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食腦喪B｜港姐冠軍陳曉華慘遭張彥博迷暈 露骨肉博戲躺著搶鏡

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無綫劇集《食腦喪B》封塵兩年，除了有得睇出軌男女朱智賢與黎振燁如何戲假情真外，2018年港姐冠軍陳曉華亦相當有睇頭！第十三集更加上演了一場張彥博擄走兼侵犯的戲碼！

新劇《食腦喪B》與江嘉敏爭仔 同何廣沛有感情線

在《食腦喪B》中，陳曉華飾演的Bella可以話係女神般的存在，是張彥博的舊愛，並喜歡男主角何廣沛，變相成為江嘉敏情敵，後來更成為喪屍一份子！雖然陳曉華並非女主角，但戲份不少，可以話係由頭演到落尾，當中還會有意識大膽疑似被迷姦的床戲，絕對是劇中最養眼的女角！

食腦喪B 陳曉華與何廣沛在《異搜店》中亦有合作。
陳曉華與何廣沛在《異搜店》中亦有合作。（圖片來源：[email protected]_hkp）

陳曉華被張彥博迷暈侵犯

第十三集講到，酒吧老闆大紅袍（張彥博飾）之前因為喪B（何廣沛飾）而出醜，所以決定向他深愛的女人Bella（陳曉華飾）報復，使計將她及莫笑春（江嘉敏飾）迷暈並禁錮企圖侵犯二女，過程相當露骨！期間張彥博除了飛撲至陳曉華身上之外，更鞭打江嘉敏，行為殘暴。幸好最後何廣沛及時趕至英雄救美，二女才能逃出張彥博的魔爪。

食腦喪B 陳曉華 第13集，酒吧老闆張彥博擄走陳曉華與江嘉敏，並對筍昏迷的陳圖謀不軌；事敗在逃走期間與何廣沛打鬥時意外摔死，最後其腦袋被何廣沛與蔣志光吃了。
第13集，酒吧老闆張彥博擄走陳曉華與江嘉敏，並對昏迷的陳圖謀不軌；事敗在逃走期間與何廣沛打鬥時意外摔死，最後其腦袋被何廣沛與蔣志光吃了。（圖片來源：《食腦喪B 》截圖）
食腦喪B 陳曉華雖然演出經驗少，不過都有大膽演出。
陳曉華雖然演出經驗少，不過都有大膽疑似被迷姦的戲份，令人相當期待！（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：《食腦喪B 》截圖）
食腦喪B 最後何廣沛錯手將張彥博殺死。
最後何廣沛錯手將張彥博殺死。（圖片來源：《食腦喪B 》截圖）
即睇《食腦喪B》1-20集劇情劇透

《食腦喪B》陳曉華與江嘉敏香口膠兩份食

雖然陳曉華與劇集女主角江嘉敏有情敵的成份，但劇集中二人卻情同姊妹，二人本來被監製安排一支煙兩份食，但由於二人都唔識食煙，所以改為香口膠兩份食，陳曉華受訪時笑言：「𡁻到冇晒味先畀我，我寧願拍接吻戲！」

陳曉華 食腦喪B
（圖片來源：東方新地）

2018年港姐冠軍 初次面試已成大熱

18年港姐冠軍陳曉華，憑一對長腿、白淨皮膚在首輪面試時已被視為大熱佳麗，當年與另一大熱佳麗何泳芍被封「黑白美女」，她在讀書時期已經兼任模特兒，並成為註冊護士。

食腦喪B 陳曉華以大熱姿態成為2018年港姐冠軍。
陳曉華以大熱姿態成為2018年港姐冠軍。（圖片來源：東方新地）

陳曉華未卸任即拍劇 咬字不正被喪鬧

陳曉華除了是18年港姐冠軍之外，亦是19年「國際中華小姐」冠軍，當選後旋即被力捧，未卸任已經被安排拍劇《迷網》，一來就做「女二」，未拍過劇的她就要孭重飛，被觀眾狂插戲屎、木無表情、說話口齒不清等，又指她拍攝時頻頻走錯位、NG，惹來劇組不滿。

食腦喪B 陳曉華

陳曉華情史豐富 舊愛狄以達 曾與[email protected]傳緋聞

在參選港姐初期，陳曉華已被爆出其舊愛是歌手狄以達，當時狄以達亦大方承認二人曾拍拖，不過在陳曉華參選時已分手，他亦支持前女友參選。

食腦喪B 狄以達直認曾與陳曉華拍拖。
狄以達直認曾與陳曉華拍拖。（圖片來源：東方新地）

最離奇就是與MIRROR成員Ian傳出相戀兼同居，她被指坐上由Ian公司持有的私家車，更試過獨自駕駛Ian的座架，不過她與Ian的經理人花姐均否認緋聞。

食腦喪B Ian@MIRROR離奇與陳曉華傳出緋聞。
[email protected]離奇與陳曉華傳出緋聞。（圖片來源：[email protected]

傳被方力申力追

陳曉華最新的緋聞對象就是比她年長15年的方力申，有指她獲方力申送狗公仔力追，網友又留言迫方力申認愛。

食腦喪B 陳曉華最新緋聞對象是42歲方力申！
陳曉華最新緋聞對象是42歲方力申！（圖片來源：[email protected]

睇埋陳曉華靚相：

食腦喪B 現年25歲的陳曉華前年參選香港小姐奪冠，之後簽約成為無綫「 親生女 」
現年25歲的陳曉華前年參選香港小姐奪冠，之後簽約成為無綫「 親生 女 」（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 陳曉華前年參選香港小姐奪冠並獲得「 我最喜愛佳麗獎 」，同屆亞軍兼「 最上鏡小姐 」得主為鄧卓殷（右二），季軍為丁子田（右一），陳靜堯則是當屆「 友誼小姐 」。
陳曉華前年參選香港小姐奪冠並獲得「 我最喜愛佳麗獎 」，同屆亞軍兼「 最上鏡小姐 」得主為鄧卓殷（右二），季軍為丁子田（右一），陳靜堯則是當屆「 友誼小姐 」。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 陳曉華除了選港姐奪冠外，去年3月代表香港參加《 2019國際中華小姐競選 》，亦再度奪得冠軍頭銜。
陳曉華除了選港姐奪冠外，亦代表香港參加《 2019國際中華小姐競選 》，亦再度奪得冠軍頭銜。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 陳曉華在7月13日 開播的新劇 《迷網》中飾演見習督察蕭美婷（Denise） ，將會與上司楊明及其前女友高Ling大玩三角戀。
陳曉華在劇集 《迷網》中飾演見習督察蕭美婷（Denise） ，將會與上司楊明及其前女友高Ling大玩三角戀。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 陳曉華在新劇的角色也曾參加選美，在落選後才決定投考警察，成為一名網絡科技調查組見習督察。
陳曉華在新劇的角色也曾參加選美，在落選後才決定投考警察，成為一名網絡科技調查組見習督察。（圖片來源：東方新地）
即睇《食腦喪B》1-20集劇情劇透
食腦喪B 陳曉華日前與何廣沛及吳業坤開拍新劇《異搜店》，是她首次擔正女主角，她透露劇中將會和坤哥有咀戲，但只是在面上「輕輕一吻」，暫時仍守得住其熒幕初吻。
陳曉華與何廣沛及吳業坤開拍新劇《異搜店》，是她首次擔正女主角，她透露劇中將會和坤哥有咀戲，但只是在面上「輕輕一吻」，暫時仍守得住其熒幕初吻。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起
（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 陳曉華直言第一次拍劇時非常緊張，搞到不停 NG。
陳曉華直言第一次拍劇時非常緊張，搞到不停 NG。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 陳曉華 熱愛運動的她行山也是其假日節目。
熱愛運動的她行山也是其假日節目。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 陳曉華 近期過開始學習跆拳道，為未來事業作好準備
近期過開始學習跆拳道，為未來事業作好準備。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 身形纖瘦的陳曉華擅長做空中瑜伽，曾多次在無綫大型活動上作表演。
身形纖瘦的陳曉華擅長做空中瑜伽，曾多次在無綫大型活動上作表演。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起
（圖片來源：IG圖片）
食腦喪B 25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起
（圖片來源：IG圖片）
食腦喪B 25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起
（圖片來源：IG圖片）
食腦喪B 25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起
（圖片來源：IG圖片）
食腦喪B 25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起
（圖片來源：IG圖片）
食腦喪B 25歲港姐陳曉華同高Ling爭仔 處女拍劇《迷網》做女二極速彈起
（圖片來源：IG圖片）

睇埋《食腦喪B》預告片：

食腦喪B｜4月18號起逢星期一至五晚上8:30 PM｜翡翠台

更多：食腦喪B｜第1-5集劇情劇透：何廣沛靠食人腦過活 突然琴技驚人吸引陳曉華

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（圖片來源：TVB提供《食腦喪B》劇照）

常見問題

陳曉華於《食腦喪B》飾演怎樣的角色?

陳曉華於《食腦喪B》飾演的Bella是女神般的存在……詳情請看

陳曉華於《食腦喪B》與誰有床戲?

《食腦喪B》於第13集講述陳曉華與江嘉敏被張彥博意圖迷姦……詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、藝人IG資料或影片來源：TVB (official)

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