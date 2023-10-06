飯戲攻心2｜黃子華變何啟華？由《毒舌》班底加老戲⻣上陣 網民揭4字有玄機
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去年電影《飯戲攻心》叫好又叫座，票房大收7,734萬港元，今年安樂影片宣布再開拍續集《飯戲攻心2》，並以囍帖形式公開了電影的導演和演員名單，網民卻驚訝發現名單中並未有上集黃子華等6位主角，反而新加入了《毒舌大狀》的何啟華、謝君豪、廖子妤和楊偲泳，以及胡楓、羅蘭、蔣志光等一班老戲骨。
飯戲攻心2｜預計明年賀歲檔上映
《飯戲攻心2》公布的囍帖上寫到電影將於明年上映，預計將是明年農曆新年賀歲片，其中導演繼續為陳詠燊，演員則有仲有胡楓、黎彼得、謝君豪、蔣志光、何啟華（Dee哥）、胡子彤、羅蘭、米雪、魏浚笙（Jeffrey）、廖子妤、余香凝、楊偲泳、凌文龍及林家熙（Locker）等名字出現。
網民不滿冇黃子華三兄弟
由於囍帖上未見有上集黃子華、張繼聰、陳湛文、鄧麗欣、王菀之和林明禎這6位主角的名字，引起不少網民不滿指：「原本嗰班去晒邊？」、「卡士完全不同…另一家人嚟！」、「冇黃子華冇興趣睇」、「冇曬三兄弟重邊係續集」、「何苦要添食呢」、「睇個演員陣容，應該會出事」等。
疑變無子華神版《毒舌大狀》
而演員名單中何啟華、謝君豪、廖子妤和楊偲泳均是另一部電影《毒舌大狀》班底，亦引起網民關注，紛紛指這是無子華神版的《毒舌大狀》，叫座力差好遠，應該改名《毒舌攻心》，不過亦有網民表示期待「表弟」何啟華出場，同時男神Jeffrey魏浚笙的加入，亦令網民覺得好驚喜！
「陳氏一家」4字露玄機
亦有心水清網民留意到囍帖中「陳氏一家」4個字，猜測這4字已代表了黃子華、張繼聰和陳湛文三兄弟，但有網民猜測「陳氏一家」只是客串，而《毒舌》班底則會是全新故事的主角，其中亦有網民猜測今次續集會講番陳家上一代的故事，因為廖子妤曾在上集客串飾演陳家三兄弟的母親。
王菀之暗示有份演出？
雖然網民議論紛紛，但在電影《飯戲攻心2》公開這份演員名單後，張繼聰、何啟華和林明禎都分別用emoji表達支持，而王菀之更表示：「開席前我想加燒鵝髀湯瀨！」似乎暗示有份參與演出，引來網民猜測今次結婚的新郎新娘，就是「三佬」陳湛文和他拍拖多年的女友「Josephine」王菀之。
《毒舌大狀》加長版預計有哪些情節披露？
目前版本的《毒舌大狀》片長 2 小時 15 分鐘，但原來導演的初剪版本超過2 小時 35分鐘，當中備受討論的「加長版」情節包括⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：FB@飯戲攻心、IG@tableforsix_movie、《飯戲攻心》劇照、《毒舌大狀》劇照、IG@jeffreyngai、IG＠fish331、《金像獎》頒獎禮截圖