飯戲攻心2｜黃子華變何啟華？由《毒舌》班底加老戲⻣上陣 網民揭4字有玄機

去年電影《飯戲攻心》叫好又叫座，票房大收7,734萬港元，今年安樂影片宣布再開拍續集《飯戲攻心2》，並以囍帖形式公開了電影的導演和演員名單，網民卻驚訝發現名單中並未有上集黃子華等6位主角，反而新加入了《毒舌大狀》的何啟華、謝君豪、廖子妤和楊偲泳，以及胡楓、羅蘭、蔣志光等一班老戲骨。