香港人在北京｜洪永城演技終獲平反 今次連嘴傅嘉莉陳星妤兩女都冇被投訴
《香港人在北京》洪永城 開心演技有進步
因《香港人在北京》的搞笑劇情，令不少觀眾對洪永城改觀，他笑言好開心獲得觀眾認同：「呢段時間好多人走過嚟話『Tony你好搞笑呀』、『劇情好好呀』、『好多歡樂呀』、『依家一家大細晚晚追呀』咁，其實係好開心嘅！因為之前我做過好多喜劇，都冇呢個反應。」被身旁吳若希取笑他是因為之前演技太「屎」，洪永城亦毫不介意坦言：「依家進步咗啦！證明我其實係適合做喜劇嘅！」
四角戀情引關注洪永城連嘴兩女零負評
講到洪永城和傅嘉莉、陳星妤之間，最近加入了「小鮮肉」方晴（付嘉飾），變成四角戀，洪永城笑指有好多人追問他們最終會揀邊個，原來劇中他和傅嘉莉、陳星妤都有嘴戲，同陳星妤的嘴戲更拍足6個鐘！之前拍《多功能老婆》時，洪永城曾被朱晨麗投訴係「咸豬嘴」，不過今次傅嘉莉、陳星妤兩女都對他冇投訴。
嘴陳星妤「大家都好滿意」
劇中洪永城飾演的「阿喱」被網友封為「世紀渣男」，日前就講阿喱發現淼淼原來是他朝思暮想的「小夢老師」，淼淼亦驚訝阿喱是一直課金給她的鐵粉，兩人情到濃時忍不住咀嘴。陳星妤早前出席活動時笑言該場吻戲拍了6小時，對此洪永城受訪時解釋：「當日係拍咗6個鐘，不過錫嗰場只係佔好少部分，最終拍出嚟效果非常浪漫，大家都好滿意。」
與傅嘉莉第二次合作非常愉快
而之前洪永城和傅嘉莉亦有一場嘴戲，當時劇情講到Funny在夜店艷光四射吸引不少男士目光，喝醉的阿喱竟不認得Funny兼上前搭訕，兩人攬着跳舞之餘，阿喱還錫了Funny一啖，之後Funny扶着醉倒的阿喱回酒店，兩人意亂情迷下差點發生關係！洪永城今次已經係第二次同傅嘉莉合作，他大讚傅嘉莉好專業，每次拍劇前都會做足功課，令兩人合作非常愉快。
《香港人在北京》飯敘＋訪問：
重溫洪永城曾被投訴擅加摸啜戲 朱晨麗嚇到唔識畀反應
2019年，朱晨麗曾委屈爆出在拍《多功能老婆》期間被拍檔洪永城擅加摸啜戲，令她唔識反應。因為同洪永城在劇中扮演恩愛夫妻，當中兩人有唔少親密場口，朱晨麗受訪時表示：「我同佢有好多親密動作，不過寶華姐（劇集總監製）劇本寫得好好，係點到即止，唔多亦唔少，不過佢（洪永城）就自己加咗好多摸我、錫我嘅戲，有一次仲突然錫落嚟，我唔知點反應，如果唔係錄影緊，我一定推開佢！有時我表現好enjoy，其實個心諗緊你摸完未？」
有指拍到後期，兩人一場車廂咀戲，朱晨麗更緊張到向寶華姐求助。據知情者透露：「因為兩個要喺車入面錫，朱朱驚Tony會突然情不自禁伸脷，拍之前，搵寶華姐拉埋Tony三個人當面講清楚，寶華姐下令唔准Tony拍嘅時候伸脷，佢先唔敢亂嚟！」而事件爆出後，洪永城曾回應：「希望佢日後講嘢小心啲！如果有冒犯令佢唔舒服，我唔好意思！我都係專業演員，有啲場口我想生動啲同得意啲啫！」
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