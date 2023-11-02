香港人在北京｜傅嘉莉新歡「方晴」撞樣陳鍵鋒 內地超高人氣擁近300萬粉絲

TVB劇集《香港人在北京》大結局將於11月3日星期五晚播出，劇情越來越緊湊，當中幾位主角亦因此劇人氣急升，當中傅嘉莉的演出亦備受關注，日前（10/31）第17集劇情講述由她飾演的Funny，目睹暗戀多年的阿喱（洪永城飾）與好姊妹淼淼（陳星妤飾）熱吻，令其當場大受打擊，赤腳離家出走，去到租住青年旅社時遇上了小鮮肉方晴。呢位小鮮肉原來係內地人氣小生付嘉，微博帳號擁有近300萬粉絲，亦拍過不少影視作品，人氣強勁！