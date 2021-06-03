巨腩消失！食神韜韜325磅減到195磅！公開成功方法、回復健康身形原來因為一個人？！
憑在TVB主持飲食節目《日日有食神》而為人熟悉的食神韜韜（梁文韜），一向以龐大身形令人留下深刻印象，日前他在網上接受蔡瀾訪問的一條飲食片得到很多網民關注，片中可見韜韜比以前瘦了很多，原來他已由325磅激減到195磅！
編輯：東方新地｜圖片：日日有食神@YouTube、蔡瀾@YouTube、Love [email protected]、韜韜@FB｜原文刊於：新Monday
韜韜 2005年腰圍48吋
現年70歲的韜韜因主持TVB節目《日日有食神》而為人認識，不過近年他已開設YouTube頻道，轉型做飲食界KOL。韜韜在2005年曾提到自己的腰圍有48吋，更患有「三高」問題。韜韜表示因為從事飲食業，而且自己精通煮食，食得好又食得多，加上休息時間不夠，缺乏運動，所以一直十分肥胖。
由325磅減到195磅
早前韜韜接受蔡瀾的網上節目訪問，蔡瀾也說：「你依家瘦咗好多。」韜韜提到自己如何減肥：「我由325磅減到195磅，靠做運動，用咗27個月去纖體。」蔡瀾也不禁大讚他70歲高齡仍有決心去減肥：「你嘅意志力好犀利、好強！」
韜韜決心減肥全因弟弟突然離世 用生酮減肥法減磅
韜韜在兩年零三個月內減去130磅，瘦身十分成功，背後原來是因為韜韜的弟弟在2017年59歲時，有天吃完飯後坐在大班椅上突然離世，於是令韜韜決心減肥。韜韜由飲食習慣入手，用了生酮減肥法去減磅，現時也有做運動，以保持健康。
網友：韜韜瘦咗兩個碼，好在不是健康有問題
很多網友也大感驚訝，大讚韜韜非常有意志力，有人留言：「韜韜瘦咗兩個碼，好在不是健康有問題。好精彩的一集！祝大家身體健康。」、「韜哥廋了很多，他本人說從三百多磅減到一百九十八磅，靠做運動」、「蔡生和韜哥樣貌好相似，韜哥減肥成功，願您們身體健康。看到佳餚食指大動。」、「韜哥絕對有資格做瘦身代言人了。」、「好掛住兩位飲食大師。韜韜真是瘦咗好多啊。」