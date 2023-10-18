香港人在北京｜吳業坤唔收口喪窒拍檔 戴祖儀失控爆喊：你又話我X！

由陳展鵬、吳若希、洪永城、蔡潔、戴祖儀、吳業坤等主演的《香港人在北京》首周開播最高收視已達20.6點（約133萬觀眾），成績不俗！劇中除了陳展鵬同吳若希帶頭大放笑彈令觀眾眼前一亮，吳業坤同戴祖儀呢對歡喜冤家同樣有驚喜！