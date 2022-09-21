飯戲攻心｜陳詠燊導演片中埋藏10大隱喻 網民驚訝走漏眼倡入場睇多幾次

《飯戲攻心》被指是難得一套真正的港產片， 網民大讚導演兼編導陳詠燊Sunny的功力，「唔玩食字，唔玩粗口、唔玩低俗，用一句句對白去搞笑，但又笑中有訊息有眼淚」。電影更暗藏至少10大隱喻，等待大家發掘，不少網民指「睇漏咗」，要入場睇多幾次慢慢分析！