《飯戲攻心2》黃子華落實不參演 網民合力創作大佬缺席婚禮7個原因！
網民合力創作黃子華缺席婚禮7個原因：
1. 驚沉船林明禎
在《飯戲攻心》與大佬有感情線的Ah Meow（林明禎），曾經因為發現大佬未能放下與Monica的感情，所以主動向大佬提出分手。直到電影尾聲，當大佬完全放下對Monica的感情後，大佬先再搵返Ah Meow，邀請一齊去食飯。有「大馬女神」之稱林明禎，在片中散發可愛性感魅力，不少網民都表示睇完《飯戲攻心》成為林明禎粉絲。網民就搞笑指出，可能黃子華無論在片內片外，都因為怕會沉船林明禎，所以先選擇唔怕《飯戲攻心2》：「驚沉船林明禎」、「識揀一定揀明禎啦」等。
2. 大佬不想再管束後生一代生活
在《飯戲攻心》劇情中，大佬以長兄為父原則做人，一直為二佬、三佬操心，老土傳統的大佬堅持先母所言「家在、爐在、老豆在」，堅持守護這頭家的使命，堅決不肯賣屋。大佬的堅持不但沒有令一家人更加團結，反而更多矛盾而衝突，在一連串的事件後才令大佬學會放手，選擇賣屋兼讓一家人各自開展新生活。劇情發展令大佬的角色完整，一眾網民都認為續集劇情應該是講述後生一代將如何成長：「第二集劇情係講黃子華飾演嘅老大哥已經放手比後生嘅一代去生活，唔再管束。所以可能依集集中講後生嘅一代」。
3.對二佬（張繼聰）「勾大嫂」感不滿
《飯戲攻心2》劇情講述二佬（張繼聰）同三佬（陳湛文）擇定吉日，連搞三場世紀婚宴，並講述講述眾人在親情、婚姻中的跌碰及磨合。有網民就指大佬（黃子華）之所以會缺席婚禮最大原因，一定是因為對二佬搶走Monica（鄧麗欣）一事依然感到不滿：「你細路搶咗你女友，仲要同佢結婚，你會唔會去飲！？」一眾網民都紛紛留言表示同意：「 你又岩喎」、「突破盲腸」、「搶左個stephy，溝返個明禎wo，做人唔係咁小氣既」等。
4. 片商以為無黃子華都收得
除了劇情上的發展之外，不少網民都分析今次黃子華決定不參演續集的現實原因。《飯戲攻心》的成功，雖然黃子華功不可沒，但外界更集中談論林明禎、王苑芝和張繼聰的演技，所以有網民認為「片商以為無黃子華都可以高收」，所以沒有極力挽留黃子華出演續集。
5. 片酬傾唔掂數
曾經一度比成為「票房毒藥」的黃子華，近年所出演的《飯戲攻心》和《毒舌大狀》都票房大收，《毒舌大狀》更衝破1億大關，令黃子華成為擁有「億萬票房」的男主角，令不少網民都認為黃子華的身價因此而大躍跳，而令片酬傾唔掂數：「人地已經係成億票房既男主角，一定係片酬傾唔掂數啦」、「佢片酬高，但故事想加角色，增加人脈衝擊作用。有限budget下，犧牲一個角色」、「連續兩套大賣，仲點請得起啊」、「點解無咗黃子華？相信係成本問題」、「片商唔肯科水」等。
6.黃子華從來唔鍾意拍續集
有黃子華粉絲們就留言指黃子華從來不喜歡拍續集，所以會拒絕接拍《飯戲攻心2》都好正常：「因為黃子華從來唔鍾意拍續集，佢識得見好就收」、「其實黃子華一向都唔拍續集」。此外，有網民指記得黃子華在接受訪問時，曾經解釋自己少有拍續集的主要原因：「記得曾經睇過一個子華神訪問，佢講過唔中意重覆自己，盡量唔接續集，所以佢唔參演唔意外」。
7. 怕續集爛尾 改同許冠文合拍新戲
此外，有網民指香港拍續集少有成功之作，有可能黃子華怕續集《飯戲攻心2》票房、口碑會麻麻，所以決定不參演：「知道開返關唔會再有咁高票房，俾我都縮啦」、「香港拍續集9成伏」、「因為佢如果拍續集唔收得 就會打爛原本果個金漆招牌，寧願有時間拍過第二套」。而黃子華又的確在最近接拍新戲《破·地獄》，與許冠文首次合作，劇情以香港殯儀業、道教儀式破地獄為題材，題材非常新穎，未開拍已經有不少電影迷表示期待。
導演親揭大佬缺席婚禮「官方原因」
其實導演陳詠燊亦曾經在社交平台發長文，解釋大佬會缺席續集的主要原因：
大佬子華因個人理由決定不參與。我們感到遺憾，但尊重子華的決定。在團隊與飯戲一家幾位成員溝通過後，大家都決定這個家，值得繼續向前行，因為還有值得講的故事。
人生如戲，我在記者會也說過，因為大佬這個角色的離開，我將劇本作出了一點修改：
大佬在上集最尾一場，因應媽媽所講的「講得出做得到」，真的「打開門、行出去、去遠啲」，到了外地尋找自己的人生。
所以這一集，就是一個關於飯戲一家的二佬、三佬、Monica、豬豬與Ah Meow，繼續在這個地方打拼，繼續去追尋自己幸福的故事。
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