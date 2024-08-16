雨夜屠夫 霍哥首次擔正電影演「林過雲」網民反應兩極：一樣咁猥瑣

1982年哄動全港案件「雨夜屠夫」，林過雲因多次殺人被判處終身監禁，至今仍在服刑。過去此案曾多次被本地電影提及，而今年則有兩部電影將此案作為主題。歌手周殷廷於4月宣布將執導名為《雨夜之徒》的電影，另一部則是由鄧東明導演，霍哥（霍俊邦）首次擔正做連環殺手，不過網民對選角反應兩極！

