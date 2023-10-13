香港人在北京｜吳若希靚女閨密Liza原來係亞姐出身 被指撞樣「最靚港姐」
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由陳展鵬、吳若希等主演的TVB劇《香港人在北京》近日正在播出，劇中雲集不少中、港靚女，其中飾演吳若希閨密Liza的女演員亦受到網民關注，原來她是曾來港參選亞姐的內地演員施南（Coco）。
香港人在北京｜吳若希靚女閨密Liza 獲讚身形高䠷似Model
施南在《香港人在北京》中飾演吳若希的靚女閨密Liza，近日她出場為吳若希在北京介紹工作，網民都大讚她個樣Cool Cool地，有幾分似年輕時的「最靚港姐」李嘉欣，又大讚她176cm的身形十分高䠷，足以做Model，而且長髮披肩，女人味十足。
2014年參選亞姐 未能打入三甲
施南在微博有多達658.5萬粉絲，超越《香港人在北京》一眾主演的微博粉絲總和數，可見她在內地人氣強勁。在江蘇省出世的施南，2014年曾來港以李玲玉之名參選亞洲小姐選舉，最後雖然未能打入三甲，但亦奪得「全球網絡選票冠軍」及「新媒體人氣大獎」。
被封「再造人」佳麗
不過當年施南參選亞姐時，曾被傳媒指驚現V煞面及間尺鼻，封她為「再造人」佳麗之一。而且2014年正是亞視出現財困時期，令該屆亞姐選舉一波三折，翌年亞視更不獲政府續牌。之後施南返回內地發展，因為對演戲產生興趣，所以考入了北京電影學院，2017年畢業後便在內地展開演藝事業。
曾多次改名 連姓都改埋
睇番施南當年原來不只得李玲玉一個名，2015年中旬她一度改名叫李思含，但約3個月後已改回原名李玲玉，2016年與樊少皇開拍處女電影《天下第一鏢局》時，她再改名為李鈴玉，到2017年，她又曾改名叫李藍妮，不久後再改名叫施南，之後開始多了不少演出機會，施南一名便沿用至今。
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撰文：東方新地圖片來源：《香港人在北京》截圖、微博@演員施南、YouTube@hkatv