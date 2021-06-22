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飯戲攻心｜鄧麗欣做筍盤左右逢源 奉旨同子華神親熱

東方新地 - 娛聞

鄧麗欣（Stephy）將在明年賀歲片《飯戲攻心》中擔正女主角，更奉旨同「子華神」黃子華拍親熱戲，她笑言在三個女角（她和王菀之、林明禎）中，只得她可以左右逢源，在黃子華和張繼聰這兩兄弟中作出選擇，令她笑言覺得好有優越感！

文：東方新地｜圖：《飯戲攻心》海報、預告片截圖及鄧麗欣FB、張繼聰及程人富IG圖片

《飯戲攻心》神級夢幻演員列陣

作為明年賀歲片，《飯戲攻心》日前率先放出預告及舉行記者會，主角陣容包括黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文都有一同現身，連導演陳詠燊都大讚這是個「神級夢幻演員組合」：「你哋唔會想像到confirm晒六位演員嗰一刻，我有幾感動。」

《飯戲攻心》由《逆流大叔》導演陳詠燊執導，劇情講述三個兄弟及他們的女朋友們一齊「飯聚」的故事。（圖片來源：《飯戲攻心》海報）
《飯戲攻心》由《逆流大叔》導演陳詠燊執導，劇情講述三個兄弟及他們的女朋友們一齊「飯聚」的故事。（圖片來源：《飯戲攻心》海報）
導演陳詠燊和一眾主演在記者會上進行新年傳統習俗「撈起」儀式，預祝電影票房風生水起，並慶祝電影煞科。（圖片來源：鄧麗欣FB）
導演陳詠燊和一眾主演在記者會上進行新年傳統習俗「撈起」儀式，預祝電影票房風生水起，並慶祝電影煞科。（圖片來源：鄧麗欣FB）

記者會上黃子華提到戲中有兩句金句，令他印象最為深刻，就是：「相信就係命運，唔信就係緣份。」但他笑言自己都唔係好明這兩句說話的意思，他表示：「會信但又唔明，似我，表面上好強大，但唔知work唔work。」他又透露今次是因被導演的劇本打動而接拍︰「未睇過一個咁勁嘅劇本，難度係極高，好似登上喜馬拉雅山咁。」

黃子華在訪問中大讚Stephy是香港女神，指她有一種好濃的香港味道，有好親切、好鄰家女神的感覺。（圖片來源：張繼聰IG）
黃子華在訪問中大讚Stephy是香港女神，指她有一種好濃的香港味道，有好親切、好鄰家女神的感覺。（圖片來源：張繼聰IG）
除了「相信就係命運，唔信就係緣份。」外，預告片中黃子華亦有爆金句：「幸福最大嘅障礙，就係對未來有太多期待。」（圖片來源：《飯戲攻心》預告片截圖）
除了「相信就係命運，唔信就係緣份。」外，預告片中黃子華亦有爆金句：「幸福最大嘅障礙，就係對未來有太多期待。」（圖片來源：《飯戲攻心》預告片截圖）

黃子華 張繼聰 齊爭Stephy

Stephy戲中將周旋於兩大男神黃子華和張繼聰之間，先後跟兩人拍拖，關係矛盾又複雜，Stephy更預告自己會和子華神有少少親熱戲，但因為是賀歲片，所以不會太激烈。她又大讚黃子華好Nice，令她逐漸減少了初頭面對他時的壓力。而黃子華則笑指每日都要見到Stephy同張繼聰打情罵俏，非常辛苦。

Stephy形容自己的角色是一個「女神經」，是一個因為感情和工作上的壓力爆煲而「跳掣」的女神。（圖片來源：鄧麗欣FB）
Stephy形容自己的角色是一個「女神經」，是一個因為感情和工作上的壓力爆煲而「跳掣」的女神。（圖片來源：鄧麗欣FB）
Stephy笑指自己可以糾纏在兩大男神之間作出選擇，另外兩個女角王菀之和林明禎卻無得揀，所以她自覺比較優越一點。（圖片來源：張繼聰IG）
Stephy笑指自己可以糾纏在兩大男神之間作出選擇，另外兩個女角王菀之和林明禎卻無得揀，所以她自覺比較優越一點。（圖片來源：張繼聰IG）

片中黃子華和張繼聰是一對異父異母的兄弟，雖然是首次與黃子華合作，但張繼聰表示同子華對戲沒有怯場，子華就笑言：「阿聰最怯就係成日叫我子華哥，佢好兄弟白只、朱栢康都係叫我個名，佢突然將自己降咗級。」他又大讚張繼聰是個非常全面的演員︰「我依家叫定佢做聰哥，代表預見佢將來嘅成就。」

黃子華大讚張繼聰是搞笑王。（圖片來源：張繼聰IG）
黃子華大讚張繼聰是搞笑王。（圖片來源：張繼聰IG）

王菀之早前曾在電影《阿索的故事》中揸巴士，今次在新片中就轉揸鑊鏟，做一個廚藝了得嘅傳統女人，負責煮所有飯局菜式，她笑言獲師傅教授刀工，吸收了許多小知識︰「喺每部戲中都有得自我增值，好抵！」她更笑指終於不用和張繼聰做一對，覺得好開心。

曾演岀三級片《三夫》的男星陳湛文今次在片中做黃子華和張繼聰的三弟，同王菀之有感情線。（圖片來源：凱藝娛樂FB）（圖片來源：程人富IG）
曾演岀三級片《三夫》的男星陳湛文今次在片中做黃子華和張繼聰的三弟，同王菀之有感情線。（圖片來源：凱藝娛樂FB）（圖片來源：程人富IG）

大馬女神林明禎透露在片中飾演一名KOL，她透露今次是她拍戲以來講最多廣東話一次，她直言覺得不諳廣東話的自己好難融入大家，令她覺得自己好似外星人，幸得工作人員耐心地為她解釋對白，她更憶述有次講完連串對白後，獲得全場人士為她鼓掌打氣。

林明禎（左一）指今次的KOL角色和現實中好貼近，對她而言是一大挑戰。（圖片來源：程人富IG）
林明禎（左一）指今次的KOL角色和現實中好貼近，對她而言是一大挑戰。（圖片來源：程人富IG）

此外，人氣YouTube頻道《小薯茄》成員程人富除了為今次記者會擔任司儀外，原來亦有份在片中客串一角，他直言：「見到偶像子華嗰刻真係心跳加速得好緊要，希望有朝一日可以以『同劇/戲演員』身份同佢哋一齊再影相！」

程人富在記者會上分別同三位女主角及三位男主角集郵。（圖片來源：程人富IG）
程人富在記者會上分別同三位女主角及三位男主角集郵。（圖片來源：程人富IG）

《飯戲攻心》預告片率先睇：

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