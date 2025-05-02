雲浩影帶男友T-Ma見家長遊海南島 自認「鄉下妹」處理農務仙氣爆燈！
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仙氣女歌手雲浩影（Cloud）和音樂人T-ma（馬敬恆）的戀情進入新階段，兩人在社交媒體上首次公開放閃，分享了他們在海南島的浪漫之旅。這對情侶不僅在沙灘上騎馬，還有許多甜蜜的互動，讓粉絲們大呼過癮！
仙氣女歌手雲浩影去海南島放閃！
雲浩影和T-ma在IG上貼出了他們在海南島的照片，兩人一起騎馬行走在沙灘上，景色十分浪漫。「第一次到海南~ 我還煮了蔥油拌麵﹗」T-ma在帖文中分享了他們的美食經歷，並貼出了他親自下廚的照片，看起來非常美味。Cloud在評論中留下了「☺️❤️」，顯示出對這次旅行的喜悅。
自認「鄉下妹」處理農務仙氣爆燈
除了浪漫的海灘之旅，Cloud還帶T-ma回到鄉下探望公公婆婆。Cloud在社交媒體上寫道：「翻（返）鄉下做鄉下妹☀️耕下田，餵下雞。沒有冷氣，只有風扇和蚊帳。不要忘記回家的溫暖，樸實的生活有平凡的幸福🤍。願公公婆婆身體健康，身邊的人都幸福快樂✨」Cloud分享了他們在鄉下的生活片段，包括在田中摘蔥和在鄉下屋中工作的情景。
網民大讚：「邊鼠鄉下有這麼美的妞？」、「牙Cloud變牙Cow」、「對拖鞋完全昇華哂」、「返鄉下都咁靚」
圖片來源：IG@cloudwann資料或影片來源：原文刊於新假期