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飯戲攻心｜陳詠燊導演片中埋藏10大隱喻 網民驚訝走漏眼倡入場睇多幾次

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《飯戲攻心》被指是難得一套真正的港產片， 網民大讚導演兼編導陳詠燊Sunny的功力，「唔玩食字，唔玩粗口、唔玩低俗，用一句句對白去搞笑，但又笑中有訊息有眼淚」。電影更暗藏至少10大隱喻，等待大家發掘，不少網民指「睇漏咗」，要入場睇多幾次慢慢分析！

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 《飯戲攻心》六位演員首次合作，演出好有火花！
《飯戲攻心》六位演員首次合作，演出好有火花！（圖片來源：IG＠sunnyhahaha_chan）

注意：以下內容含部分劇透

飯戲攻心｜連嚿叉燒都有message？﹗

《飯戲攻心》由黃子華、鄧麗欣Stephy、林明禎、張繼聰、王菀之及陳湛文主演，網民指六人在電影各有功能，夾埋就產生化學作用，互不搶到大家的戲。《飯戲攻心》票房衝破3千萬，連續12天成為票房第一。電影當中至少9大訊息，網民指：「唔係冚家辣啲夾硬食字笑話囉。」

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 陳詠燊導演分享拍攝《飯戲攻心》宣傳片花絮。
陳詠燊導演分享拍攝《飯戲攻心》宣傳片花絮。（圖片來源：IG＠sunnyhahaha_chan）

1.「煮飯婆」好辛苦

在《飯戲攻心》戲中負責煮飯的王菀之，想講出屋企負責煮飯嗰位好重要，往往被忽視，其實煮飯都係一門學問，由安排煮飯的先後次序，去控制所有餸上枱時的溫度，絕對唔容易，但負責食嘅通常都係老馮兼唔會珍惜，仲嫌三嫌四。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 王菀之同「三弟」陳湛文發展姊弟戀。
王菀之同「三弟」陳湛文發展姊弟戀。（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）
飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心
（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

2.做大佬的辛酸

黃子華在戲中的大佬，有啲人睇落正常，其實自己收埋不少重擔，正如林明禎一句點題的對白：「拼命想為人帶來快樂的那個人，才是最不快樂的吧。」係畫龍點睛，戲中黃子華接替父母，成為家庭支柱，乜都要死頂，就算細佬追了前大嫂都要頂住，人哋開心之時就係自己最唔開心嘅時候，網民指勁有共鳴「無論工作、家庭中的大佬，做過先會明，睇到眼濕濕」。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 黃子華在戲中飾演大佬陳鴻。
黃子華在戲中飾演大佬陳鴻。（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

3.港人移民問題

電影有港人最切身的移民問題。戲中阿媽一句「住夠就好走，行遠啲啦」之後黃子華就話「畀啲時間我」，反映現今港人對移民的掙扎。而係尾一幕廖子妤客串做黃子華的媽媽帶出，「邊度有家人邊度就係家，地點唔重要，最緊一頭家團結」，獲讚電影難得唔難尾收得好靚，仲解答了黃子華一直想知的問題。

而黃子華代表「留港派」最後都有租番間屋，另外二佬張繼聰對住個招牌一段戲，街外人睇落無福，但最緊要是自己知道呢個係福，自己知香港有值得留戀嘅地方就。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 廖子妤右）客串有驚喜！
廖子妤（右）客串有驚喜！（圖片來源：IG＠sunnyhahaha_chan）
飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 網民指電影之所以成功，是因為黃子華今次沒有參與創作，而導演陳詠燊亦指有改對白習慣的黃子華，今次一句對白都無修改。
網民指電影之所以成功，是因為黃子華今次沒有參與創作，而導演陳詠燊亦指有改對白習慣的黃子華，今次一句對白都無修改。（圖片來源：IG＠sunnyhahaha_chan）

4.「叉燒」的喻意

三兄弟話老竇整嘅叉燒好難食，第一次黃子華聽到時候大發雷霆。後來第二次黃子華因為獲得林明禎送的眼鏡，解決眼睛色盲問題，終於分辨到顏色整到叉燒，但依然好難食。但大佬仍然話：「難食但平嘅叉燒都有佢嘅需要，唔係邊有平價飯同常餐叉燒意，最緊要係養大一家」，網民大讚夠晒貼地，反映一般市民生活、工作平凡，但其實都喺社會其中一粒螺絲，只要養到家，無需自卑亦唔好自大。亦道出「阿爸的味道」其實係因為「回憶加分」大家冇必要一定要話以前所有事物都一定係好。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 黃子華和張繼聰飾演兩兄弟，更「爭女」。
黃子華和張繼聰飾演兩兄弟，更「爭女」。（圖片來源：《飯戲攻心。劇照）
飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 鄧麗欣飾演大佬黃子華前度，二佬張繼聰現任女友。
鄧麗欣飾演大佬黃子華前度，二佬張繼聰現任女友。（圖片來源：《飯戲攻心》）

5.一家人不論血脈最緊要有感情

戲中黃子華一家三口係唔同媽媽所生，但係家人就係家人，唔會變，雖然二佬冇咁「親」，但三兄弟仍然互相想互相幫助。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 電影本來是賀歲片，因疫情延期，在中秋檔期上映，上映首日票房已破紀錄。
電影本來是賀歲片，因疫情延期，在中秋檔期上映，上映首日票房已破紀錄。（圖片來源：《飯戲攻心》宣傳片截圖）

6.文物保育唔真心

戲中有一段講到鄧麗欣工作的地方，做完一次「集體回憶」展覽之後，就話要掉走所有用過但有文化價值的展覽品，鄧麗欣同公司抗衡，點知公司都唔打算留低鄧麗欣，暗指好多人消費完集體回憶或者文化保育為由呃Like呃流量但最後都係掉埋一二邊。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 林明禎被讚不是花瓶，令人有驚喜。
林明禎被讚不是花瓶，令人有驚喜。（圖片來源：《飯戲攻心》）

7.疑暗示好多人中文差

戲裏面黃子華指責張繼聰「勾義嫂」在先，王菀之就答：「你係大佬，佢係勾大嫂，佢係二佬你搶佢（鄧麗欣）返來你先係勾二嫂。識唔識數學？」黃子華就反駁「勾義嫂」係義氣個義，唔係數目字「二」。結果去到全戲尾段，陳湛文又講一次黃子華勾「二」嫂，激到黃子華冇聲出：「係咪冇人識中文呀！」

飯戲攻心 隱藏訊息 好多網民都表示自己都唔知原來係義氣個義
好多網民都表示自己都唔知原來係義氣個義（圖片來源：《飯戲攻心》）

8.探討電競生態

現今社會對電競仍未給予肯定，唔認為是一項正式運動，更定性為失敗，而且好快消失，但電影都有表示電競都有另一種發展，未來未必不成功。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 陳湛文飾演陳熹，是一名電競手。
陳湛文飾演陳熹，是一名電競手。（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

9.版權問題

講了好多年的版權問題，始終未有多少人會重視，電影中有一段對白，黃子華話自己平時影相都係「抄」但冇人指出問題，結果自己度橋就被人話抄襲，亦都係講緊好多人分辨唔到版權的是非。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心 鄧麗欣近來四出謝票。
鄧麗欣近來四出謝票。（圖片來源：IG＠stboo）

10.香港真係好靚

最尾幾幕，以航拍方式拍下多角度香港夜景，就像坐飛機離開時所見到的畫面，萬家燈火，用畫像同大家講「香港真係好L靚」。電影用了張學友的經典情歌《還是覺得你最好》，歌詞「但我不懂說將來 但我靜待你歸來」、「即使你離闕，我熱情未改 這漫長夜裡，誰人是你所愛」用情歌去配合套戲的中心意思。

飯戲攻心 隱藏訊息 飯戲攻心
（圖片來源：《飯戲攻心》宣傳片截圖）

張繼聰同鄧麗欣更特登拍一條片玩下集體回憶對應香港主題！

撰文：東方新地（部分內容轉載 New Monday）圖片來源：IG＠sunnyhahaha_chan、《飯戲攻心》劇照、IG＠stboo資料或影片來源：[email protected]安樂影片

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