《飯戲攻心2》5日衝破2千萬票房 觀眾評價兩極 嫌笑位好尷尬！
《飯戲攻心2》現傳統賀歲片弊病？「唔好再出現第3集」
不少網民對於《飯戲攻心2》都有所期待，事關《飯戲攻心1》成為唔少港人心目中其中一套非常出色的港產電影，對白出色劇情寫實貼地自然流暢，打破一向賀歲片特質。不過有唔少觀眾指出今次第2集出現返傳統賀歲片弊病，用群星堆砌，劇情轉接夾硬，更形容新加入的Jeffrey「仲要扮低能萬人迷」睇到好尷尬，令人出戲，今集將前作的優點大大削弱，網民認為似乎因為今集無咗黃子華，感覺導演想用群星「挽救」。
《飯戲攻心2》笑位刻意尷尬
《飯戲攻心1》笑中有淚，自然流暢，子華神對白句句都係金句。不過今次笑位就被指刻意尷尬，而且指今次導演太「貪心」，金句、大道理過多，「塞太多嘢入去」出現反效果，2個鐘睇到4個鐘咁，觀眾現疲累感。「好多人已講佢太貪心，塞太多野落去，講道理我可以，但有時真係做做下感情戲都要忽然彈幾句出嚟真係非人味同出戲，一套戲只適宜一兩個緊扣題旨的金句就夠」「第一日去睇，全場識笑只有一兩次，冇全埸拍手 」「總括來說就是兩頭唔到岸，搔不着癢處」「第二集沒有了香港情懷，只有堆砌式笑料但又唔係幾好笑！」「套戲長達兩個鐘但我覺得自己好似睇左四個鐘咁，戲院全full企但兩個鐘得零星笑聲！」
有比較有傷害啫？感人位仍到位 女神林明禎出色
雖然今次《飯戲攻心2》未有如《飯戲攻心1》好評多多，不過唔少觀眾指出都係因為《飯戲攻心1》太過好睇，而搞到2有所比較。而且都有觀眾力撐《飯戲攻心2》笑位多，指睇得好開心，戲院中笑聲不絕，但感人位仍到位，大讚林明禎出色，睇賀歲片嚟講算係交足功課啦。
「我無點笑，但亦無其他人講到覺得尷尬，輕鬆喜劇FEEL 但感人位又幾感人，我收貨的」「因為唔少觀眾先入為主以第1集的拍攝手法做前設去作比較，當今次劇本結構改動了演員多了，電影的節奏也轉變了，就好自然令人有：都是舊日的好那種感覺！」「呢套好明顯係喜劇，仲要比飯戲1更好笑。」「我覺得林明楨做戲愈來愈好睇，覺得導演們可以比多D機會佢發揮「唯一佩服既係即使林明幀演得再誇張再多表情，依然唔會令人反感，依然拍得佢好靚好可愛演繹亦有說服力，Meow 依類角色香港真係無咩女演員既外形同氣質係可以駕御得到。」
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