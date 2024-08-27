「首席美少女」冼迪琦被連登仔狂踩唔靚 po直播黑圖狠批2部位「搞唔掂」！

25歲的「香港首席美少女」冼迪琦（小迪）從TVB童星做到現時的台灣啦啦隊新星，人氣十分強勁嘅佢更曾係AKB48 Team TP的成員之一！小迪亦經常在社交平台大派福利，火速成為新一代宅男女神。不過近日連登仔竟然發起「真心冼迪琦邊度靚？」的討論，隨即引起起熱議！

