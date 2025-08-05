社畜再培訓先導計劃｜87歲「食屎陳師奶」 驚喜亮相 全靠1位幕後推手！

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在ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》中，觀眾驚喜發現熟悉面孔再度亮相！由87歲的特約演員孫慧蓮飾演的HR張媽媽，其實正是《愛·回家之開心速遞》中人氣角色「食屎陳師奶」！

「食屎陳師奶」驚喜亮相ViuTV 全靠1位幕後推手

在最新一集《社畜再培訓先導計劃》中，一位熟悉面孔驚喜現身——有眼利網民發現，飾演HR（陳子豐）嘅媽媽的正是《愛·回家之開心速遞》中深受喜愛的搞笑角色「食屎陳師奶」孫慧蓮！不少觀眾對她的突然登場感到驚喜。有網民更翻查資料，發現本劇監製兼導演正是2017至2023年間《愛·回家之開心速遞》的監製林建祥，今次邀請了舊拍檔拍劇都好正常。

食屎陳師奶 「食屎陳師奶」驚喜亮相ViuTV，飾演陳子豐媽媽。（圖片來源：ViuTV）
「食屎陳師奶」驚喜亮相ViuTV，飾演陳子豐媽媽。（圖片來源：ViuTV）
食屎陳師奶 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
食屎陳師奶 《愛·回家之開心速遞》當年成為TVB收視靠山，所以2023年中林建祥（中間）竟然傳出被炒都相當出人意表。林1994年加入TVB做PA，2008年曾到北京電影學院深造。2017年林建祥晉升成為監製，《愛·回家之開心速遞》係林建祥唯一一套監製嘅TVB劇集。（圖片來源：IG@kc_lam）
《愛·回家之開心速遞》當年成為TVB收視靠山，所以2023年中林建祥（中間）竟然傳出被炒都相當出人意表。林1994年加入TVB做PA，2008年曾到北京電影學院深造。2017年林建祥晉升成為監製，《愛·回家之開心速遞》係林建祥唯一一套監製嘅TVB劇集。（圖片來源：IG@kc_lam）

亮相ViuTV全靠1位幕後推手

不少網民都表示相當驚喜又感動，能在ViuTV再次見到「陳師奶」的演出：「可以喺Viu見到陳師奶真係好開心！一見到監製係林建祥就知有保證，以前《愛回家》真係好睇過依家，呢套咁有愛嘅劇果然有林監製嘅影子」、「吓？咁《愛回家》冇咗食屎陳師奶？有冇交代佢去咗邊？」等留言熱烈。

食屎陳師奶 陳師奶在《愛回家》雖然戲份不多，但都好搶鏡。（圖片來源：TVB）
陳師奶在《愛回家》雖然戲份不多，但都好搶鏡。（圖片來源：TVB）

而劇中飾演陳師奶「兒子」的陳子豐亦親自留言搞笑回應：「大家唔好再叫我媽咪食屎啦，搞到我都好似係食屎大咁！」一句幽默回應即時引來網民爆笑。

食屎陳師奶 陳子豐都有留言，叫網民唔好再叫自己「媽媽」做「食屎陳師奶」。（圖片來源：Threads截圖）
陳子豐都有留言，叫網民唔好再叫自己「媽媽」做「食屎陳師奶」。（圖片來源：Threads截圖）

「食屎陳師奶」連大劉都係粉絲

「陳師奶」真名孫慧蓮（Helen）87歲，退休後於1996年入行做演員，現時以特約演員於16年開始參與處境劇《愛.回家之開心速遞》，當中飾演「食屎陳師奶」一角，人氣強勁連大劉早前開記者招待會，都點名大讚晚晚有捧場。

食屎陳師奶 「食屎陳師奶」一角深受網民喜愛，曾被列為《愛回家》女神第四位。（圖片來源：《愛回家》截圖）
「食屎陳師奶」一角深受網民喜愛，曾被列為《愛回家》女神第四位。（圖片來源：《愛回家》截圖）

《愛回家》成「食屎陳師奶」代表作

日前「陳師奶」孫慧蓮接受訪問大談入行多年有冇代表作？對「食屎陳師奶」呢個名點睇？薑果然愈老愈辣，完全冇諗過佢會咁樣答：「陳師奶引起好多市民對我嘅認識，如果你講話代表作，唯一就係呢一個。因為我做咗好長時間，我記得我數過，16、17年做到依家。有啲朋友或者同事都會話『乜嘢食屎呀！咁你都肯做肯接受？』我話呢啲名之嘛，我話你本人唔食屎咪得囉，世界上有冇人食屎？我亦有學生話『有冇搞錯呀孫主任咁你都肯做？』我話做戲之嘛，我咪做出人生百態有乜嘢唔好啫，我話我只要唔做壞事咪得囉，食屎唔係壞事，但係有冇人食屎吖？你做嗰行就要投入嗰行。」

食屎陳師奶 對於被稱為「食屎陳師奶」，孫慧蓮表示這個只是稱號，並不表示真的會食。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
對於被稱為「食屎陳師奶」，孫慧蓮表示這個只是稱號，並不表示真的會食。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
食屎陳師奶 「我話做戲之嘛，我咪做出人生百態有乜嘢唔好啫！」（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
「我話做戲之嘛，我咪做出人生百態有乜嘢唔好啫！」（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
食屎陳師奶 陳師奶引起好多市民對她的認識，如果講代表作，她笑指唯一就係呢一個。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
陳師奶引起好多市民對她的認識，如果講代表作，她笑指唯一就係呢一個。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）

家英哥都係佢學生

孫慧蓮退休前是一位小學教師，由1959年起教過五間官立小學，教過的學生包括羅家英，也曾經在將軍澳官立小學和歐陽偉豪（Ben Sir）做過同事。「其實我個人都好活潑吓嘅，以前稱之為『十三點』，我父母冇受過咩教育，我係船廠女，好自由奔放周圍走，同埋我好有表演慾⋯⋯但係當時啲女孩子，正途一般只有護士同埋教師兩條出路⋯⋯我好彩考到那打素醫院，但係我知道我自己讀唔到書，啲醫學書好厚，到最後考到師範，入到去我乜嘢科都唔修，英文科我唔修、美術科我又唔修、美勞我又唔修、因為嗰啲要交功課，咁我就修體育，所以到今時今日我嘅健康都幾好，係因為我教咗39年體育科。家英哥應該係我最早期觀塘官立（小學）學生，家英係第二屆，應該係60年插班嘅。」

食屎陳師奶 孫慧蓮除了教體育也曾是訓導主任。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
孫慧蓮除了教體育也曾是訓導主任。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
食屎陳師奶 原來Ben Sir都做過佢同事。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
原來Ben Sir都做過佢同事。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）

當年父母反對造星夢

「我本身好鍾意做演藝工作，不過舊式家庭加嗰時嘅演藝界風氣，聽聞好複雜。我成日都話自己樣又唔夠，高度又唔夠、口齒又未必咁伶俐，最主要都係我嘅家庭，雖然佢哋唔理我，但係一入親呢啲所謂娛樂圈嘅大染缸，佢哋始終會知道一定唔俾，所以我唔敢。」為了圓年青時的演藝夢，孫慧蓮在39年教師生涯退休後，仔女亦長大，她於1996年看到港台招聘演員，膽粗粗自己寫信去一試，當時面試要求她扮訓導主任，而因為她本身是老師所以就順利考入港台，開始其演戲人生，做足13年茄哩啡，作品包括《新紮師妹3》的沙灘天使、《復仇者之死》張婆等，直至2006年正式退休後繼續做特約演員。

食屎陳師奶 孫慧蓮熱愛工作，做事用盡100分力。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
孫慧蓮熱愛工作，做事用盡100分力。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
食屎陳師奶 （圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）

滿腔熱誠永不言退

講到在《愛回家》中的演出，孫慧蓮表示老中青甚至小朋友都喜歡「食屎陳師奶」這個角色，因為她是教書出身，所有凡有小朋友要求合照，她都會說：「你鍾意睇『陳師奶』ok，不過你一定要做功課，雖然我走咗入演藝界，但我好多時都心繫教育。」孫慧蓮表示身邊好友都羨慕她到了這年紀仍有工作：「好多朋友鍾意飲茶吹水過日晨，我唔慣，可能我係一個好有衝勁嘅人，以前我兼顧幾份工，我教政府夜校、成人教育班，我又去學裁剪，再年輕未結婚時我又去幫人補習，堅持，我同自己講一定做到就做到。我冇諗過退休，我對演藝工作好有熱誠，會做到有一日精神與體力都應付唔到喇，我先會逼自己退休，除非無綫覺得我呢個人唔可以再用，否則會一直做落去。」

食屎陳師奶 孫慧蓮與劉丹同是《愛回家》的主要演員之一。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
孫慧蓮與劉丹同是《愛回家》的主要演員之一。（圖片來源：YouTube@HKPAG香港演藝人協會截圖）
食屎陳師奶 孫慧蓮後生時曾任教體育老師，所以體能十分好，平時會到郊外行山遊玩，早前更遇上年輕粉絲要求合照。（圖片來源：IG@wailin.sun）
孫慧蓮後生時曾任教體育老師，所以體能十分好，平時會到郊外行山遊玩，早前更遇上年輕粉絲要求合照。（圖片來源：[email protected]

孫慧蓮接受訪問

Ben Sir搶認係陳師奶舊校同事

阿姐汪明荃去年社交網發帖，透露陪家英哥羅家英出席了一個特別的聚會，與他幾位幾十年冇見面的小學同學，以及在他小學六年級畢業之後、60年未見過面的一位馮文彥老師（中文老師）見面，阿姐在文中更特別感謝「熱心人孫老師」努力找到家英哥其他同班同學，在大家聯絡後發起了這飯局。

食屎陳師奶 今次聚會除了3位老師外，又搵來包括家英哥在內，10個在1961年畢業於觀塘官小的舊生，距今剛好60年一個甲子，網友都大讚這樣的聚會十分難得。（圖片來源：IG@wang_liza）
今次聚會除了3位老師外，又搵來包括家英哥在內，10個在1961年畢業於觀塘官小的舊生，距今剛好60年一個甲子，網友都大讚這樣的聚會十分難得。（圖片來源：IG@wang_liza）
食屎陳師奶 阿姐指家英哥和一班舊同學一見面就有說不盡的話題，想當年大家只有12至14歲、很多事情居然還記得。（圖片來源：IG@hangtonglaw）
阿姐指家英哥和一班舊同學一見面就有說不盡的話題，想當年大家只有12至14歲、很多事情居然還記得。（圖片來源：IG@hangtonglaw）
食屎陳師奶 75歲的家英哥，計落當年小六畢業時已15歲，他表示期待疫情過去後，能相約海外同學回來再聚。（圖片來源：IG@hangtonglaw）
75歲的家英哥，計落當年小六畢業時已15歲，他表示期待疫情過去後，能相約海外同學回來再聚。（圖片來源：IG@hangtonglaw）

阿姐在文中提到一位孫老師：「TVB劇集《愛回家》裡面飾演陳太」，所講的就是觀眾熟悉的「食屎陳師奶」，有不少網友都對「陳師奶」原來係家英哥小學老師大感驚訝，紛紛表示「估佢唔到」、「失覺失覺」等等，54歲的Ben Sir（歐陽偉豪）隨即留言指：「孫老師全名是孫慧蓮，是我舊校同事！」阿姐亦有回應：「多謝提醒。」

食屎陳師奶 阿姐介紹這兩位是馮文彥老師和古嫣玲老師，阿姐透露家英哥準備了三條頸巾送給三位老師，令她大讚很sweet、很暖心。（圖片來源：IG@wang_liza）
阿姐介紹這兩位是馮文彥老師和古嫣玲老師，阿姐透露家英哥準備了三條頸巾送給三位老師，令她大讚很sweet、很暖心。（圖片來源：IG@wang_liza）
食屎陳師奶 現年84歲的孫老師孫慧蓮曾透露自己人生第一份工就是在觀塘官立小學擔任老師，也是該校的創校老師之一。（圖片來源：IG@wang_liza）
現年84歲的孫老師孫慧蓮曾透露自己人生第一份工就是在觀塘官立小學擔任老師，也是該校的創校老師之一。（圖片來源：IG@wang_liza）
食屎陳師奶 Ben Sir。（圖片來源：IG@ben_sir_dr_ben）
Ben Sir。（圖片來源：IG@ben_sir_dr_ben）

叫「食屎陳師奶」因曾食狗屎

以「食屎陳師奶」一角彈起的孫慧蓮英文名Helen，現年84歲，是一名特約演員，由2017年開始在《愛·回家之開心速遞》中扮演「食屎陳師奶」一角，其中被冠以「食屎」之名的緣故，是有一集「陳師奶」帶狗散步，卻留下狗屎沒有清理，並誓神劈願地指屎不是自己的狗所痾，否則就會食了那些屎。後來證實屎確實是「陳師奶」的狗所屙，熊家成員於是送上狗屎給「陳師奶」食，自此開始叫她做「食屎陳師奶」。

食屎陳師奶 雖然經常被人稱呼為「食屎陳師奶」，但其實孫慧蓮在《愛回家》的角色名叫「陳妹珠」。（圖片來源：《愛回家》截圖）
雖然經常被人稱呼為「食屎陳師奶」，但其實孫慧蓮在《愛回家》的角色名叫「陳妹珠」。（圖片來源：《愛回家》截圖）
食屎陳師奶 孫慧蓮話唔介意畀人稱做「食屎陳師奶」，認為只係出於演戲角色需要，佢本身唔係食屎就得。（圖片來源：《愛回家》截圖）
孫慧蓮話唔介意畀人稱做「食屎陳師奶」，認為只係出於演戲角色需要，佢本身唔係食屎就得。（圖片來源：《愛回家》截圖）

同「根叔」有過曖昧感情戲

「食屎陳師奶」在劇中雖然有老公，但同「根叔」劉丹都有過不少曖昧感情戲。現實中孫慧蓮是個單親媽媽，育有3名女兒，並有4個孫，她曾在訪問中透露自己為了湊大3個女，曾一個人做3份工，包括在小學做訓導老師、教人補習、教編織與烹調，來供3個女兒在美國及英國讀書。現時孫慧蓮和二女兒一起在香港生活，而大女和細女已移居美國。她曾透露在50歲時選擇離婚，是因為和前夫理想不同、目標不一致，而她堅持要「做自己」。

食屎陳師奶 「食屎陳師奶」在劇中曾同「根叔」重現《烈火戰車》情節。（圖片來源：《愛回家》截圖）
「食屎陳師奶」在劇中曾同「根叔」重現《烈火戰車》情節。（圖片來源：《愛回家》截圖）
食屎陳師奶 （圖片來源：《愛回家》截圖）
（圖片來源：《愛回家》截圖）

原來曾執教39年 恨演悲情戲

曾執教鞭39年的孫慧蓮，任教過5間小學，主要負責教體育科，又兼任埋芭蕾舞導師，亦擔任過訓導主任，在將軍澳一間小學中，她就和Ben Sir做過同事。孫慧蓮指自己從小已有個演員夢，1996年已開始在港台電視兼職做特約演員，2006年正式退休後，她有更多時間投入演出，曾演過電影《新紮師妹3》的沙灘天使、《復仇者之死》張婆以及ViuTV劇集《詭探前傳》的花姑等，她笑言最想挑戰悲情角色，因為自己無需滴眼藥水，都可以立即崩潰落淚。

食屎陳師奶 孫慧蓮曾透露自己畢業自葛量洪師範學院，由1959年開始教書。（圖片來源：IG@wailin.sun）
孫慧蓮曾透露自己畢業自葛量洪師範學院，由1959年開始教書。（圖片來源：[email protected]
食屎陳師奶 除了演戲外，孫慧蓮又經常四出做義工，又曾捐錢幫助內地興建醫院和學校。（圖片來源：IG@wailin.sun）
除了演戲外，孫慧蓮又經常四出做義工，又曾捐錢幫助內地興建醫院和學校。（圖片來源：[email protected]
食屎陳師奶 從事特約演員25年，孫慧蓮演出過很多不同角色，但她笑言最想挑戰一下悲情角色。（圖片來源：IG@wailin.sun）
從事特約演員25年，孫慧蓮演出過很多不同角色，但她笑言最想挑戰一下悲情角色。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：ViuTV、TVB、IG@ben_sir_dr_ben資料或影片來源：原文刊於新假期

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