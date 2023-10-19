香港人在北京｜吳若希攻陷陳展鵬 着性感睡衣大騷煞食長腿勁吸睛！
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《香港人在北京》來到第二周，劇情繼續精彩！不少觀眾對吳若希的演出挖目相看，最新一集吳若希再次挑戰「性感擔當」，着性感睡衣大騷煞食長腿色誘陳展鵬！
吳若希性感誘惑逐格睇！
昨晚（18 日）播出一集的重頭戲，落在陳展鵬、吳若希身上，繼上周誘惑展鵬慘食檸檬後，昨晚一集性感 Level Up 再出招、終成功「生擒」展鵬！劇情講述面對陳展鵬舊相好兼「進擊的情敵」蔡潔步步進逼，吳若希遂以奇招增進夫妻情趣，仲大騷「秘密武器」煞食長腿！
吳若希大騷出 42 吋無敵長腿極具誘惑
身穿性感睡衣的吳若希索爆登場，再以性感聲線問老公：「想唔想玩人體素描呀？」雄性激素被激發的陳展鵬隨即脫掉上衣大晒肌肉 Chok 甫，又露出背部，而吳若希則穿吊帶睡裙兼「咬筆」，之後又在床上搔首弄姿大晒白滑玉背之餘，大騷出 42 吋無敵長腿，極具誘惑！陳展鵬睇完硬晒軚，即刻同愛妻親熱一番！
網民大讚：吳若希對腳正！
歌手出身的吳若希今次首度升呢做女一，不少網友大讚她演出有驚喜，留言大讚：「真係演得好放，同陳展鵬又襯。」、「原來 Jinny 演技咁好，又有喜感」、「估唔到演得咁自然，有驚喜」、「吳若希對腳正」。
劇集口碑理想 吳若希喜感演出獲觀眾認同
另外，吳若希早前亦在IG晒出拍攝花絮，表示：「每次見到大家都會很開心～ 想起我們一起拍攝的點滴 實在太多「估你唔到」的事發生！然後⋯ 今天被人催話我update 得好慢～ 好啦！update 下～ 我都好掛住大家！」
劇集播映至今口碑十分理想，吳若希擔當女主角當然功不可沒，網民紛紛支持：「妳做戲幾好睇，睇得幾舒服！」、「感覺好新鮮，我會繼續支持同繼續睇呢套劇集」、「原來Jinny演技咁好,又有喜感」。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB