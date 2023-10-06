飯戲攻心2

飯戲攻心2｜黃子華變何啟華？由《毒舌》班底加老戲⻣上陣 網民揭4字有玄機

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去年電影《飯戲攻心》叫好又叫座，票房大收7,734萬港元，今年安樂影片宣布再開拍續集《飯戲攻心2》，並以囍帖形式公開了電影的導演和演員名單，網民卻驚訝發現名單中並未有上集黃子華等6位主角，反而新加入了《毒舌大狀》的何啟華、謝君豪、廖子妤和楊偲泳，以及胡楓、羅蘭、蔣志光等一班老戲骨。

飯戲攻心2 《飯戲攻心》在去年中秋上映，票房大收7,734萬港元，叫好又叫座。
《飯戲攻心》在去年中秋上映，票房大收7,734萬港元，叫好又叫座。（圖片來源：《飯戲攻心》海報）
飯戲攻心2 賀歲片 毒舌大狀
《毒舌大狀》在今年賀歲檔上映，同樣由子華神主演，票房更超越《飯戲攻心》，高達1.14億港元。（圖片來源：《毒舌大狀》海報）

飯戲攻心2｜預計明年賀歲檔上映

《飯戲攻心2》公布的囍帖上寫到電影將於明年上映，預計將是明年農曆新年賀歲片，其中導演繼續為陳詠燊，演員則有仲有胡楓、黎彼得、謝君豪、蔣志光、何啟華（Dee哥）、胡子彤、羅蘭、米雪、魏浚笙（Jeffrey）、廖子妤、余香凝、楊偲泳、凌文龍及林家熙（Locker）等名字出現。

飯戲攻心2 電影公司以囍帖形式公開演員名單。
電影公司以囍帖形式公開演員名單。（圖片來源：FB@飯戲攻心）

網民不滿冇黃子華三兄弟

由於囍帖上未見有上集黃子華、張繼聰、陳湛文、鄧麗欣、王菀之和林明禎這6位主角的名字，引起不少網民不滿指：「原本嗰班去晒邊？」、「卡士完全不同…另一家人嚟！」、「冇黃子華冇興趣睇」、「冇曬三兄弟重邊係續集」、「何苦要添食呢」、「睇個演員陣容，應該會出事」等。

飯戲攻心2 《飯戲攻心》原定於2月1日大年初一上映。
網民都好擔心《飯戲攻心》原有班底尤其是黃子華唔再拍續集。（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

疑變無子華神版《毒舌大狀》

而演員名單中何啟華、謝君豪、廖子妤和楊偲泳均是另一部電影《毒舌大狀》班底，亦引起網民關注，紛紛指這是無子華神版的《毒舌大狀》，叫座力差好遠，應該改名《毒舌攻心》，不過亦有網民表示期待「表弟」何啟華出場，同時男神Jeffrey魏浚笙的加入，亦令網民覺得好驚喜！

飯戲攻心2 《飯戲攻心》導演陳詠燊後排右一）同《毒舌大狀》導演吳煒倫後排左三）是多年好友，早前出席「香港電影導演會」晚宴時，兩部電影的演員班底已曾相聚一堂，一齊開飯。
《飯戲攻心》導演陳詠燊（後排右一）同《毒舌大狀》導演吳煒倫（後排左三）是多年好友，早前出席「香港電影導演會」晚宴時，兩部電影的演員班底已曾相聚一堂，一齊開飯。（圖片來源：FB@飯戲攻心）
飯戲攻心2 毒舌大狀 有豐富經驗的演員如黃子華、謝君豪與新進演員互擦火花，相信都會甚有看頭，但至於票房能否到達《飯戲攻心》的程度，仍是拭目以待！
今次《飯戲攻心2》的演員名單，有何啟華（右二）、謝君豪（左二）、廖子妤（右三）和楊偲泳（左一）等《毒舌大狀》班底。（圖片來源：《毒舌大狀》宣傳照）
飯戲攻心2 毒舌大狀 Dee哥大狀上身，警告他們不要再犯錯，「成個法庭畀你哋搞彎晒啦！」
網民話好期待「表弟」Dee哥嘅演出！（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
飯戲攻心2 Jeffrey繼《超神經械劫案下》再拍新戲，網民都好期待佢會演咩角色。
Jeffrey繼《超神經械劫案下》再拍新戲，網民都好期待佢會演咩角色。（圖片來源：IG@jeffreyngai）

「陳氏一家」4字露玄機

亦有心水清網民留意到囍帖中「陳氏一家」4個字，猜測這4字已代表了黃子華、張繼聰和陳湛文三兄弟，但有網民猜測「陳氏一家」只是客串，而《毒舌》班底則會是全新故事的主角，其中亦有網民猜測今次續集會講番陳家上一代的故事，因為廖子妤曾在上集客串飾演陳家三兄弟的母親。

飯戲攻心2 網民猜測「陳氏一家」4字已代表了《飯戲攻心》6位主角。
網民猜測「陳氏一家」4字已代表了《飯戲攻心》6位主角。（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）
飯戲攻心2 飯戲攻心 林明禎在戲中飾演黃子華女友﹗
不過林明禎已同「大佬」黃子華分手，仲算唔算「陳氏一家」呢？（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）
飯戲攻心2 廖子妤Fish）曾在《飯戲攻心》客串飾演陳家三兄弟的母親，但只在「大佬」黃子華夢中出現過。
廖子妤（Fish）曾在《飯戲攻心》客串飾演陳家三兄弟的母親，但只在「大佬」黃子華夢中出現過。（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）
飯戲攻心2 飯戲攻心 廖子妤與子華神《毒舌大狀》再合作
廖子妤之後又在《毒舌大狀》與子華神再合作。（圖片來源：IG＠fish331）
飯戲攻心2
（圖片來源：網民留言截圖）
飯戲攻心2
（圖片來源：網民留言截圖）
飯戲攻心2
（圖片來源：網民留言截圖）

王菀之暗示有份演出？

雖然網民議論紛紛，但在電影《飯戲攻心2》公開這份演員名單後，張繼聰、何啟華和林明禎都分別用emoji表達支持，而王菀之更表示：「開席前我想加燒鵝髀湯瀨！」似乎暗示有份參與演出，引來網民猜測今次結婚的新郎新娘，就是「三佬」陳湛文和他拍拖多年的女友「Josephine」王菀之。

飯戲攻心2
（圖片來源：IG@tableforsix_movie）
飯戲攻心2 《飯戲攻心》共獲得11項金像提名，最終由王菀之奪得最佳女配角獎，這是她繼《金雞SSS》後第二度獲頒這個獎項。
《飯戲攻心》共獲得11項金像提名，最終由王菀之奪得最佳女配角獎，這是她繼《金雞SSS》後第二度獲頒這個獎項。（圖片來源：《金像獎》頒獎禮截圖）
飯戲攻心2 今次婚禮新人，真係「三佬」同Josephine？
今次婚禮新人，真係「三佬」同Josephine？（圖片來源：《飯戲攻心》劇照）

《毒舌大狀》影評如何？票房將於何時破紀錄？

以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，今次《毒舌大狀》就充滿談論話題 ，有影評點出當中7大必睇細節伏線⋯⋯按此看全文

《毒舌大狀》加長版預計有哪些情節披露？

目前版本的《毒舌大狀》片長 2 小時 15 分鐘，但原來導演的初剪版本超過2 小時 35分鐘，當中備受討論的「加長版」情節包括⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：FB@飯戲攻心、IG@tableforsix_movie、《飯戲攻心》劇照、《毒舌大狀》劇照、IG@jeffreyngai、IG＠fish331、《金像獎》頒獎禮截圖

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