飯戲攻心︱鄧麗欣稱四千萬票房「唔使著褲」 破五千萬更考慮著呢樣嘢謝票
「五千萬（票房）考慮唔著褲」
陳詠燊在社交媒體發文開玩笑，指某日謝票「二嫂」Stephy一開始件裇衫冇拉到咁高，遮晒成條褲，陳詠燊一見佢就問：「做咩唔著褲？」，結果Stephy好爽快回答：「四千萬仲著？」之後陳詠燊就順水推舟表示：「如果票房有五千萬，二嫂會著乜畀我哋睇！」後來鄧麗欣都有回應呢個建議，更表示「五千萬先考慮下唔著褲⋯⋯」，但之後就表示，「著裙囉！」之後陳詠燊當然沒有放過她，表示：「唔好講咁多，影定五千萬套衫出嚟，等大家期待吓先！」
陳詠燊親解戲內七大彩蛋
陳詠燊見到作品叫好叫座，自然加碼繼續大爆電影中各種觀眾不知道的大小事，最近他就揭開當中彩蛋，原來更致敬兩套舊作品！
1. 概念致敬美劇《老友記》（Friends）
陳詠燊（Sunny）表示，整套電影一間屋六個人，大小事都在一個空間內發生，整個概念源自己最喜歡的美劇《老友記》（Friends）事實上在電影的場景內，也不斷出現《老友記》相關擺設作暗示。
2. Stephy角色名致敬老友記中的Monica
陳詠燊致敬了《老友記》中Monica的角色，將其放在鄧麗欣身上，而在《老友記》中Monica是一個有強烈潔癖的角色，而且有很強控制慾。
3. 王菀之角色名來自陳百強歌曲
王菀之（Ivana）在電影中角色名叫「豬豬」，英文名叫Josephine，原因是她的角色設定為陳百強Fans，小時候因為《再見Josephine》一曲而為自己改這個名字，不過電影中沒有刻意提起。
4. 陳湛文電競隊名致敬過去編劇作品
電影三佬電競隊陳湛文的名字叫「邪釘橫輝」，原是來自陳詠燊過去擔任《追擊8月15》編劇時，其中一個角色的名字，至於該名字其實又是來自當時劇組一位場務手足玩Online game時的網名。
5. 致敬《新紮師妹》行動代號
電影中電競比賽有一段情節是「邪釘橫輝」隊大戰「士巴拿行動」，該名字來自另一齣陳詠燊擔任《新紮師妹》編劇時創作出來的行動代號。
6.為張繼聰加個沙包
陳詠燊很追求人物狀態的合理性，他發現張繼聰拍攝時相當健碩，就想為何這位任職公關的男人會那麼大隻，於是在場景中加了個沙包，並在混剪部份中加入了練拳的鏡頭，更有設計他跑完步回家，以補充角色的完整。
7.「孖寶兄弟」暗示角色狀態
在黃子華和鄧麗欣砌床的一段，背景的「孖寶兄弟」公仔，刻意被放成大哥Mario單獨站在柜頂，弟弟Luigi與公主Peach站在一起成一對。暗示現在的三角狀態：哥哥和弟弟同樣傾慕「女神」，不過弟弟和「女神」成一對。陳詠燊發現那個背景將會出現一段頗長時間，不能掉以輕心，所以在現場已有的物資中立即想像並陳設出來，他表示這個設計被不少觀眾發現。
預告將會放出更多彩蛋
陳詠燊更在IG上表示，如果IG貼文反應良好，他將會繼續放出更多不為人知的彩蛋，有興趣的朋友就要去他的IG多多Share了！
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