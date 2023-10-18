香港人在北京｜吳業坤唔收口喪窒拍檔 戴祖儀失控爆喊：你又話我X！
吳業坤喪窒戴祖儀唔收口
吳業坤同戴祖儀早前為劇集宣傳時，兩人由戲裡鬥到戲外，經常公開鬥嘴，在台上坤哥已經火力全開連窒對方身高同身材，戴祖儀先是讚坤哥最近勤力操肌，瘦咗好多，練得一身鋼條身形。豈料坤哥反窒一句：「點解你唔瘦嘅？」於是戴祖儀即無奈苦笑，隨即惹全場起哄！在旁的蔡潔亦幫口說：「點解人哋讚你你要咁樣嘅？」坤哥自知「出事」後即補鑊：「佢唔瘦身都靚呀！」戴祖儀亦扮嬲豬返回後台，場面勁搞笑！
吳業坤篤中戴祖儀死穴
完成活動後，二人一同接受傳媒訪問期間出現一段小插曲！吳業坤預告二人在劇中往後發展成情人，不過要多啲火花，戴祖儀即說：「好有（火花）呀，每次活動、台前台後、幕前幕後都不停咁攻擊我，你唔攰咩？」再講返剛才被指肥一事，祖儀鬧坤哥過份，「係呀，我真係好唔開心，因為我已經好努力減肥，你又話我肥！」
戴祖儀爆喊當場灑淚
不過唔夠5秒，祖儀突然淚崩眼濕濕，仲背向鏡頭爆喊！坤哥反應唔到，自知激嬲女神，即刻說：「痴線，你一啲都唔肥！死啦，呢條片肯定瘋傳，吳業坤侮辱女藝人，當場灑淚⋯⋯」事後，祖儀表示無事，更澄清坤哥是好人，「我都覺得成件事好好笑，突然間take it serious咗，我哋私底下都成日講笑，本來係好小事，但可能今日係女性週期，比較情緒化，我好玩得㗎！」坤哥笑指：「今次死梗，肯定畀人炎上啦。」
網友為戴祖儀平反：有啲肉地好可愛
戴祖儀唔小心真情流露，不少網友紛紛留言：「睇得出佢兩個係好朋友⋯ 只係真情流露啫」、「坤哥誤踩地雷了！不覺得戴祖儀肥啊！有點肉而已」、「Joey其實越嚟越靚，坤哥好想讚佢，不過可能驚老婆炸型」、「JOEY 有D 肉地, 好可愛」
戴祖儀吳業坤老友鬼鬼
事實上，二人私下老友鬼鬼！戴祖儀飾演的港仁妹妹寶怡同吳業坤飾演的石磊會有感情線，戴祖儀早前亦在IG晒出二人合照宣傳：「鬥嬌俏！石磊終於出場啦」不少網友大讚兩位：「你同坤哥好登對」、「有坤哥有喜感，你哋今晚好搞笑好正」、「你兩個做得好好！套劇好好睇」
坤哥「石磊」成功搶焦！大讚戴祖儀好勤力
至於早前坤哥一出場便成功搶焦，皆因其飾演的石磊講廣東話有口音，相當惹笑。石磊是在深圳長大的安徽人，為了角色坤哥事前苦練有口音廣東話，坤哥說：「拍攝前同監製傾過呢個角色有咩可以玩吓，喺隔離（拍攝時正值疫情）嘅時間準備，每日都有十幾個鐘練習。」
講到與Joey有不少對手戲，坤哥說：「佢係一個好勤力嘅小妹妹，同埋好有音樂才華，係對自己冇乜自信，希望佢可以繼續發光發亮，我哋都合作寫咗一隻歌（插曲《想跟你好好道別我怕來不及》），希望大家都鍾意！」
角色名同食女相似「床戲」練聲勁爆笑！
吳業坤角色個名「石磊」同食女的讀音非常相似！有網友誤會坤哥呢個角色會係花花公子，之前一場坤哥教戴祖儀在床上用丹田發聲，被洪永城以為他們在親熱，非常搞笑！二人難得有「床戲」，吳業坤笑指：「都突破咗我嘅尺度，床戲喎！」
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