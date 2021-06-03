巨腩消失！食神韜韜325磅減到195磅！公開成功方法、回復健康身形原來因為一個人？！

憑在TVB主持飲食節目《日日有食神》而為人熟悉的食神韜韜（梁文韜），一向以龐大身形令人留下深刻印象，日前他在網上接受蔡瀾訪問的一條飲食片得到很多網民關注，片中可見韜韜比以前瘦了很多，原來他已由325磅激減到195磅！

編輯：東方新地｜圖片：日日有食神@YouTube、蔡瀾@YouTube、Love [email protected]、韜韜@FB｜原文刊於：新Monday