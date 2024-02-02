飯戲攻心2︱導演陳詠燊自爆因黃子華辭演深受打擊訪問途中一度講到想喊

由導演陳詠燊執導，鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文等人主演的《飯戲攻心2》將於2月上映。日前，導演陳詠燊率領一眾主演到YouTube頻道「FHproduction」宣傳，在片尾導演接受「熊仔頭」的訪問，提及「大佬」黃子華辭演後的真實感受，原來當時他一度好沮喪……