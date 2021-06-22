飯戲攻心｜鄧麗欣做筍盤左右逢源 奉旨同子華神親熱
文：東方新地｜圖：《飯戲攻心》海報、預告片截圖及鄧麗欣FB、張繼聰及程人富IG圖片
《飯戲攻心》神級夢幻演員列陣
作為明年賀歲片，《飯戲攻心》日前率先放出預告及舉行記者會，主角陣容包括黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文都有一同現身，連導演陳詠燊都大讚這是個「神級夢幻演員組合」：「你哋唔會想像到confirm晒六位演員嗰一刻，我有幾感動。」
記者會上黃子華提到戲中有兩句金句，令他印象最為深刻，就是：「相信就係命運，唔信就係緣份。」但他笑言自己都唔係好明這兩句說話的意思，他表示：「會信但又唔明，似我，表面上好強大，但唔知work唔work。」他又透露今次是因被導演的劇本打動而接拍︰「未睇過一個咁勁嘅劇本，難度係極高，好似登上喜馬拉雅山咁。」
黃子華 張繼聰 齊爭Stephy
Stephy戲中將周旋於兩大男神黃子華和張繼聰之間，先後跟兩人拍拖，關係矛盾又複雜，Stephy更預告自己會和子華神有少少親熱戲，但因為是賀歲片，所以不會太激烈。她又大讚黃子華好Nice，令她逐漸減少了初頭面對他時的壓力。而黃子華則笑指每日都要見到Stephy同張繼聰打情罵俏，非常辛苦。
片中黃子華和張繼聰是一對異父異母的兄弟，雖然是首次與黃子華合作，但張繼聰表示同子華對戲沒有怯場，子華就笑言：「阿聰最怯就係成日叫我子華哥，佢好兄弟白只、朱栢康都係叫我個名，佢突然將自己降咗級。」他又大讚張繼聰是個非常全面的演員︰「我依家叫定佢做聰哥，代表預見佢將來嘅成就。」
王菀之早前曾在電影《阿索的故事》中揸巴士，今次在新片中就轉揸鑊鏟，做一個廚藝了得嘅傳統女人，負責煮所有飯局菜式，她笑言獲師傅教授刀工，吸收了許多小知識︰「喺每部戲中都有得自我增值，好抵！」她更笑指終於不用和張繼聰做一對，覺得好開心。
大馬女神林明禎透露在片中飾演一名KOL，她透露今次是她拍戲以來講最多廣東話一次，她直言覺得不諳廣東話的自己好難融入大家，令她覺得自己好似外星人，幸得工作人員耐心地為她解釋對白，她更憶述有次講完連串對白後，獲得全場人士為她鼓掌打氣。
此外，人氣YouTube頻道《小薯茄》成員程人富除了為今次記者會擔任司儀外，原來亦有份在片中客串一角，他直言：「見到偶像子華嗰刻真係心跳加速得好緊要，希望有朝一日可以以『同劇/戲演員』身份同佢哋一齊再影相！」