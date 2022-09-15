飯戲攻心 | 導演自爆30「棄名」名單 網民反建議笑到陳詠燊當眾噴！
《飯戲攻心》後選戲名名單個個爆笑
近日，突破2000萬票房的《飯戲攻心》導演陳詠燊在社交平台上分享為《飯戲攻心》電影改名的趣事。陳詠燊表示在電影名落實為《飯戲攻心》之前，曾經有超過30個候選名單！陳詠燊開心Share給一眾網民問意見，其中大部分網民認為以下10個名字最為貼題，大家又點睇呢？
明日伙記、飯聚現場、搭枱家族、失控多元飯枱、在餐桌的盡頭等你、如果前度是一種料理、前度私房菜、圍爐取戀、逆流大屋
網民創意無限 《戀上油壓床》
此外，大班網民亦發揮創意，紛紛留言為《飯戲攻心》改名，不少網民改的電影名字都十分貼題抵死，連導演陳詠燊都忍不住拍手叫好！當中以《戀上油壓床》最多人Like，連導演陳詠燊都回覆話喺餐廳都笑出聲！
《飯戲攻心》驚喜滿滿 總結7大必睇原因
9月初上映的《 飯戲攻心》網上討論度極高！網民更指這套才是「真正的港產片」，難得不是合拍片、又非內地投資，直言當中不少細節有心思，「導演陳詠燊擺明係拍畀香港人睇」。
1.笑點大眾化唔尷尬
網民大讚套戲好笑，對白搞笑又貼地，更精心安排首尾呼應，「睇咗兩個鐘都唔覺，無悶場！」，更用吳君如、呂爵安Edan套《闔家辣》比較指「唔似《闔家辣》嗰啲尷尬笑話，《飯戲攻心》啲笑點到位又大眾化，會睇到笑出聲！」、「睇早場八成滿，大家一齊笑到哈哈聲」，又指電影連配樂與鏡頭都出色，是近十年難得的笑片！
2. 補拍街景戲有誠意 有訊息袋走
網民大讚《飯戲攻心》好笑有溫情又放甜，成套戲簡單一個場景五餐飯，睇完仲有訊息袋走，返到屋企仲會回味！「本來係賀歲片，但完全無賀歲片嗰種胡鬧」、「將本身老土講一家故事，講得唔老土又完整」、「以為佢係賀歲片好多做節氣氛，點知唔係，得一場街景講中秋！」據導演所講，原本新年上映因疫情關係延至中秋，但由於電影提及新年的內容好少，最後重拍了一場街景戲！
3.黃子華演出有驚喜「唔似黃子華」
有網民指黃子華令人最有驚喜，因為「黃子華喺套戲入面唔似黃子華！」、「黃子華做棟篤笑係好，但搞套戲出嚟就唔得囉，次次都伏，難得今次唔係做自己」、「終於唔係見到平日嘅子華神，佢係演緊另一個人」、「套戲唔係子華一個擔晒大旗，有幾他人幫手好好多」等。
4. 六位演員有默契唔勉強
網民大讚六位演員有默契，好有火花，令人相信六人的戲中關係，「佢哋應該第一次合作，但可以咁有化學作用？」、「60歲子華神配鄧麗欣、林明禎，以為勉強，之前仲笑佢玩『爺孫戀』，但出嚟效果好正」、「睇到好投入，當咗佢哋成家人嘅關係係真」、「佢哋好似《真情》拍咗幾百集咁！真係好似一家人」。
5. Stephy竟然識搞笑
Stephy近年演技備受讚賞，但都是內心戲，對於第一次拍笑片，網民指無諗過Stephy拍笑片都得，「竟然可以搞笑」、「唔知係咪拍住張繼聰，Stephy拍笑片節奏做得好準」、「套戲入面個MV，鄧麗欣做到嗰陣膠味，笑到痲！」
6.林明禎唔係花瓶！演技能放能收
大馬女神林明禎飾演子華的後生索女友，大家都諗住睇靚女，網民指原來唔係花瓶作用咁簡單，角色好重要，「林明禎拍住子華令劇情大推進，係成套戲關鍵，係化解全家人嘅工具人」、「唔知係咪比子華神調教過，竟然林明禎啲戲又唔差喎」。
（圖片來源：相關機構）
7.客串角色唔夾硬仲好驚喜
除了六位主要演員，網民又指客串演員安排好有心機，例如在《梅艷芳》中演姊妹的廖子妤，竟然同黃子華關係變「母子」，網民指出場時好有驚喜，估唔到電影尾聲仲有得笑﹗
常見問題
《飯戲攻心》最大必睇理由是什麼？
9月初上映的《 飯戲攻心》網上討論度極高，有網民更指這套才是「真正的港產片」，難得不是合拍片、又非內地投資，直言當中不少細節有心思，小編為大家整理了7大必睇理由⋯⋯詳見：導演自爆30「棄名」名單
《飯戲攻心》內地版片名有咩特別意思？
內地有網民見到片名被改做學友的歌名，反而覺得失去原本港式幽默味道不文不類，趕客味濃⋯⋯詳見：內地版疑將子華Stephy「閃片」情節全刪