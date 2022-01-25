飯戲攻心｜黃子華自爆做老闆拍戲蝕大錢 鄭裕玲爆對方拍《男親女愛》懷習慣
文：東方新地 ｜ 圖：《飯戲攻心》提供
黃子華上次拍《乜代宗師》蝕好多
昔日工作上拍檔碰頭，Do姐把握時間追問子華為何今次只參與演出，沒有投資做老闆，子華苦笑謂：「上次自己做老闆的《乜代宗師》雖然票房過三千萬，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都係做返演員好啲，而且難得導演 Sunny 找他演出前已經有一個完整劇本給他，故事很引人入勝，看了劇本後很快便答應下來。」而Sunny亦坦言今次的創作，以一個家、六個人、四餐飯，運用一個場景去完成整部戲，對他而言很具挑戰性。
子華笑讚Sunny 劇本堪比莎士比亞
Do 姐回想當年與子華拍劇時，子華不時大量改劇本對白，Do姐算舊賬妙問他今時今日有否仍繼續這習慣，子華妙答：「我今次以舞台劇演員心態去演這部電影，所有收到的劇本我都當是莎士比亞的劇本，試問你又點會去改沙翁的劇本呢？」子華透露沒戲開的日子，自己會注重保健身體，閒時睇醫生調理身子、多做運動，有次睇醫生還撞到發哥。提到發哥，Do姐即追問可有跟發哥跑步，子華笑言發哥做運動的時間，他才開始作息。不過那次在醫館撞到發哥，子華覺得不可思議的說：「發哥又真的很熱心教我跑步，還要在人來人往的電梯大堂，講足十分鐘，很有心，且毫無架子。」Do姐順勢託子華下次撞到發哥，幫她帶句話，邀請發哥上她的節目；子華對Do姐的要求承諾無問題，但不知下次幾時會撞到發哥！
《飯戲攻心》故事大網
一個家，最緊要齊人開餐。深信此道的大佬(黃子華 飾)廚藝麻麻，唯有長期用心靈雞湯式金句「餵大」兩個細佬，但異父異母的二佬(張繼聰 飾)及同父異母的三弟(陳湛文 飾)其實覺得大佬有點老土。幸好大佬請來三弟的廚神級女友(王菀之 飾)為三兄弟包伙食，一家人終於有啖好食，每晚8時的飯局亦令兄弟更添和睦。但隨著二佬女友(鄧麗欣 飾) 的加入，飯桌氣氛即時變得燶味十足，皆因二佬女友竟是大佬最念念不忘的前度﹔為免以後餐餐背脊骨落，大佬唯有臨時揾個哎吔女友(林明禎 飾)一齊撐枱腳。從此，每晚6人同枱，味蕾滿足，閒話家常，卻舌尖有伏，總之嗒落就知味道…《逆流大叔》導演陳詠燊笑聲主理，今個新春最引人飯聚率先約定你！