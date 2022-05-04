食腦喪B 羅毓儀

食腦喪B｜羅毓儀飾「不良少女」入行3年極速上位 私下愛Cosplay同夾Band

最新娛聞
東方新地

《食腦喪B》羅毓儀演一名有毒癮的不良少女，角色雖然短短一集但甚有發揮﹗現年25歲的羅毓儀入行三年，備受無綫重用，去年獲簽做親生女。眼大似日本妹的羅毓儀私下愛玩Cosplay，自組樂隊任結他手，成為新一代宅男女神的羅毓儀月初忽然爆分手，預告重新上市﹗？

食腦喪B 《食腦喪B》25歲的羅毓儀眼大大，天生童顏，似足日本妹﹗
《食腦喪B》25歲的羅毓儀眼大大，天生童顏，似足日本妹﹗（圖片來源：yukyukyukee）

食腦喪B｜羅毓儀訓練班未畢業演不良少女Tea

羅毓儀在《食腦喪B》飾演甄詠珊女兒，劇中刻意化殘妝，令樣子看來憔悴，她在社交網貼出多張拍劇花絮並分享感受：「訓練班未畢業第一個有名嘅角色就係阿Tea，知道有得演嘅時候超級興奮但又好緊張，雖然唔係好多戲份，但係要演一個吸毒又見到幻覺嘅女仔對我好有挑戰性﹗」

食腦喪B 在《食腦喪B》演不良少女，同陳榮峻合作﹗羅毓儀發文感謝劇中的前輩們﹗
在《食腦喪B》演不良少女，同陳榮峻合作﹗羅毓儀發文感謝劇中的前輩們﹗（圖片來源：yukyukyukee）

羅毓儀月初忽然爆分手

羅毓儀（Yuki）有一個拍拖逾兩年的男朋友Mike，經常行孖咇放閃，不過4月1日羅毓儀突然在社交網公布分訊：「我同男朋友噚晚正式分手，多謝呢幾日朋友們嘅安慰，大家放心我handle到﹗」有網民竟留言叫好，指Yuki回復單身可重新上市，其後經傳媒向她求證時，羅毓儀表示只是愚人節同大家開玩笑，沒有分手﹗

食腦喪B 羅毓儀日前發布同男友Mike的野餐片段，相信分手並非事實﹗
羅毓儀日前發布同男友Mike的野餐片段，相信分手並非事實﹗（圖片來源：yukyukyukee）
食腦喪B 羅毓儀在《愛上我的衰神》演學生。
羅毓儀在《愛上我的衰神》演學生。（圖片來源：yukyukyukee）

《好聲好戲》爆喊搶鏡 Yuki羅毓儀入行兩年極速上位 加盟《後生仔》挑戰波波地位

擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki）加入無綫三年即備受力捧，繼在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「路小小」而人氣急升後，去年又先後參加配音比賽節目《好聲好戲》及加盟《#後生仔傾吓偈》擔任長駐主持，挑戰「波波」黃凱儀（後改名黃婧靈）成為人氣主持地位！

食腦喪B 羅毓儀密實「水著」繼續賣可愛﹗
羅毓儀密實「水著」繼續賣可愛﹗（圖片來源：yukyukyukee）

25歲羅毓儀 由YouTuber轉型入無綫

羅毓儀2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，在學期間組樂隊MochiIce任結他手。 2019年無綫第30期電視藝員訓練班畢業後，即獲不少在《愛．回家之開心速遞》磨練演技的機會，因飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀入行快三年除了獲網友讚激似前組合Cream成員李蘊，更有網友指她似年輕時的李麗珍和葉蘊儀，以及日本童顏女星安達佑實。
食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀19年以筆名「一粒雪」推出原創小說《天賜之子·不死鳥》，多才多藝。

走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片，她更透露會認真學好日文。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀著起和服似足日本娃娃。
食腦喪B 羅毓儀
愛Cosplay的她之前拍劇集《我家無難事》，有機會cosplay《鬼滅の刃》的「蝴蝶忍」，令她非常興奮。

孖男友玩Staycation慶生

羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，現在這個頻道已有近4千個訂閱者。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀與男友Mike因夾Band而認識，她曾在社交網大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。
食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀話今年目標係希望YouTube頻道的訂閱和IG的Followers都可以突破到5位數，現時她的IG已近9千位Followers。
食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀本身擅長彈電子吉他、鋼琴及唱歌，更試過自己作曲，還和鼓手男友Mike（左二）及三個隊友組成了樂隊MochiIce，不時有機會上台表演。

城大工商管理畢業

2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。除了拍劇外，去年透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。

食腦喪B 羅毓儀
除了「路小小」這個角色外，羅毓儀又曾在《踩過界II》飾演過護士，在新劇《星空下的仁醫》中，她又會飾演兒科護士羅日菁，不過網友都笑她似兒科病人多啲！
食腦喪B 羅毓儀
已25歲的羅毓儀早前在《換命真相》（前名《逆襲人生》）飾演蔣家旻角色少女版，要著起校服扮演學生妹，獲讚零違和感。

羅毓儀在《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀表演時十分投入，以致在表演結束後心情仍未能平復。
食腦喪B 羅毓儀
獲評判們一致讚好，羅毓儀繼續爆喊感謝導師龍天生的悉心指導。

加盟《#後生仔傾吓偈》

其中一集《#後生仔傾吓偈》中，羅毓儀開始和施焯日一起加盟節目，擔任不定期主持，節目中她講到自己的男友Mike是肥仔一名，但原來她的理想對象類型是健碩型。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀指自己的理想對象類型是健碩型，而非像施焯日這類瘦仔。

羅毓儀又講到自己曾被怪叔叔屈「派帽」，原來當時她在女僕Cafe打暑期工，遇上一名Cafe的常客，因為兩人都愛玩音樂和動漫，所以開始相熟，之後那名怪叔叔卻周圍和別人說她是其女友，甚至引起她的男友誤會，令她大感困擾。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀即席示範在女僕Cafe做錯事時向顧客賣萌來解圍的本領。

《愛回家》靠萌樣搶鏡

羅毓儀曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀在 《愛．回家之開心速遞》中飾演人氣作家「路小小」。
食腦喪B 每次出場都係同飾演「熊尚善」的滕麗名演出對手戲。
每次出場都係同飾演「熊尚善」的滕麗名演出對手戲。
食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀之前曾在 《愛．回家之開心速遞》 演過多個小角色，包括女大學生、球場少女及 《大四喜×小四喜》 啦啦隊 （見圖） 等。

常見問題

羅毓儀因演出那個節目爆紅？

羅毓儀在《好聲好戲》中聲演表現獲讚，及後與藝員訓練班的同學一齊翻唱拍片放上社交網⋯⋯詳情請看

《食腦喪B》中的「不良少女」角色對羅毓儀有何挑戰性？

羅毓儀表示藝訓班未畢業就能獲得《食腦喪B》中一角，共且是有名的角色⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：IG＠yukyukyukee

讀者留言

熱門文章

 