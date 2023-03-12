香港國際影視展｜ 天下一公布 2023年10大電影片單 《尋秦記》再度上榜
1.《誰變走了大佛》葉偉信編劇及導演
當中包括葉偉信編劇及執導，古天樂主演的《誰變走了大佛》；《誰變走了大佛》是古天樂與葉偉信繼5年前《殺破狼・貪狼》後再次合作。5年前的合作為古天樂帶來香港電影金像獎影帝寶座，這次再合作令影迷相當期待！
《誰變走了大佛》是古天樂跟葉偉信，繼五年前《殺破狼・貪狼》後再次合作，五年前的合作為古天樂帶來香港電影金像獎影帝寶座，這次再合作絕對叫人期待！古天樂表示：
「事隔五年再次同葉偉信合作，不一樣的題材，一樣的默契。《誰變走了大佛》的劇本，可算是我從影而來，其中一部最叫我感動的，拍攝已經完成，自己非常期待。」
葉偉信則表示：
「三十年前，我曾看過魔術師變走自由神像的表演。後來就覺得，如果我們要拍一部電影，要將甚麼變走，會有像徵意義？我們想到了大佛，不知能否由大佛開始，想到一個故事？『魔術』效果中，其中的一種原理，就是出現和消失，將東西變出來，將東西變走。就好像人和事一樣，也是不停地出現和消失，就好像你遇上了一些很壞的事，它總有一天會消失的；或者你現在很快樂，過得很好，但這快樂也許有一天都會消失。當快樂消失時，你是否只能選擇痛苦地面對？《誰變走了大佛》，它整個故事就是關於怎樣去釋懷，放下，一如佛學裡說的「應無所住而生其心」，不為一個念頭執著，緊抓著不放。」
2.《送院途中》卓韻芝向救護員致敬
卓韻芝編劇及執導，古天樂、游學修、袁澧林等演出的《送院途中》，獲選為電影節閉幕電影，今年4月將有兩場公映，門票3月14日開售。
3.《惡行之外》雙影帝陣容
由業內資深副導演郭文奇執導，古天樂及林家棟雙影帝陣容主演的《惡行之外》早在2021年開拍，除咗古仔同家棟之外，電影仲邀請到張繼聰、王敏奕、車婉婉、孫佳君加盟，亦有一班影壇新血，包括林婷、楊偲泳、林家熙等，希望為觀眾帶嚟新鮮感。電影圈因為疫情沉寂多時，對於喺疫境下開拍新戲，古仔同家棟都覺得好好開心。
4.《白日之下》真人真事改編
爾冬陞監製，簡君晉編劇及執導，余香凝、林保怡、梁雍婷等演出的《白日之下》，由ViuTV《IT狗》班底聯合創作，《白日之下》的故事改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪（余香凝 飾）潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。
5.《卧底的退隱生活》
《殺出個黃昏》導演高子彬再有新作，謝安琪主演的《卧底的退隱生活》正在進行後期製作，演員還包括白只、鄧月平、陳毅燊、唐詩詠、鄭丹瑞
6.《死屍死時四十四》復活節上映
將於 4月4日正式上映，何爵天執導，江皓昕編劇，毛舜筠、鄭中基、呂爵安（[email protected]）、黃又南、余香凝、楊偉倫等演出的黑色喜劇《死屍死時四十四》
7. 《曾經擁有》
徐梓耀編劇及執導，姜皓文、廖子妤主演的《曾經擁有》，早於兩年前於香港國際影視展出現，當時片為《電影痴漢》
8.《我們的十八歲》
溫碧霞監製及演出，林千渟、楊偲泳主演的《我們的十八歲》，溫碧霞及林婷於戲中分別飾演主角「Elaine」的成年版及少女版，調景嶺少女走入影圈的故事，作為監製之一的溫碧霞，承認電影角色多少都有以自身經歷作為藍本。
9.《把幸福拉近一點》
資深編劇凌志民執導，凌文龍及林明禎主演的《把幸福拉近一點》，原名《願望扭蛋機》開鏡禮，男主角凌文龍飾演患有甘迺迪氏症病人，開工前曾探訪患有肌肉萎縮患者，以及借來電動輪椅練習，幫助入戲。
10.《尋秦記》壓軸上榜！
吳炫輝、黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱等劇集原班人馬演出的《尋秦記》，兩年前已有預告曝光，今次再度有新消息公開！
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常見問題
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