Cookies餅碎變女強人！現身會計師公會講座分享轉行15年心得 獲讚依然好青春
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早前鄧麗欣召集了7位Cookies成員一齊唱《心急人上》，勾起不少網民集體回憶，其中有位「餅碎」早已轉行多年，更轉身變成女強人！
Cookies餅碎Gloria 相隔20年再合體
Cookies的9位成員於2002年出道時，因人數眾多而被傳媒稱為「港版Morning娘」，不過組合先後由「9變4」再宣布單飛發展，直到早前鄧麗欣舉行個人演唱會，一班昔日的好姊妹相隔20年後再次合體，演唱了他們的成名曲《心急人上》。
在演唱會上，鄧麗欣稱呼陳素瑩（Gloria）為「女強人」，Gloria也在演唱會上表示：「我以前份工係Cookies，好多謝你畀機會我哋上嚟紅館，都無咩工可以得閒上嚟紅館唱幾首。」
Gloria轉行讀金融及會計課程
Gloria成為「餅碎」後退出娛樂圈，選擇前往英國繼續進修金融和會計的課程，並在曼徹斯特商學院（Manchester Business School）取得了碩士學位。學成歸來後，Gloria在香港四大會計師樓之一的德勤（Deloitte）擔任高級審計員至今，展示了她在職業生涯上的另一面。
分享轉行心得感慨時間過得太快
近日，Gloria受邀在香港會計師公會的一場講座中擔任嘉賓。她以一身淡妝和低調的打扮出席，並在講座中分享了自己轉行15年的心得。她感慨地說：「剛畢業入行都係呢間房聽講者分享，冇想過15年後角色調轉，時間過得太快！」在場的許多人都認出了Gloria，並大讚她保養得宜，外貌依然好青春，而且仙氣十足。
撰文：東方新地圖片來源：IG@gloriasychan、Threads@gloriasychan、IG@angela__au、IG@stboo、新傳媒照片庫、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期