「首席美少女」冼迪琦被連登仔狂踩唔靚 po直播黑圖狠批2部位「搞唔掂」！
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25歲的「香港首席美少女」冼迪琦（小迪）從TVB童星做到現時的台灣啦啦隊新星，人氣十分強勁嘅佢更曾係AKB48 Team TP的成員之一！小迪亦經常在社交平台大派福利，火速成為新一代宅男女神。不過近日連登仔竟然發起「真心冼迪琦邊度靚？」的討論，隨即引起起熱議！
連登仔放冼迪琦黑圖認為完全唔靚 用2樣嘢形容
「香港首席美少女」冼迪琦（小迪）一向出名樣靚身材正，但有連登仔竟放上小迪的黑圖，然後發起「真心冼迪琦邊度靚？」的討論，指小迪五官單是鼻子以及嘴巴都不行，形容是「蒜頭鼻」、「血盆大口」，指成班宅男只是「丁」小迪身材，但分分鐘是假嘢。
網民難以置信：要求咁高樓主平時食開咩好嘢？
不少網民就大鬧該連登仔完全唔識貨而且要求太高「勁能正式」「尊重啦」「樓主平時食開x」「Sell可愛/偶像ok」「要求咁高，樓主平時食開咩好嘢？」「唔係好靚，但絕對唔差囉」「都唔會係一般貨色啦下話」「有得比你x 你咪又係狗衝」「咁都嫌」「靚過香港95%女仔」「靚喎 佢唔靚 咁你眼角高啫」有網民就指該樓主cap圖技術非常差「你咁cap法全世界的女都是醜的」「呢個角度，女神都x啦」「你唔好揀佢眨眼個一刻嚟cap？」但都有網民認為小迪成日扮可愛睇到煩「其實個樣ok但扮可愛睇得多會煩」「佢真係衰個鼻」
重溫小迪夏日企劃水著照引爆網絡
在早前的夏日企劃中，小迪大方展示了她的纖腰和豐滿上圍，這些照片一經發布，立即在網絡上引起轟動。小迪迷人的笑容和充滿活力的形象，讓無數粉絲為之瘋狂，紛紛表示對她的喜愛。
小迪加盟中信兄弟啦啦隊
從AKB48 Team TP畢業後，小迪迅速加入了中華職棒中信兄弟的啦啦隊「Passion Sisters」。憑藉著她那可愛的外表和充滿活力的性格，小迪在啦啦隊中迅速崛起，成為了眾多球迷的焦點。雖然小迪的主要發展舞台在台灣，但她在香港亦擁有一大批忠實粉絲。小迪不僅在香港參加了多次宣傳活動，還拍攝了廣告，其星途十分被看好！
一齊睇小迪靚相：
撰文：東方新地圖片來源：ig＠diccc0213