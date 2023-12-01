飯氣攻心2｜鄧麗欣被大罵水性楊花 魏浚笙參戰追明禎
飯氣攻心2｜謝君豪鬧鄧麗欣水性楊花
最新公布的角色預告中，眾人都有着自己的疑問和煩惱，觀眾可以再次見證各角色一步步的成長。首先Stephy飾演的Monica和二佬阿聰分別着上婚紗及禮服似乎準備好要結婚，不過阿聰則說：「我已準備好，可能是我未婚妻Monica未準備好..」飾演Monica的Stephy都有補充：「這個人代表着我一直對婚姻的恐懼，兩個人在一起最緊要有共識。」究竟是誰影響Monica對婚姻看法，此外，今次兩人因準備結婚的關係與陳氏其他家族成員聚首一堂，謝君豪、胡楓以及蔣志光都是新加入的叔伯父，豪哥飾演的六叔講起Monica時更火起怒罵：「Monica這個名子一聽便知水性楊花！」令Monica同二佬都嬲爆。
飯氣攻心2｜Jeffrey魏浚笙追明禎DEE大爆這家人「好淫亂」
而新加入的Jeffrey所飾演的靚仔有型明星Mark Gor風靡萬千少女，就連飾演Ivana婆婆的羅蘭姐都是其粉絲。不過最令人意想不到的是Mark Gor竟然是阿Meow的忠實粉絲，但這位私下卻是油光滿臉的毒男，於初次見面已將阿Meow嚇一大跳， 及後阿Meow又被問到會不會接受Mark Gor的追求，讓他成為自己第二十個男朋友，一直默默等待大佬的阿Meow又會情歸何處？這段錯綜複雜多人關係最終又會如何收科？難怪飾演表弟的DEE笑話他們這家人「好淫亂」。
飯氣攻心2｜米雪姐化身「黑面慈母」
Ivana繼續飾演廚神Josephine，他跟三佬陳湛文似乎同樣準備要結婚，不過兩人又處於感情休漁期階段，二人分別講出「結婚和煮飯一樣，出色的飯局都是場騙局」以及「夢想成真註定艱辛」，三佬更被飾演豬媽米雪姐不滿大罵：「唔生性！」 兩人的關係開始變得撲朔迷離。加上由明禎飾演的阿Meow又突然被問到有沒有因工作關係跟三佬日久生情，阿Meow更講出「我同阿Lung係有輘輷」。
飯氣攻心2｜八張人物海報率先睇！
此外，全新曝光的八張人物海報中，大家笑面迎人、開開心心，滿有喜慶的氣氛，而最畫龍點晴的地方是大家的眼角都有兩點飯加持，今個新年「飯團一家喜上加喜喜，有福情侶冧中更冧冧」，希望承接上集氣氛，在2024農曆年跟香港市民拜早年兼見面。
飯氣攻心2｜套戲講啲咩：
香港史上票房No.1喜劇《飯戲攻心》編劇導演陳詠燊，率領原班爆笑飯團送上2024第1賀歲囍事！婚姻是夢想，婚禮是硬仗，大佬「行出去，去遠啲」之際，二佬同三佬竟然擇定吉日，連搞三場世紀婚宴，怎料婚宴發展成叔伯兄弟的鬥獸場、姨媽姑姐的追星大會、勾義嫂風雲、超級揾錢大計……
準新人包括麻甩系新娘鄧麗欣、轉數快新郎張繼聰、廚神才女王菀之、哎吔大嫂林明禎、邪釘電競王陳湛文，加上小鮮肉魏浚笙、魚翅大王六叔謝君豪、瓣數多表弟何啟華、霸戲大伯父胡楓、追星婆婆羅蘭及黑面慈母米雪，2024農曆新年準時恭候，一場喜上加喜喜嘅飯戲返嚟啦！
最新角色預告
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！