商台DJ蔓兒遭即日解僱 任職7年發文交代感受 網民猜測被炒原因
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在叱咤903效力七年的商業電台DJ蔓兒近日突然宣佈被解僱，消息一出即引起外界關注，不少網民猜測解僱原因⋯⋯
香港商業電台DJ蔓兒突被解僱
在商業電台叱咤903工作了7年的蔓兒在社交媒體上的發文中透露，她在上星期五被通知當天即為最後工作日：「蔓兒失業了！上星期五原以為又係尋常嘅工作天，結果變咗last day～被通知嘅一刻心入邊有好多唔同嘅想法同感受湧現，但最強烈嘅一個想法就係『今日套衫唔夠靚！』於是就返屋企換套衫！」
蔓兒回顧了她在電台的七年工作經歷，從主持節目到近年為《在晴朗的一天出發》任幕後製作，她感慨地說：「七年，要學嘅嘢學咗，做到嘅嘢都做咗，每日循環做同樣嘅事情有時都會諗究竟幾時先完。所以都係時候轉換一下新嘅環境，不過自己都有d迷惘同懶懶閒。所以而家咁樣都好嘅，俾啲時間同錢錢我休息吓做吓gym去吓日本。宇宙對我好好，相信佢係用最好嘅方法帶我去一個更好嘅地方，尋找更好嘅自己。」
網民猜測同盧覓雪言論有關
不少網民對蔓兒突遭解僱的原因感到好奇，亦有聲音懷疑事件與早前姜濤墮海風波有關。蔓兒在《在晴朗的一天出發》中擔任幕後DJ，拍檔盧覓雪曾就姜濤墮海意外事件發表具爭議性言論，質疑對方「智商有問題」，惹來姜濤粉絲「姜糖」強烈不滿，並向通訊事務管理局作出多宗投訴。蔓兒僅此被即日通知離職，時機巧合不免引發揣測，惟她本人至今未有公開回應或說明解僱原因。
部分網民留言：「搵人祭旗」、「商台一向作風 冇問題」、「脆蓮講錯嘢，要買早餐嘅俾人嘅後勤祭旗，咁樣就可以向姜糖有交代」等。
圖片來源：IG@hahamanyu、IG@keung_show、Facebook@盧覓雪 Michelle Loo資料或影片來源：原文刊於新假期