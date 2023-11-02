香港人在北京｜傅嘉莉新歡「方晴」撞樣陳鍵鋒 內地超高人氣擁近300萬粉絲
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TVB劇集《香港人在北京》大結局將於11月3日星期五晚播出，劇情越來越緊湊，當中幾位主角亦因此劇人氣急升，當中傅嘉莉的演出亦備受關注，日前（10/31）第17集劇情講述由她飾演的Funny，目睹暗戀多年的阿喱（洪永城飾）與好姊妹淼淼（陳星妤飾）熱吻，令其當場大受打擊，赤腳離家出走，去到租住青年旅社時遇上了小鮮肉方晴。呢位小鮮肉原來係內地人氣小生付嘉，微博帳號擁有近300萬粉絲，亦拍過不少影視作品，人氣強勁！
香港人在北京｜「方晴」內地小鮮肉付嘉客串演出
33歲內地小生付嘉與38歲傅嘉莉這個組合頗新鮮，最特別的是兩人的名字讀音相近，令人很快留下印象。根據網上資料，付嘉就讀中國戲曲學院，2013年憑微電影《遇見你》而入行，及後拍過不少影視作品，包括《我的奇妙男友》、《愛人的謊言》、《擇天記》、《天下無詐》、《唐詩三百案》、《我和我們在一起》、《雪山飛狐之塞北寶藏》、《星河長明》及《春閨夢裡人》等，時裝、古裝也應付得到。
網民大讚靚仔 撞樣陳鍵鋒
付嘉昨晚在微博分享《香港人在北京》的劇照，網民紛紛留言表示覺得熟口熟面，甚至有人留言說：「第一眼感覺有點像陳鍵鋒呢」、「我說方晴很眼熟，原來是你」，亦有網民大讚「方晴真的好溫柔」、「比洪永城帥多了」。看來《香港人在北京》在內地收視也不錯，而最新一集（10/01）劇情講到Funny因方晴轉帳失誤，導致銀行戶口被凍結，阿喱懷疑是騙財陷阱，因此陪同Funny上門搵方晴理論，結果發現對方原來是飲食集團的富二代兼唯一繼承人，而且大哥陳展鵬亦現身與方晴見面談合作。
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圖片來源：TVB