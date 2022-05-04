食腦喪B｜港姐冠軍陳曉華慘遭張彥博迷暈 露骨肉博戲躺著搶鏡
新劇《食腦喪B》與江嘉敏爭仔 同何廣沛有感情線
在《食腦喪B》中，陳曉華飾演的Bella可以話係女神般的存在，是張彥博的舊愛，並喜歡男主角何廣沛，變相成為江嘉敏情敵，後來更成為喪屍一份子！雖然陳曉華並非女主角，但戲份不少，可以話係由頭演到落尾，當中還會有意識大膽疑似被迷姦的床戲，絕對是劇中最養眼的女角！
陳曉華被張彥博迷暈侵犯
第十三集講到，酒吧老闆大紅袍（張彥博飾）之前因為喪B（何廣沛飾）而出醜，所以決定向他深愛的女人Bella（陳曉華飾）報復，使計將她及莫笑春（江嘉敏飾）迷暈並禁錮企圖侵犯二女，過程相當露骨！期間張彥博除了飛撲至陳曉華身上之外，更鞭打江嘉敏，行為殘暴。幸好最後何廣沛及時趕至英雄救美，二女才能逃出張彥博的魔爪。
《食腦喪B》陳曉華與江嘉敏香口膠兩份食
雖然陳曉華與劇集女主角江嘉敏有情敵的成份，但劇集中二人卻情同姊妹，二人本來被監製安排一支煙兩份食，但由於二人都唔識食煙，所以改為香口膠兩份食，陳曉華受訪時笑言：「𡁻到冇晒味先畀我，我寧願拍接吻戲！」
2018年港姐冠軍 初次面試已成大熱
18年港姐冠軍陳曉華，憑一對長腿、白淨皮膚在首輪面試時已被視為大熱佳麗，當年與另一大熱佳麗何泳芍被封「黑白美女」，她在讀書時期已經兼任模特兒，並成為註冊護士。
陳曉華未卸任即拍劇 咬字不正被喪鬧
陳曉華除了是18年港姐冠軍之外，亦是19年「國際中華小姐」冠軍，當選後旋即被力捧，未卸任已經被安排拍劇《迷網》，一來就做「女二」，未拍過劇的她就要孭重飛，被觀眾狂插戲屎、木無表情、說話口齒不清等，又指她拍攝時頻頻走錯位、NG，惹來劇組不滿。
陳曉華情史豐富 舊愛狄以達 曾與[email protected]傳緋聞
在參選港姐初期，陳曉華已被爆出其舊愛是歌手狄以達，當時狄以達亦大方承認二人曾拍拖，不過在陳曉華參選時已分手，他亦支持前女友參選。
最離奇就是與MIRROR成員Ian傳出相戀兼同居，她被指坐上由Ian公司持有的私家車，更試過獨自駕駛Ian的座架，不過她與Ian的經理人花姐均否認緋聞。
傳被方力申力追
陳曉華最新的緋聞對象就是比她年長15年的方力申，有指她獲方力申送狗公仔力追，網友又留言迫方力申認愛。
睇埋陳曉華靚相：
睇埋《食腦喪B》預告片：
食腦喪B｜4月18號起逢星期一至五晚上8:30 PM｜翡翠台
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常見問題
陳曉華於《食腦喪B》飾演怎樣的角色?
陳曉華於《食腦喪B》飾演的Bella是女神般的存在……詳情請看
陳曉華於《食腦喪B》與誰有床戲?
《食腦喪B》於第13集講述陳曉華與江嘉敏被張彥博意圖迷姦……詳情請看