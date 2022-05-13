食腦喪B|大結局何廣沛做香港救世主 江嘉敏戴胸圍被刪橋段曝光！
何廣沛係救世主 咬方紹聰籮柚救命
《食腦喪B》來到大結局今集一大亮點是何廣沛、朱智賢、林凱恩、郭子豪、蔣志光等人與喪屍激戰後，蔣志光英勇犧牲，而何廣沛亦絕望到生無可戀舉槍自轟。豈料一名露宿者突然撲出阻止何廣沛做傻事，他因此撞傷頭昏迷半年，期間更被露宿者當神咁拜封為「耶蘇」。他醒來後重遇江嘉敏，手拖手逃命返「勤爐」場面溫馨，豈料此舉引來大批喪追入鋪頭，眾人再次打喪屍。打鬥期間何廣沛情急咬喪屍希望退敵，無意中發現他身上有抗體，就如行走的疫苗。為救好友方紹聰，何廣沛脫去他褲子一口咬落屁股，成功將對方變回人類。
江嘉敏戴胸圍被刪片段
雖然20集《食腦喪B》經已完畢，何廣沛更加變成救世主，不過救世主都有黑歷史！原來何廣沛與江嘉敏有一場「胸圍」戲碼從未曝光，搞笑戲份慘被刪走！該段戲大概是講述靠食人腦為生的何廣沛食着個經常去內衣檔偷內衣的腦袋主人，於是何廣沛不自主地走去偷胸圍，巧合地被江嘉敏與劇中阿媽車婉婉去買胸圍撞個正著，發現何廣沛時更立即上前阻截再稱對方為「變態佬」！
原來江嘉敏唔只一次要同胸圍做戲，在2018年《兄弟》已經有類似劇情，當時的對手是王浩信。
林凱恩好有睇頭
大結局的打喪屍場口亦相當有睇頭，其中以「C 妹」余晚霞（林凱恩飾）表現最為 吸睛，以緊身戰衣上陣的「C 妹」踩住 Roller、拿着棒球棍，在街頭與喪屍廝殺， 型格十足！據知林凱恩為了這一幕，苦練踩 Roller 近兩個月，並在佈滿油漬、凹凸 不平的後巷拍攝，期間更不慎跌倒及撞傷，認真辛苦。
《食腦喪B》致敬《殭屍校園》？
《食腦喪B》自播出後已被指抄襲美劇《iZombie》，到大結局同樣有「致敬位」，不過就是向其他作品致敬。蔣志光飾演的余祥劍為救家人，單人匹馬與大批喪屍搏鬥，最後體力不繼被圍咬，他拼命攔住鐵閘最後擲手榴彈同歸於盡，這一幕與韓劇《殭屍校園》中爸爸溫召太為救女兒獨自在操場打喪屍犧牲自己幾乎一樣。
黎振燁被喪屍兒子咬頸 出得一幕收工
黎振燁是《食腦喪B》最終大佬，醉心研究喪屍病毒弄致朱智賢都離他而去，正當他以為成功研發解藥救回兒子(劉宸熙飾）正準備登上直昇機逃亡之際，突然劉宸熙病毒發作，黎振燁被兒子咬頸，然後一個黑畫面交代喪命就收工。
朱智賢成功誕B 埋伏線開續集？
《食腦喪B》最後一幕朱智賢（大A姐）成功生B，眾人正高興之時，馬冠東突問一句：「會唔會有隔代遺傳？佢都係一個食腦喪B？」之後close up BB就結束，難道TVB想以此埋伏線開續集？