香港人在北京︱盤點7大爆笑對白！陳展鵬吳若希自抽抽出新境界
盤點《香港人在北京》7大抵死自抽對白
1.洪永城《張保仔》再被擺上台
早前劇情講到陳展鵬獲分派帶北京分公司出任CEO後，獲派任務要將廢棄變壓廠打造成新的工作項目，陳展鵬三兄妹和吳若希集思廣益後，決定將廢墟改造成「文創園」。四人為了替充滿香港情懷的文創園改名期間鬧出不少笑料。首先就有洪永城建議將文創園名字改為「香港仔」，被戴祖儀秒串：
哇，仲老套過叫張保仔啊！
呢句對白用在洪永城身上，令不少觀眾都聯想起由洪永城主演的《張保仔》，演技麻麻的洪永城當年更被稱為「開台以來演技最差嘅台慶劇男主角」。
2. 笑亞視乜都用「獅子山精神」
洪永城講完就到陳展鵬發表偉倫，陳展鵬一輪口發表偉論：
我諗到啦，我哋每一個香港人都有一座山，係獅子山！正所謂老套到盡頭便是型，獅子山精神最能代表我哋香港！雄壯、勇猛、屹立不倒！
亞視當年就係不斷話自己秉承「獅子山精神」，連去年發表聲明都話會「守護碩過僅存的獅子山精神」，擺明明抽前友台水！
3. 再笑陳展鵬亞視出身
當陳展鵬興高采烈發表「獅子山偉倫」時，戴祖儀即刻加句：「嗰陣感覺又返嚟啦」，吳若希亦即刻抵死咁話：
你哋原諒佢啦，佢以前看亞視的。
笑完以前死對頭電視台，又抽埋亞視出身的陳展鵬水，一舉兩得認真識玩。
4. 連環攻擊洪永城 暗寸以前以為自己好紅
第五集就有洪永城帶中學同學傅嘉莉到北京一間茶餐廳食飯兼拍Vlog，雖然二人都食得好滋味，但洪永城就話「影片一定要批評先多人睇」，所以就不斷狂踩該茶餐廳質素差，茶餐廳亦在視頻上傳後宣佈倒閉。洪永城一心以為自己的視頻影響了茶餐廳生意，但飾演老闆的Eddie就一句串返轉頭：
我哋呢到係畀業主瘋狂加租逼遷走嘅，唔關你事，你真係以為自己好紅啊？戇居！
當年洪永成拍旅遊節目創出名堂，再躋身TVB一線小生之位，一度被外界批評「又串又自以為是」，今次真係串到應一應！之後有多個場面笑洪永城，有一幕仲暗示佢同唐詩詠拍拖一事添。
5.吳若希重提「咖喱事件」
劇情講述到吳若希以為劇中老公陳展鵬同舊情人蔡潔出軌，有一次更看見陳展鵬頸上的「咖喱雞」，所以逼問三妹戴祖儀有關「咖喱雞」一事。不過戴祖儀就裝傻扮懵，扮唔知可謂「咖喱雞」，搞到吳若希越問越燥：
香港人點會唔知道咩係咖喱雞啊？我見到佢有咖喱雞啊！
不少網民都指見到呢句對白嚇親，事關吳若希曾經被指在入行前曾在尖沙嘴夜總會當公關小姐，當時更指以「咖哩」為其代號。今次竟然咁大方重提「咖喱雞」，簡直自抽抽出新底線。
6. 連吳若希曾被指「小三」都拎出嚟講
吳若希在劇中為了找出陳展鵬的「小三」而搞出不少笑料，當戴祖儀為陳展鵬解釋頸上「咖喱雞」有可能係被「蜘蛛」咬到，吳若希就問：
蜘蛛？定蜘蛛精啊？
其實吳若希由婚前開始，一直被指為現任老公Alex Ho和女模Toby Sin的第三者，雖然Alex都已經出過聲明否認，但吳若希就甚少提及此話題！
7. 串內地節目選秀節目觀眾表情誇張
戴祖儀入圍內地選秀節目《我要當歌手》，身為大哥的陳展鵬召集了身邊一班好友同事齊來為戴祖儀做勢，齊齊混入節目做觀眾。陳展鵬更指他觀測到內地選秀節目都有一個共通點：
觀眾現場嘅反應好影響勝負，只要觀眾喊得越勁，嗰參賽者就越有機會攞冠軍！
洪永城仲補多句：「哇，嗰面部扭曲，好似死老豆嗰啲？」接著大家一起練習誇張爆喊表情，務求送戴祖儀入決賽，場面非常搞笑！
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