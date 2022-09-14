飯戲攻心｜內地版狠Cut兩分鐘上畫 港式笑話、戲名等三大改動變感可惜
以下內容含嚴重劇透–慎入
1）「Double May」要變「九頭身」
《飯戲攻心》香港版其中一幕，講到林明禎與子華一家食飯時，稱讚子華好有文采，陳湛文便跟張繼聰笑指她果然是個「天真的Double May」（台式普通話中暗指兩丘豐滿的少女），但鄧麗欣不明當中意思，便問張繼聰是甚麼意思，張繼聰扮作不理解，亂講做「閏五月」，這段劇情就疑似因為涉及審查不獲通過，要將「Double May」改為「九頭身」，更要將張繼聰誤導鄧麗欣的對白變成「狗頭身」，指是「史努比的同類」再通過。
2）傳子華Stephy「閃片」全刪
此部分含劇透位：在故事後期的高潮部份，戲中三佬陳湛文贏得電競比賽後，在家中吃飯時希望以一條溫情短片挽回瀕臨破裂的家人關係，結果後來因為林明禎「幫忙」反成大禍，導致黃子華與鄧麗欣的「閃片」在全家人面前「流出」，更因此觸發全家大戰，據指含有「閃片」的情節和鏡頭會被徹底刪走，至於導演陳詠燊如何可以修改劇情從而達到相同戲劇效果，就要看內地版才會有答案，而《飯戲攻心》日前在內地上畫5日後，票房暫收$3,000萬，表現不過不失。
3）片名轉做學友歌名內地觀眾唔收貨
內地有網民見到內地版《飯氣攻心》片名被改做《還是覺得你最好》，反而覺得唔夾，指新名失去原本港式幽默味道不文不類，並表示好難令人記住，趕客味濃。
重溫：飯戲攻心7大必睇原因
繼小品作岑珈其《情路山旮旯》、古天樂科幻大製作《明日戰記》跑出後，9月初上映的《 飯戲攻心》網上討論度極高！網民更指這套才是「真正的港產片」，難得不是合拍片、又非內地投資，直言當中不少細節有心思，「導演陳詠燊擺明係拍畀香港人睇」。
1.笑點大眾化唔尷尬
網民大讚套戲好笑，對白搞笑又貼地，更精心安排首尾呼應，「睇咗兩個鐘都唔覺，無悶場！」，更用吳君如、呂爵安Edan套《闔家辣》比較指「唔似《闔家辣》嗰啲尷尬笑話，《飯戲攻心》啲笑點到位又大眾化，會睇到笑出聲！」、「睇早場八成滿，大家一齊笑到哈哈聲」，又指電影連配樂與鏡頭都出色，是近十年難得的笑片，而且提起「油壓床」相信大家都會笑出聲。
2. 補拍街景戲有誠意 有訊息袋走
網民大讚《飯戲攻心》好笑有溫情又放甜，成套戲簡單一個場景五餐飯，睇完仲有訊息袋走，返到屋企仲會回味！「本來係賀歲片，但完全無賀歲片嗰種胡鬧」、「將本身老土講一家故事，講得唔老土又完整」、「以為佢係賀歲片好多做節氣氛，點知唔係，得一場街景講中秋！」據導演所講，原本《飯戲攻心》係賀歲片，但新年上映因疫情關係延至中秋，但最估唔到為了貼市，竟願意為此重拍了一場街景戲！
3.黃子華演出有驚喜「唔似黃子華」
有網民指黃子華令人最有驚喜，因為「黃子華喺套戲入面唔似黃子華！」、「黃子華做棟篤笑係好，但搞套戲出嚟就唔得囉，次次都伏，難得今次唔係做自己」、「終於唔係見到平日嘅子華神，佢係演緊另一個人」、「套戲唔係子華一個擔晒大旗，有幾他人幫手好好多」等。而其實根據導演之前係ViuTV受訪時所講，他寫劇本時其中一個角色一寫就有輪廓，就決定好邊個做演員，就係黃子華。
4. 六位演員有默契唔勉強
網民大讚六位演員有默契，好有火花，令人相信六人的戲中關係，「佢哋應該第一次合作，但可以咁有化學作用？」、「60歲子華神配鄧麗欣、林明禎，以為勉強，之前仲笑佢玩『爺孫戀』，但出嚟效果好正」、「睇到好投入，當咗佢哋成家人嘅關係係真」、「佢哋好似《真情》拍咗幾百集咁！真係好似一家人」。
5. Stephy竟然識搞笑
Stephy近年演技備受讚賞，但都是內心戲，對於第一次拍笑片，網民指無諗過Stephy拍笑片都得，「竟然可以搞笑」、「唔知係咪拍住張繼聰，Stephy拍笑片節奏做得好準」、「套戲入面個MV，鄧麗欣做到嗰陣膠味，笑到痲！」
有片！睇吓有幾膠！
6.林明禎唔係花瓶！全程真女神演繹
大馬女神林明禎飾演子華的後生索女友，大家都諗住睇靚女，結果觀眾反應係原來唔係花瓶作用咁簡單，她為子華所付出的各種行動令唔少男觀眾完全被俘虜。就好似網民咁講：「林明禎拍住子華令劇情大推進，係成套戲關鍵，係化解全家人嘅工具人」。更有網民話「唔知係咪比子華神調教過，竟然林明禎啲戲又唔差喎」。
7.客串角色意猶未盡
除了六位主要演員，網民又指客串演員安排好有心機，例如在《梅艷芳》中演姊妹的廖子妤，竟然係最後一幕以子華「媽媽」形式來一場意識流對話，網民指出場時好有驚喜，估唔到電影尾聲仍然可以再鋪一個位去令成個故事增加了洋蔥位。
《飯戲攻心》故事大網
一個家，最緊要齊人開餐。深信此道的大佬（黃子華 飾）廚藝麻麻，唯有長期用心靈雞湯式金句「餵大」兩個細佬，但異父異母的二佬（張繼聰 飾）及同父異母的三弟（陳湛文 飾）其實覺得大佬有點老土。幸好大佬請來三弟的廚神級女友（王菀之 飾）為三兄弟包伙食，一家人終於有啖好食，每晚8時的飯局亦令兄弟更添和睦。但隨著二佬女友（鄧麗欣 飾）的加入，飯桌氣氛即時變得燶味十足，皆因二佬女友竟是大佬最念念不忘的前度﹔為免以後餐餐背脊骨落，大佬唯有臨時揾個哎吔女友（林明禎 飾）一齊撐枱腳。從此，每晚6人同枱，味蕾滿足，閒話家常，卻舌尖有伏，總之嗒落就知味道…《逆流大叔》導演陳詠燊笑聲主理，今個中秋約定你齊人開飯啦！