飯戲攻心︱鄧麗欣稱四千萬票房「唔使著褲」 破五千萬更考慮著呢樣嘢謝票

由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，票房已衝破4000萬，暫時成為2022年最高票房華語片第2位，陳詠燊「二嫂」鄧麗欣近日謝票，他對鄧麗欣衣著很好奇，問她「做咩唔著褲？」結果引來鄧麗欣回應：「四千萬仲著？」