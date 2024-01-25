《飯戲攻心2》黃子華落實不參演 網民合力創作大佬缺席婚禮7個原因！

電影《飯戲攻心》衝破70000萬票房，咁好成績，馬上宣佈開拍續集！不過靈魂角色之一的「大佬」黃子華就落實不參演，令一眾網民表示非常失望，網民紛紛留言合力創作「大佬」缺席婚禮的原因，大家又覺得邊個原因最有可能性呢？