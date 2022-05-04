食腦喪B｜羅毓儀飾「不良少女」入行3年極速上位 私下愛Cosplay同夾Band
食腦喪B｜羅毓儀訓練班未畢業演不良少女Tea
羅毓儀在《食腦喪B》飾演甄詠珊女兒，劇中刻意化殘妝，令樣子看來憔悴，她在社交網貼出多張拍劇花絮並分享感受：「訓練班未畢業第一個有名嘅角色就係阿Tea，知道有得演嘅時候超級興奮但又好緊張，雖然唔係好多戲份，但係要演一個吸毒又見到幻覺嘅女仔對我好有挑戰性﹗」
羅毓儀月初忽然爆分手
羅毓儀（Yuki）有一個拍拖逾兩年的男朋友Mike，經常行孖咇放閃，不過4月1日羅毓儀突然在社交網公布分訊：「我同男朋友噚晚正式分手，多謝呢幾日朋友們嘅安慰，大家放心我handle到﹗」有網民竟留言叫好，指Yuki回復單身可重新上市，其後經傳媒向她求證時，羅毓儀表示只是愚人節同大家開玩笑，沒有分手﹗
《好聲好戲》爆喊搶鏡 Yuki羅毓儀入行兩年極速上位 加盟《後生仔》挑戰波波地位
擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki）加入無綫三年即備受力捧，繼在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「路小小」而人氣急升後，去年又先後參加配音比賽節目《好聲好戲》及加盟《#後生仔傾吓偈》擔任長駐主持，挑戰「波波」黃凱儀（後改名黃婧靈）成為人氣主持地位！
25歲羅毓儀 由YouTuber轉型入無綫
羅毓儀2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，在學期間組樂隊MochiIce任結他手。 2019年無綫第30期電視藝員訓練班畢業後，即獲不少在《愛．回家之開心速遞》磨練演技的機會，因飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集。
走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片，她更透露會認真學好日文。
孖男友玩Staycation慶生
羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，現在這個頻道已有近4千個訂閱者。
城大工商管理畢業
2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。除了拍劇外，去年透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。
羅毓儀在《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。
加盟《#後生仔傾吓偈》
其中一集《#後生仔傾吓偈》中，羅毓儀開始和施焯日一起加盟節目，擔任不定期主持，節目中她講到自己的男友Mike是肥仔一名，但原來她的理想對象類型是健碩型。
羅毓儀又講到自己曾被怪叔叔屈「派帽」，原來當時她在女僕Cafe打暑期工，遇上一名Cafe的常客，因為兩人都愛玩音樂和動漫，所以開始相熟，之後那名怪叔叔卻周圍和別人說她是其女友，甚至引起她的男友誤會，令她大感困擾。
《愛回家》靠萌樣搶鏡
羅毓儀曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。
常見問題
羅毓儀因演出那個節目爆紅？
羅毓儀在《好聲好戲》中聲演表現獲讚，及後與藝員訓練班的同學一齊翻唱拍片放上社交網⋯⋯詳情請看
《食腦喪B》中的「不良少女」角色對羅毓儀有何挑戰性？
羅毓儀表示藝訓班未畢業就能獲得《食腦喪B》中一角，共且是有名的角色⋯⋯詳情請看