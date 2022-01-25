飯戲攻心｜黃子華自爆做老闆拍戲蝕大錢 鄭裕玲爆對方拍《男親女愛》懷習慣

鄭裕玲和黃子華這對因電視劇《男親女愛》而成為經典劇集情侶，繼3年前兩人在C君婚禮重遇後，近日子華神為賀歲片《飯戲攻心》宣傳，與導演陳詠燊（Sunny）接受Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，兩人自拍劇以來，22年後余樂天和Miss Mo因工作再聚首一堂。