飯氣攻心2｜鄧麗欣被大罵水性楊花 魏浚笙參戰追明禎

港產片《飯戲攻心2》承接上集的超強勢頭，鐵定2024 農曆新年公映，成為2024年第一囍事，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的五位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，新一集更招倈不少好戲之人加入大家庭，如謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、 胡楓、羅蘭和蔣志光等，位位各有份量，「飯團」家族聲勢浩大，人才濟濟。