港大迎新營非禮案 20歲男兩項罪名不成立 裁判官判詞曝光
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港大護理系去年迎新營（O camp）非禮案，20歲男被告非禮和普通襲擊兩項控罪都不成立，裁判官裁決理由曝光！
去年港大護理學會迎新營（O camp）發生疑似非禮案件。一名20歲迎新營「組爸」於2023年8月20日的Disco Night活動中，在保良局賽馬會大棠度假村活動室玩「火車捐山窿」遊戲時，涉嫌掃過事主X的腰部後便離開現場。除此之外，被告還涉嫌在隔天與X談及性關係的話題，並借用X的手臂來示範挑逗女性的方式。事主X及其友人A曾被傳召出庭，詳細講述了事發當天的情況。
兩項罪名不成立 當庭釋放
一、非禮罪
20歲被告鄧皓然被控以非禮和普通襲擊罪名，但最終在粉嶺裁判法院被裁定兩項罪名不成立，並當庭釋放。裁判官梁雅忻今天指出，雖然信納事主和友人A的證供是誠實可靠的，但由於對疑犯的外貌描述得不太特別，加上控方未能提供足夠證據排除合理疑點，因此難以確定犯案者的身分。
裁判官判詞曝光：單靠背影辨認
裁判官梁雅忻在裁決中表示，她相信事主X的感覺是清晰的，並肯定在玩「火車捐山窿」遊戲時，確實有一名男子用雙手掃過X的腋下，並觸及了X的胸部旁邊，而這一行為並未得到事主X的同意。
梁官認為，根據社會標準和道德接受程度，這位男子的行為無疑屬非禮。然而，由於A對疑犯的描述不夠特別，且被告所在的同一組別中至少有3名男子都是染金色頭髮，而且外型和年紀也相近。梁官認為事件發生短短數秒， 僅憑A從背影辨認身分，無法確信是被告犯下了非禮行為，因此裁定非禮罪名不成立。
二、普通襲擊罪
至於普通襲擊罪的部分，梁官指出，儘管X對被告談及性愛話題感到不適，但X並未拒絕借出手臂供被告示範，也沒有縮手或表現出任何不悅的情緒。梁官認為，由於事件發生在很短促的時間內，被告可能並不知道自己的行為會讓人感到不受歡迎，而且X在知道被告要談及性話題的情況下，仍然自願伸出手臂供示範。因此，梁官裁定，控方未能在毫無合理疑點的情況下證明被告的行為構成「普通襲擊」，最終裁定普通襲擊罪名不成立， 被告罪脫。
圖片來源：香港大學、無綫新聞、《我的ID是江南美人》資料或影片來源：原文刊於SundayKiss