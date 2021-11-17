飯戲攻心｜黃子華開金口唱歌 林明楨同鄧麗欣鬥扭蛇腰
文：東方新地｜圖：《飯戲攻心》官方圖片
《飯戲攻心》2022賀歲片
2022賀歲電影《飯戲攻心》由陳詠燊執導，主演包括黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文等。虎年賀歲喜劇，打正旗號「笑聲賀新歲 2022最引人飯聚」，當然充滿歡樂氣氛，笑料爆燈。
黃子華又彈又唱拍MV
黃子華率領主要演員一齊為《飯戲攻心》主題曲拍預告片及拍MV，大家又唱又跳，並拿起碗筷敲打拍子，主題曲是重新編寫百老匯院線的《戲院禮儀片》，換上由小克的搞笑歌詞，眾人做出古怪得意表情，黃子華更拿起Banjo(班卓琴)，同眾演員伴奏一起大跳大唱這首<飯氣歌>，認真搞笑。
鄧麗欣舞鬥大馬女神林明楨
MV充滿賀年氣氛，眾演員伴隨着音樂在場排舞，配合他們的動感舞步，已感受到喜氣洋洋的新年氣氛。跳舞雖然並非子華專長，但張繼聰與王菀之合拍地為子華示範舞步，而在綵排期間子華亦找到自己崗位，他得悉導演需要找一個彈結他的演員，隨即手執小結他埋位，並說：「我彈Banjo，你們跳舞吧﹗」鄧麗欣在MV誇張地扭動身體，跟林明楨隔空鬥舞技，相當養眼。
在《飯戲攻心》飾演大哥的黃子華在MV中有開金口，又帶領著戲中二哥張繼聰、三弟陳湛文，加上親密女友Stephy及林明禎和伙頭將軍王菀之，一齊吃團年飯、歡唱跳舞。拍攝MV的道具組製作認真，準備了不少賀年食品，一碗巨型白飯更逗得他們滿心歡喜。
林明楨電暈導演
林明禎早前因要返台灣工作，故率先拍攝個人部份，MV中跳舞及大show可愛性感，對林明禎來說是駕輕就熟，沒有難度，林明禎表現專業，在拍攝完成後，仍然堅持詢問導演是否需要多拍一些，務求將MV拍得完美，導演叫大家收工，林明禎一臉楚楚可憐問導演：「導演係唔係唔需要我喇？」搞到導演被電暈又尷尬笑笑口請林明禎食檸檬，表示已足夠，讓林明禎收工回家休息。
子華神自度心靈雞湯式金句
《飯戲攻心》內容：一個家，最緊要齊人開餐。深信此道的大哥(黃子華 飾)廚藝麻麻，但長期用心靈雞湯式金句「餵大」兩個細佬，但異父異母的二哥(張繼聰 飾)及同父異母的三弟(陳湛文 飾)其實覺得大佬有點老土。幸好大佬請來三弟的廚神級女友(王苑之 飾)為三兄弟包伙食，一家人終於有啖好食，每晚8時的飯局亦令兄弟更添和睦。但隨著二哥女友(鄧麗欣 飾) 的加入，飯桌氣氛即時變得燶味十足，皆因二哥女友Stephy竟是大哥黃子華最念念不忘的前度﹔為免以後餐餐背脊骨落，大哥唯有臨時揾個哎吔女友(林明禎 飾)一齊撐枱腳。從此，每晚6人同枱，味蕾滿足，閒話家常，卻舌尖有伏，總之嗒落就知味道﹗