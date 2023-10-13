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香港人在北京｜吳若希靚女閨密Liza原來係亞姐出身 被指撞樣「最靚港姐」

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由陳展鵬、吳若希等主演的TVB劇《香港人在北京》近日正在播出，劇中雲集不少中、港靚女，其中飾演吳若希閨密Liza的女演員亦受到網民關注，原來她是曾來港參選亞姐的內地演員施南（Coco）。

香港人在北京｜吳若希靚女閨密Liza 獲讚身形高䠷似Model

施南在《香港人在北京》中飾演吳若希的靚女閨密Liza，近日她出場為吳若希在北京介紹工作，網民都大讚她個樣Cool Cool地，有幾分似年輕時的「最靚港姐」李嘉欣，又大讚她176cm的身形十分高䠷，足以做Model，而且長髮披肩，女人味十足。

香港人在北京 劇中吳若希初到北京，與昔日閨密Liza聚舊，炫耀自己老公陳展鵬升做CEO。
劇中吳若希初到北京，與昔日閨密Liza聚舊，炫耀自己老公陳展鵬升做CEO。（圖片來源：《香港人在北京》截圖）
香港人在北京 之後吳若希發現陳展鵬被「明升暗降」，於是再約Liza出來，拜託她幫忙搵工。
之後吳若希發現陳展鵬被「明升暗降」，於是再約Liza出來，拜託她幫忙搵工。（圖片來源：《香港人在北京》截圖）
香港人在北京 Liza見吳若希急於搵工，唯有介紹她到自己任職的律師樓見工。
Liza見吳若希急於搵工，唯有介紹她到自己任職的律師樓見工。（圖片來源：《香港人在北京》截圖）
香港人在北京 但原來工作是要吳若希為一個比自己年輕的律師做助手。
但原來工作是要吳若希為一個比自己年輕的律師做助手。（圖片來源：《香港人在北京》截圖）
香港人在北京 Liza擔心吳若希，決定搵陳展鵬了解發生了甚麼事。
Liza擔心吳若希，決定搵陳展鵬了解發生了甚麼事。（圖片來源：《香港人在北京》截圖）
香港人在北京 站在身高180cm的陳展鵬身邊，Liza都不顯得矮小，原來她有176cm高，網民都大讚她身形高䠷。
站在身高180cm的陳展鵬身邊，Liza都不顯得矮小，原來她有176cm高，網民都大讚她身形高䠷。（圖片來源：《香港人在北京》截圖）

2014年參選亞姐 未能打入三甲

施南在微博有多達658.5萬粉絲，超越《香港人在北京》一眾主演的微博粉絲總和數，可見她在內地人氣強勁。在江蘇省出世的施南，2014年曾來港以李玲玉之名參選亞洲小姐選舉，最後雖然未能打入三甲，但亦奪得「全球網絡選票冠軍」及「新媒體人氣大獎」。

香港人在北京 施南微博有多達658.5萬粉絲。
施南微博有多達658.5萬粉絲。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 陳展鵬、吳若希、洪永城、蔡潔四位主演的微博粉絲，加起來也只有3百多萬。
陳展鵬、吳若希、洪永城、蔡潔四位主演的微博粉絲，加起來也只有3百多萬。（圖片來源：微博截圖）
香港人在北京 2014年以李玲玉之名參選亞姐時的施南。
2014年以李玲玉之名參選亞姐時的施南。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 當時她三圍資料為35、24、35。
當時她三圍資料為35、24、35。（圖片來源：YouTube@hkatv）
香港人在北京 比賽中她先後奪得「全球網絡選票冠軍」及「新媒體人氣大獎」。
比賽中她先後奪得「全球網絡選票冠軍」及「新媒體人氣大獎」。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 但最終未能打入三甲。
但最終未能打入三甲。（圖片來源：微博@演員施南）

被封「再造人」佳麗

不過當年施南參選亞姐時，曾被傳媒指驚現V煞面及間尺鼻，封她為「再造人」佳麗之一。而且2014年正是亞視出現財困時期，令該屆亞姐選舉一波三折，翌年亞視更不獲政府續牌。之後施南返回內地發展，因為對演戲產生興趣，所以考入了北京電影學院，2017年畢業後便在內地展開演藝事業。

香港人在北京 施南當年因為V煞面和間尺鼻，曾被封為「再造人」佳麗之一。
施南當年因為V煞面和間尺鼻，曾被封為「再造人」佳麗之一。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 雖然之後加入了亞視，但當年正值亞視財困欠薪時期，令她在港未有太多機會發展。
雖然之後加入了亞視，但當年正值亞視財困欠薪時期，令她在港未有太多機會發展。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 而繼2014年後，亞視直到2018年才再復辦亞姐選舉。
而繼2014年後，亞視直到2018年才再復辦亞姐選舉。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 選完亞姐後，施南曾加入亞視，仲著埋亞視Tee出席活動。
選完亞姐後，施南曾加入亞視，仲著埋亞視Tee出席活動。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 當年仲同曾經係亞視鎮台之寶的劉錫賢合照。
當年仲同曾經係亞視鎮台之寶的劉錫賢合照。（圖片來源：微博@演員施南）

曾多次改名 連姓都改埋

睇番施南當年原來不只得李玲玉一個名，2015年中旬她一度改名叫李思含，但約3個月後已改回原名李玲玉，2016年與樊少皇開拍處女電影《天下第一鏢局》時，她再改名為李鈴玉，到2017年，她又曾改名叫李藍妮，不久後再改名叫施南，之後開始多了不少演出機會，施南一名便沿用至今。

香港人在北京 2016年施南一度改名李鈴玉，與樊少皇演出她的首部電影《天下第一鏢局》。
2016年施南一度改名李鈴玉，與樊少皇演出她的首部電影《天下第一鏢局》。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 又曾改名李思含。
又曾改名李思含。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 以及一度改名李藍妮。
以及一度改名李藍妮。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 最終定名施南，連姓都改埋。
最終定名施南，連姓都改埋。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 改名施南後，似乎真係有助改運，不但演出機會增多，更升呢做主演。
改名施南後，似乎真係有助改運，不但演出機會增多，更升呢做主演。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 施南的古裝造型亦受到不少網民讚賞。
施南的古裝造型亦受到不少網民讚賞。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 施南平日好勤力健身。
施南平日好勤力健身。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 難怪身形Fit到漏。
難怪身形Fit到漏。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 仲有一對大長腿。
仲有一對大長腿。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 不時在社交網大派福利。
不時在社交網大派福利。（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京 除了被指似李嘉欣之外，仲有網民指施南有幾分似劉心悠！
除了被指似李嘉欣之外，仲有網民指施南有幾分似劉心悠！（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京
（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京
（圖片來源：微博@演員施南）
香港人在北京
（圖片來源：微博@演員施南）

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撰文：東方新地圖片來源：《香港人在北京》截圖、微博@演員施南、YouTube@hkatv

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