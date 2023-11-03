香港人在北京

香港人在北京｜洪永城演技終獲平反 今次連嘴傅嘉莉陳星妤兩女都冇被投訴

最新娛聞
東方新地
廣告

即將大結局的TVB台慶劇《香港人在北京》中，「阿喱」洪永城和「Funny」傅嘉莉、「淼淼」陳星妤大玩三角戀，洪永城演技終獲得平反，大受網民讚賞，曾被指係「咸豬嘴」的他，今次劇中更連嘴兩女，但就未有收獲負評！

香港人在北京 《香港人在北京》一眾演員飯聚，大家希望可以原班人馬開拍續集。
《香港人在北京》一眾演員飯聚，大家希望可以原班人馬開拍續集。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

《香港人在北京》洪永城 開心演技有進步

因《香港人在北京》的搞笑劇情，令不少觀眾對洪永城改觀，他笑言好開心獲得觀眾認同：「呢段時間好多人走過嚟話『Tony你好搞笑呀』、『劇情好好呀』、『好多歡樂呀』、『依家一家大細晚晚追呀』咁，其實係好開心嘅！因為之前我做過好多喜劇，都冇呢個反應。」被身旁吳若希取笑他是因為之前演技太「屎」，洪永城亦毫不介意坦言：「依家進步咗啦！證明我其實係適合做喜劇嘅！」

香港人在北京 吳若希都讚洪永城依家演技有進步。
吳若希都讚洪永城依家演技有進步。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
香港人在北京 洪永城話呢套劇證明咗佢其實係適合做喜劇嘅！
洪永城話呢套劇證明咗佢其實係適合做喜劇嘅！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

四角戀情引關注洪永城連嘴兩女零負評

講到洪永城和傅嘉莉、陳星妤之間，最近加入了「小鮮肉」方晴（付嘉飾），變成四角戀，洪永城笑指有好多人追問他們最終會揀邊個，原來劇中他和傅嘉莉、陳星妤都有嘴戲，同陳星妤的嘴戲更拍足6個鐘！之前拍《多功能老婆》時，洪永城曾被朱晨麗投訴係「咸豬嘴」，不過今次傅嘉莉、陳星妤兩女都對他冇投訴。

香港人在北京 Wow～好 Sweet 呢！
劇中「阿喱」洪永城和「淼淼」陳星妤嘴咀，令「Funny」傅嘉莉傷透心。（圖片來源：《香港人在北京》劇照）
香港人在北京 方晴 傅嘉莉租住青年旅社時遇上了小鮮肉方晴
大結局中Funny準備跟著愛慕她的富二代方晴遠走非洲，阿喱最終能否把握機會追回Funny，還是重投女神淼淼懷抱？（圖片來源：《香港人在北京》劇照）

嘴陳星妤「大家都好滿意」

劇中洪永城飾演的「阿喱」被網友封為「世紀渣男」，日前就講阿喱發現淼淼原來是他朝思暮想的「小夢老師」，淼淼亦驚訝阿喱是一直課金給她的鐵粉，兩人情到濃時忍不住咀嘴。陳星妤早前出席活動時笑言該場吻戲拍了6小時，對此洪永城受訪時解釋：「當日係拍咗6個鐘，不過錫嗰場只係佔好少部分，最終拍出嚟效果非常浪漫，大家都好滿意。」

香港人在北京 陳星妤早前出席活動時，透露同洪永城的吻戲拍了6小時。
陳星妤早前出席活動時，透露同洪永城的吻戲拍了6小時。（圖片來源：《香港人在北京》劇照）
香港人在北京 陳星妤日前在活動上表示拍咀戲前兩人都有刷牙，大家都唔覺得尷尬，又笑指洪永城拍嘴戲好熟手。
陳星妤日前在活動上表示拍咀戲前兩人都有刷牙，大家都唔覺得尷尬，又笑指洪永城拍嘴戲好熟手。（圖片來源：《香港人在北京》劇照）
香港人在北京 洪永城話依家拍攝親熱戲前都有向太太梁諾妍備案。
洪永城話依家拍攝親熱戲前都有向太太梁諾妍備案。（圖片來源：IG@guruhung）

與傅嘉莉第二次合作非常愉快

而之前洪永城和傅嘉莉亦有一場嘴戲，當時劇情講到Funny在夜店艷光四射吸引不少男士目光，喝醉的阿喱竟不認得Funny兼上前搭訕，兩人攬着跳舞之餘，阿喱還錫了Funny一啖，之後Funny扶着醉倒的阿喱回酒店，兩人意亂情迷下差點發生關係！洪永城今次已經係第二次同傅嘉莉合作，他大讚傅嘉莉好專業，每次拍劇前都會做足功課，令兩人合作非常愉快。

香港人在北京 傅嘉莉 傅嘉莉女神Look回歸，難怪洪永城嗒晒糖。
傅嘉莉女神Look回歸，難怪洪永城嗒晒糖。（圖片來源：《香港人在北京》劇照）
香港人在北京 傅嘉莉 兩人飲完酒後意亂情迷，差啲發生關係！
洪永城與傅嘉莉飲完酒後意亂情迷，差啲發生關係。（圖片來源：《香港人在北京》劇照）
香港人在北京 傅嘉莉 傅嘉莉 火雞姐 香港人在北京劇情 結局
劇中兩人仲唔只有一場吻戲！（圖片來源：《香港人在北京》劇照）

《香港人在北京》飯敘＋訪問：

重溫洪永城曾被投訴擅加摸啜戲 朱晨麗嚇到唔識畀反應

2019年，朱晨麗曾委屈爆出在拍《多功能老婆》期間被拍檔洪永城擅加摸啜戲，令她唔識反應。因為同洪永城在劇中扮演恩愛夫妻，當中兩人有唔少親密場口，朱晨麗受訪時表示：「我同佢有好多親密動作，不過寶華姐（劇集總監製）劇本寫得好好，係點到即止，唔多亦唔少，不過佢（洪永城）就自己加咗好多摸我、錫我嘅戲，有一次仲突然錫落嚟，我唔知點反應，如果唔係錄影緊，我一定推開佢！有時我表現好enjoy，其實個心諗緊你摸完未？」

有指拍到後期，兩人一場車廂咀戲，朱晨麗更緊張到向寶華姐求助。據知情者透露：「因為兩個要喺車入面錫，朱朱驚Tony會突然情不自禁伸脷，拍之前，搵寶華姐拉埋Tony三個人當面講清楚，寶華姐下令唔准Tony拍嘅時候伸脷，佢先唔敢亂嚟！」而事件爆出後，洪永城曾回應：「希望佢日後講嘢小心啲！如果有冒犯令佢唔舒服，我唔好意思！我都係專業演員，有啲場口我想生動啲同得意啲啫！」

香港人在北京 多功能老婆 朱晨麗 洪永城
《多功能老婆》中飾演冤氣夫妻的朱晨麗和洪永城曾被網民Like爆，但劇外兩人卻因洪永城被投訴自加攬啜戲而鬧不和。（圖片來源：東方新地）
香港人在北京 在《多功能老婆》同朱晨麗演恩愛夫妻的洪永城，被投訴向劇中老婆自加摸啜戲。
在《多功能老婆》同朱晨麗演恩愛夫妻的洪永城，被投訴向劇中老婆自加摸啜戲。（圖片來源：東方新地）
香港人在北京 輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
事件爆出後，洪永城曾回應：「有啲場口我想生動啲同得意啲啫！」（圖片來源：東方新地）
香港人在北京 輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
面對洪永城扮老公過分投入，朱晨麗為後期劇中一場車廂咀戲，曾向總監製陳寶華求助。（圖片來源：東方新地）
香港人在北京 輕功 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
據知寶華姐一度下禁令，講明要洪永城拍這場濕吻戲唔准伸脷，不過睇番場戲，洪永城仍然咀得非常肉緊，搞到朱朱嘴都歪埋！（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖、《香港人在北京》劇照、IG@guruhung

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 