刑偵12｜袁偉豪神秘角色驚喜客串 聯動《反黑英雄》彩蛋再添新話題

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昨晚播出的《刑偵12》集中展示了丁洛風和張滿光兩位警司之間的激烈對抗。這兩位角色在處理一宗涉及毒販的重大案件時意見不合，最終由張滿光採取果斷手段，成功掌控了整個情況。

袁偉豪客串聯動《反黑英雄》彩蛋

昨晚（26日）一集劇情主要圍繞丁洛風（林保怡飾）及張滿光（高鈞賢飾）兩大警司的角力，二人陣營因毒販三巨頭一案爭持不下，最後張滿光揦鮓手段奪得事
件主導權…另邊廂，督察刑凱（張振朗飾）調查連環殺人案期間，因涉案人物-神秘網站少女李欣（戴祖儀飾）曾提及「新七宗罪」及「販毒」，加上其次人格阿賢（吳業坤飾）的提醒，遂聯想到連環殺手第一個要殺死的目標，可能比傅一鳴（丘梓謙飾）更早出現。結果在刑凱鍥而不捨調查下，竟發現與毒販三巨頭有合作關係的陳祖耀（袁偉豪飾），正正是「新七宗罪案件」的第一名被殺者，破案關鍵則是一種極罕見的蜈蚣品種…

去年重頭劇《反黑英雄》大奸角陳祖耀「無預警」降臨《刑偵12》第六集、絕對是劇集開播以來最大驚喜，亦令「77宇宙」再度成形、在網絡引發熱話！由於袁偉豪是次驚喜客串最初只以「照片形式」亮相，不少網民都覺得他未必會大費周章現真身；但當結尾情節袁偉豪坐著輪椅亮相，先是以自嘲般的冷笑向黑衣人張松枝及陳嘉輝說：「個天對你最大嘅懲罰，唔係要死，而係生不如死」，之後再眼泛淚光地向天怒吼：「我犯過嘅罪，死十次都唔夠，所以唔該你，要殺嘅話，將我碎屍萬段，死無全屍！」最終陳祖耀得償所願被殘酷地推落樓殺死兼肢解，袁偉豪亦將陳祖耀臨斷氣前的無力狀態演繹得淋漓盡致，「生無可戀」的眼神配以頹喪不受控的肢體擺位，均令人留下深刻印象；加上由於角色癱掉，袁偉豪全程只能以眼神交戲，演技因而再度獲得肯定。

袁偉豪長髮回歸暗藏玄機？！

據知，袁偉豪驚喜客串《刑偵12》這個Gimmick，總監製鍾澍佳早於撰寫《刑偵12》劇本階段、亦即《反黑英雄》正式開拍前已構思好，除了是想增加其出品劇集的連貫性，也想帶出玩味及創意為觀眾帶來新鮮感。延續《反黑英雄》彩蛋中的情節，觀眾除得知了陳祖耀之所以無故被肢解，原來是其自己要求；而袁偉豪是次以「長髮Look」回歸客串亦是別有用心，就此巢導受訪時說：「因為個時空係喺陳祖耀被捕後嘅半年後發生，所以呢個髮型嘅長度係啱啱好。」巢導續指「袁偉豪梗」還有一大迷思有待揭曉，他說：「就係大家一路睇落去，就會慢慢明白張松枝同陳嘉輝到底用咩方法，將羈留中嘅陳祖耀帶走同殺死。」巢導又特別感謝袁偉豪為了客串場口，百無禁忌兼不怕舟車勞頓：「好記得嗰日係農曆7月14日，袁偉豪唔單止百無禁忌，仲要特登搭三、四個鐘頭車（即來回車程約7小時左右），去呢間咁荒廢嘅地方度拍咗呢場戲，真係好感謝佢。」

網民期待吳業坤送驚喜

陳祖耀由《反黑》穿越到《刑偵12》，亦激發了網民的創作力量及幻想，由於張振朗在《反黑》中的角是叫徐國賢，適逢張振朗在劇中由吳業坤飾演的第二人格角色名字也叫阿賢，令網民揣測陳祖耀的死會否與「阿賢」有關，並期待《刑偵12》往後的劇情、將與《反黑》有更多的重疊與交錯。

香港劇集 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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