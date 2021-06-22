飯戲攻心｜鄧麗欣做筍盤左右逢源 奉旨同子華神親熱

鄧麗欣（Stephy）將在明年賀歲片《飯戲攻心》中擔正女主角，更奉旨同「子華神」黃子華拍親熱戲，她笑言在三個女角（她和王菀之、林明禎）中，只得她可以左右逢源，在黃子華和張繼聰這兩兄弟中作出選擇，令她笑言覺得好有優越感！

文：東方新地｜圖：《飯戲攻心》海報、預告片截圖及鄧麗欣FB、張繼聰及程人富IG圖片