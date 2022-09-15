飯戲攻心 | 導演自爆30「棄名」名單 網民反建議笑到陳詠燊當眾噴！

上映一個禮拜已經突破2000萬票房的《飯戲攻心》，成為了限罪令下最快破2000萬票房的喜劇，認真厲害！導演陳詠燊在社交平台發文大爆，原來《飯戲攻心》團隊曾經考慮過超過30個後選戲名，更向網名分享了落選的戲名。