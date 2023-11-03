香港人在北京｜洪永城演技終獲平反 今次連嘴傅嘉莉陳星妤兩女都冇被投訴

即將大結局的TVB台慶劇《香港人在北京》中，「阿喱」洪永城和「Funny」傅嘉莉、「淼淼」陳星妤大玩三角戀，洪永城演技終獲得平反，大受網民讚賞，曾被指係「咸豬嘴」的他，今次劇中更連嘴兩女，但就未有收獲負評！