食腦喪B｜何廣沛公開4小時喪屍妝 為保「喪屍嘴」變「木嘴」
《食腦喪B》何廣沛飾演喪屍，要演活呢隻喪屍唔容易，特技化妝需要長時間，何廣沛公開解構4小時特技化妝過程，化妝間其他人經過嘅時候更被佢嚇一跳，除了妝容，何廣沛在小動作上花了不少心思﹗
食腦喪B｜何廣沛飲水有困難
何廣沛要演喪屍一點也不簡單，單單是特技化妝，每次都要花逾4小時﹗除了要化白臉部外，為了打造 Dry爆喪屍嘴，嘴唇除了要黐膠紙、更要塗顏料。而為免「飛甩膠紙」，何廣沛化好妝後即使想飲啖水都困難重重，不但要「木」起個嘴、更要捲埋脷，認真辛苦。
食腦喪B｜何廣沛完妝嚇親同事
另外何廣沛頸上的血管，亦是化妝師逐條慢慢畫，每條顏色深淺更是每次跟到足，製作認真。何廣沛接受《東張西望》訪問時表示：「我就覺得冇咩唔舒服，係見到我嘅人唔舒服多啲，好多同事行過睇到都會嚇一跳﹗」
為了演活喪屍角色，何廣沛要做出大量違反人體力學的肢體動作，對此他笑言：「係難嘅，因為要運用晒全身肌肉，好似趷起身咁，其實一啲都唔易做，正常人係用手撐起個身，但喪屍唔係人吖嘛，所以最大困難係點樣可以趷起身唔用手﹗」
（29日）第10集喪B因為過了七天食腦期限，失控變成喪屍襲擊死對頭戴雄蒲（張彥博飾），雖然喪B的喪屍妝及動作均非常嚇人，不過劇情繼續貫徹搞笑作風，被扯爛褲的戴雄蒲會犧牲色相當街露出「孖煙囪」四處逃走，畫面「震撼」。
第10集劇情（29/04)何廣沛懷疑蔣志光真正身分
蔣志光和何廣沛互訴感情事，揭穿何廣沛愛上江嘉敏。何廣沛產生幻覺，不時看見化身成少女利穎怡的江嘉敏，郭子豪、方紹聰協助追查。 何廣沛遇襲，擔心江嘉敏同樣遭到張彥博尋仇，何廣沛飢腸轆轆下成為喪屍，更追殺張彥博…… 朱智賢獲通知一事，大感自責，黎振燁安慰。何廣沛向江嘉敏重提親吻之事，二人表現尷尬。郭子豪、方紹聰發現利穎怡已離世；另邊廂，朱智賢證實江慶並非親父。何廣沛亦發現真正的蔣志光已去世，懷疑家中蔣志光的身分，往找他算帳……