71歲食神韜韜瘦到唔夠200磅 灣仔豪裝酒樓月尾執笠：出唔到糧
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食神韜韜（梁文韜）同資深傳媒人汪曼玲近日飯聚，未知是否受疫情影響，韜韜與眾人合照時明顯清減不少，目測唔夠200磅。
韜韜體重高峰期達325磅 最新近照暴瘦
韜韜（梁文韜）現年71歲，係一位著名廚師，曾上過唔少飲食節目大騷廚技，其身形再加上大肚腩十分有標誌性，體重高峰期達325磅，腰圍更達48吋！而最新近照就睇到韜韜明顯瘦咗幾個碼，加大碼肚腩變咗中碼肚腩。
灣仔豪裝酒樓月尾執笠：出唔到糧
食神韜韜（梁文韜）執掌港九新界三間大型酒樓，曾花過千萬豪裝，當中以元朗、九龍灣兩間分店最賺錢，而灣仔分店通常只做到收支平衡。但疫情期間，三間酒樓長期維持係蝕本狀態，灣仔分店生意更差到出唔到糧，所以決定做到8月28日就忍痛執笠。
韜韜決心減磅全因弟弟突然離世 用生酮修身法減磅
韜韜在兩年零三個月內減去130磅，瘦身十分成功，背後原來是因為韜韜的弟弟在2017年59歲時，有天吃完飯後坐在大班椅上突然離世，於是令韜韜決心減磅。韜韜由飲食習慣入手，用了生酮修身法去減磅，現時也有做運動，以保持健康。
撰文：東方新地（部分內容轉載自新Monday）圖片來源：[email protected]、《蔡瀾花花世界》截圖、新傳媒圖片庫
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