飯戲攻心｜內地版狠Cut兩分鐘上畫 港式笑話、戲名等三大改動變感可惜

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文、林明禎主演的《飯戲攻心》，香港上映一星期票房已超過$1,500萬，單日票房更達$400萬，叫好叫座。該戲在9號同樣在內地上畫，除了戲名被改之外，更有網民懷疑，片商為了能通過內地的審查，令部分內容被刪減，而且一些笑位更加要改走，就連戲名都唔同，但改完之後就連內地觀眾都有意見。