行做演員，現時以特約演員於16年開始參與處境劇《愛.回家之開心速遞》，當中飾演「食屎陳師奶」一角，人氣強勁連大劉早前開記者招待會，都點名大讚晚晚有捧場。
《愛回家》成「食屎陳師奶」代表作
日前「陳師奶」孫慧蓮接受訪問大談入行多年有冇代表作？對「食屎陳師奶」呢個名點睇？薑果然愈老愈辣，完全冇諗過佢會咁樣答：「陳師奶引起好多市民對我嘅認識，如果你講話代表作，唯一就係呢一個。因為我做咗好長時間，我記得我數過，16、17年做到依家。有啲朋友或者同事都會話『乜嘢食屎呀！咁你都肯做肯接受？』我話呢啲名之嘛，我話你本人唔食屎咪得囉，世界上有冇人食屎？我亦有學生話『有冇搞錯呀孫主任咁你都肯做？』我話做戲之嘛，我咪做出人生百態有乜嘢唔好啫，我話我只要唔做壞事咪得囉，食屎唔係壞事，但係有冇人食屎吖？你做嗰行就要投入嗰行。」
家英哥都係佢學生
孫慧蓮退休前是一位小學教師，由1959年起教過五間官立小學，教過的學生包括羅家英，也曾經在將軍澳官立小學和歐陽偉豪（Ben Sir）做過同事。「其實我個人都好活潑吓嘅，以前稱之為『十三點』，我父母冇受過咩教育，我係船廠女，好自由奔放周圍走，同埋我好有表演慾⋯⋯但係當時啲女孩子，正途一般只有護士同埋教師兩條出路⋯⋯我好彩考到那打素醫院，但係我知道我自己讀唔到書，啲醫學書好厚，到最後考到師範，入到去我乜嘢科都唔修，英文科我唔修、美術科我又唔修、美勞我又唔修、因為嗰啲要交功課，咁我就修體育，所以到今時今日我嘅健康都幾好，係因為我教咗39年體育科。家英哥應該係我最早期觀塘官立（小學）學生，家英係第二屆，應該係60年插班嘅。」
當年父母反對造星夢
「我本身好鍾意做演藝工作，不過舊式家庭加嗰時嘅演藝界風氣，聽聞好複雜。我成日都話自己樣又唔夠，高度又唔夠、口齒又未必咁伶俐，最主要都係我嘅家庭，雖然佢哋唔理我，但係一入親呢啲所謂娛樂圈嘅大染缸，佢哋始終會知道一定唔俾，所以我唔敢。」為了圓年青時的演藝夢，孫慧蓮在39年教師生涯退休後，仔女亦長大，她於1996年看到港台招聘演員，膽粗粗自己寫信去一試，當時面試要求她扮訓導主任，而因為她本身是老師所以就順利考入港台，開始其演戲人生，做足13年茄哩啡，作品包括《新紮師妹3》的沙灘天使、《復仇者之死》張婆等，直至2006年正式退休後繼續做特約演員。
滿腔熱誠永不言退
講到在《愛回家》中的演出，孫慧蓮表示老中青甚至小朋友都喜歡「食屎陳師奶」這個角色，因為她是教書出身，所有凡有小朋友要求合照，她都會說：「你鍾意睇『陳師奶』ok，不過你一定要做功課，雖然我走咗入演藝界，但我好多時都心繫教育。」孫慧蓮表示身邊好友都羨慕她到了這年紀仍有工作：「好多朋友鍾意飲茶吹水過日晨，我唔慣，可能我係一個好有衝勁嘅人，以前我兼顧幾份工，我教政府夜校、成人教育班，我又去學裁剪，再年輕未結婚時我又去幫人補習，堅持，我同自己講一定做到就做到。我冇諗過退休，我對演藝工作好有熱誠，會做到有一日精神與體力都應付唔到喇，我先會逼自己退休，除非無綫覺得我呢個人唔可以再用，否則會一直做落去。」
孫慧蓮接受訪問
Ben Sir搶認係陳師奶舊校同事
阿姐汪明荃去年社交網發帖，透露陪家英哥羅家英出席了一個特別的聚會，與他幾位幾十年冇見面的小學同學，以及在他小學六年級畢業之後、60年未見過面的一位馮文彥老師（中文老師）見面，阿姐在文中更特別感謝「熱心人孫老師」努力找到家英哥其他同班同學，在大家聯絡後發起了這飯局。
阿姐在文中提到一位孫老師：「TVB劇集《愛回家》裡面飾演陳太」，所講的就是觀眾熟悉的「食屎陳師奶」，有不少網友都對「陳師奶」原來係家英哥小學老師大感驚訝，紛紛表示「估佢唔到」、「失覺失覺」等等，54歲的Ben Sir（歐陽偉豪）隨即留言指：「孫老師全名是孫慧蓮，是我舊校同事！」阿姐亦有回應：「多謝提醒。」
叫「食屎陳師奶」因曾食狗屎
以「食屎陳師奶」一角彈起的孫慧蓮英文名Helen，現年84歲，是一名特約演員，由2017年開始在《愛·回家之開心速遞》中扮演「食屎陳師奶」一角，其中被冠以「食屎」之名的緣故，是有一集「陳師奶」帶狗散步，卻留下狗屎沒有清理，並誓神劈願地指屎不是自己的狗所痾，否則就會食了那些屎。後來證實屎確實是「陳師奶」的狗所屙，熊家成員於是送上狗屎給「陳師奶」食，自此開始叫她做「食屎陳師奶」。
同「根叔」有過曖昧感情戲
「食屎陳師奶」在劇中雖然有老公，但同「根叔」劉丹都有過不少曖昧感情戲。現實中孫慧蓮是個單親媽媽，育有3名女兒，並有4個孫，她曾在訪問中透露自己為了湊大3個女，曾一個人做3份工，包括在小學做訓導老師、教人補習、教編織與烹調，來供3個女兒在美國及英國讀書。現時孫慧蓮和二女兒一起在香港生活，而大女和細女已移居美國。她曾透露在50歲時選擇離婚，是因為和前夫理想不同、目標不一致，而她堅持要「做自己」。
原來曾執教39年 恨演悲情戲
曾執教鞭39年的孫慧蓮，任教過5間小學，主要負責教體育科，又兼任埋芭蕾舞導師，亦擔任過訓導主任，在將軍澳一間小學中，她就和Ben Sir做過同事。孫慧蓮指自己從小已有個演員夢，1996年已開始在港台電視兼職做特約演員，2006年正式退休後，她有更多時間投入演出，曾演過電影《新紮師妹3》的沙灘天使、《復仇者之死》張婆以及ViuTV劇集《詭探前傳》的花姑等，她笑言最想挑戰悲情角色，因為自己無需滴眼藥水，都可以立即崩潰落淚。