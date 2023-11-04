香港人在北京大結局｜7大感動位 傅嘉莉動人演技由頭帶到尾 獲捧女配大熱
1. 陳展鵬英雄救美 床底深情一吻
陳展鵬在文創園編劇仔小春（程碩男飾）幫助下，成功氹番老婆，惟過程相當驚險，陳展鵬和吳若希陰差陽錯下被黑幫「追殺」，其間展鵬更葉問上身，喜感十足；兩人最終逃命至床下底，更患難見真情在床下底深情咀嘴，破鏡重圓！
陳展鵬仲爆老土冧女金句：「能夠娶你是我一輩子最幸福的事，你下輩子可不可以再做我老婆？」吳若希笑得勁甜應承，認真幸福的一對！
2.吳若希感動獻唱《陽光點的歌》
今晚另一焦點是歌唱比賽決賽場口，身為歌手的吳若希以透視長裙上陣，大晒招牌長腿，唔唱《越難越愛》，改為獻唱坤哥首本名曲《陽光點的歌》，用這一歌曲獻給每位在北京追夢的人，呼應劇集主題。
3.吳業坤手語向戴祖儀表白
戲裡戲外都係「歡喜CP」，玩深情一樣掂！「寶怡」戴祖儀和「石磊」坤哥合唱兩人有份創作的《想跟你好好道別我怕來不及》，因耳患問題感到自卑的石磊更會突破心理關口，以手語向寶怡表白：「對唔住，太遲同你表白，你可唔可以做我女朋友」，戴祖儀攬住坤哥，感動地說；「我都鐘意你，可以！」成功抱得美人歸！
4. 陳星妤忍淚讓愛
陳星妤決定要外國進修，還叫洪永城認真面對自己所愛，勇敢向傅嘉莉表露心聲。在三角關係中選擇放手，成就他人實在偉大。當陳星妤選擇讓愛一刻，還默默流下眼淚，實在心酸呀！
5. 洪永城追回傅嘉莉
來到尾聲，大家都非常關注傅嘉莉情訂誰人！隨住陳星妤退出，洪永城決心追回要遠走非洲的傅嘉莉，他中途塞車，決定踩單車趕去高鐵站，不過都是食白果。
不過3個月後，洪永城在大街上重遇男仔頭的傅嘉莉，深情爆出金句：「只要你喺度，立遺囑都得，受益人寫你個名」、「原來我一直鍾意嘅人就喺我身邊」，最終被真誠打動，成功在一起了！
6.大團圓結局終極自抽！
大團圓結局之際，「徐家」再次出場，陳展鵬笑指來到大結局點解唔係我哋做主角，吳若希就再寸洪永城：「唔緊要啦，佢都冇乜點做主角」。傅嘉莉還抽水：「唔係BBQ已經好好啦！」都係嘅，去到結局總算冇爛尾，片尾「彩蛋」還特意播出一首《越難越愛》，將氣氛推到最高，確是出色！
7.觀眾希望「徐家」原班人馬再拍續集
回看上周收視，《香港人在北京》九點半時段有19.4點（125萬觀眾） ，反而《羅密歐》由首周20.7點跌至 19.2點（由133萬觀眾跌至124萬觀眾） ，陳豪夫婦檔流失足足9萬觀眾，不及陳展鵬同吳若希嘅夫妻檔。《香港人在北京》大結局固然感動，但唔少觀眾都覺得唔夠喉，希望「徐家」原班人馬再拍續集，「今年嘅《下流上車族》」、「好感動，希望再拍續集！」、「今集聽到兩首好好聽嘅歌！」
傅嘉莉獲讚女配角大熱：你哋認同我，其實我已經覺得自己攞到獎！
劇集播畢後，傅嘉莉還特意在晚上開IG live分享感受，不少粉絲大讚演技進步，有機會成女配角大熱，傅嘉莉表示：「你哋鐘意，你哋認同我，其實我已經覺得自己攞到獎！」事後還為Funny寫上一段讀白，為結局留下一些感想：
世上或許有一種愛情
就像芬喱一樣
不是一見鍾情，也不是愛得轟烈
而是大家在彼此的生命裏
已經習慣到好像進入對方的血管一樣
好自然，好舒服，好安心
或許生活就是找這麼的一個平衡點
這段片段是鍾澍佳總監制分享俾我哋的
有一晚，佢又唔瞓覺，再將個結局剪接多一次
今晚我又俾佢整喊咗兩次
你有冇陪funny一齊喊呢
感謝寫咗咁多場搞笑又感動嘅戲俾我哋
將來還有什麼演唱會值得留意？
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