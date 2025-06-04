Cookies餅碎變女強人！現身會計師公會講座分享轉行15年心得 獲讚依然好青春

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早前鄧麗欣召集了7位Cookies成員一齊唱《心急人上》，勾起不少網民集體回憶，其中有位「餅碎」早已轉行多年，更轉身變成女強人！

Cookies餅碎Gloria 相隔20年再合體

Cookies的9位成員於2002年出道時，因人數眾多而被傳媒稱為「港版Morning娘」，不過組合先後由「9變4」再宣布單飛發展，直到早前鄧麗欣舉行個人演唱會，一班昔日的好姊妹相隔20年後再次合體，演唱了他們的成名曲《心急人上》。

在演唱會上，鄧麗欣稱呼陳素瑩（Gloria）為「女強人」，Gloria也在演唱會上表示：「我以前份工係Cookies，好多謝你畀機會我哋上嚟紅館，都無咩工可以得閒上嚟紅館唱幾首。」

餅碎 第三晚進入Encore環節時，7位Cookies終於全員登場，包括吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria），以及已移居海外的馬思恆（Helena），只欠傅穎和蒲茜兒（Serena）。（圖片來源：大會提供）
第三晚進入Encore環節時，7位Cookies終於全員登場，包括吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria），以及已移居海外的馬思恆（Helena），只欠傅穎和蒲茜兒（Serena）。（圖片來源：大會提供）
餅碎 不少網民都大讚7位餅碎Keep得好。（圖片來源：大會提供）
不少網民都大讚7位餅碎Keep得好。（圖片來源：大會提供）
餅碎 鄧麗欣在今年3月舉行個人演唱會，一班昔日的好姊妹都有賞面出席激罕齊齊現身，其中包括Gloria（左三）。（圖片來源：IG@angela__au）
鄧麗欣在今年3月舉行個人演唱會，一班昔日的好姊妹都有賞面出席激罕齊齊現身，其中包括Gloria（左三）。（圖片來源：IG@angela__au）
餅碎 「餅碎」激罕合體現身！左起：Miki、Kary、Angela、Gloria及Elaine。（圖片來源：IG@angela__au）
「餅碎」激罕合體現身！左起：Miki、Kary、Angela、Gloria及Elaine。（圖片來源：IG@angela__au）
餅碎 Cookies於2002年出道，最初有9位成員。（圖片來源：網上圖片）
Cookies於2002年出道，最初有9位成員。（圖片來源：網上圖片）
餅碎 9位成員包括（上排）Gloria、Serena、Stephy、Kary、（下排）Elaine、Miki、Angela、Helena及Theresa。（圖片來源：新傳媒照片庫）
9位成員包括（上排）Gloria、Serena、Stephy、Kary、（下排）Elaine、Miki、Angela、Helena及Theresa。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Gloria轉行讀金融及會計課程

Gloria成為「餅碎」後退出娛樂圈，選擇前往英國繼續進修金融和會計的課程，並在曼徹斯特商學院（Manchester Business School）取得了碩士學位。學成歸來後，Gloria在香港四大會計師樓之一的德勤（Deloitte）擔任高級審計員至今，展示了她在職業生涯上的另一面。

餅碎 現年40歲的Gloria獲網民大讚keep得好。（圖片來源：IG@gloriasychan）
現年40歲的Gloria獲網民大讚keep得好。（圖片來源：IG@gloriasychan）
餅碎 Gloria已於2021年5月與圈外男友William結婚，成為幸福人妻。（圖片來源：Threads@gloriasychan）
Gloria已於2021年5月與圈外男友William結婚，成為幸福人妻。（圖片來源：Threads@gloriasychan）
餅碎 雖然早已淡出娛樂圈，但Gloria仍不時和Cookies的前隊友們相聚。（圖片來源：IG@stboo）
雖然早已淡出娛樂圈，但Gloria仍不時和Cookies的前隊友們相聚。（圖片來源：IG@stboo）

分享轉行心得感慨時間過得太快

近日，Gloria受邀在香港會計師公會的一場講座中擔任嘉賓。她以一身淡妝和低調的打扮出席，並在講座中分享了自己轉行15年的心得。她感慨地說：「剛畢業入行都係呢間房聽講者分享，冇想過15年後角色調轉，時間過得太快！」在場的許多人都認出了Gloria，並大讚她保養得宜，外貌依然好青春，而且仙氣十足。

餅碎 Gloria近日受邀擔任香港會計師公會講座嘉賓。（圖片來源：IG@gloriasychan）
Gloria近日受邀擔任香港會計師公會講座嘉賓。（圖片來源：IG@gloriasychan）
餅碎 Gloria以一身淡妝和低調的打扮出席講座。（圖片來源：IG@gloriasychan）
Gloria以一身淡妝和低調的打扮出席講座。（圖片來源：IG@gloriasychan）
餅碎 網民大讚Gloria依然仙氣十足！（圖片來源：IG@gloriasychan）
網民大讚Gloria依然仙氣十足！（圖片來源：IG@gloriasychan）

撰文：東方新地圖片來源：IG@gloriasychan、Threads@gloriasychan、IG@angela__au、IG@stboo、新傳媒照片庫、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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