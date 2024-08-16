雨夜屠夫 霍哥首次擔正電影演「林過雲」網民反應兩極：一樣咁猥瑣
雨夜屠夫 霍哥首次擔正電影演「林過雲」
霍哥在社交媒體上分享了《雨夜屠夫》的劇照，並表示將於明天（17日）舉行電影發佈會。從霍哥所公開的照片可見，霍哥將會飾演「雨夜屠夫」主角林過雲。據悉，除了霍哥外，演員林耀聲及多位新進女演員也將參與演出。其實早在3月，霍哥已在新孃潭拍攝林過雲的角色造型照，當時雖未明言，但已有觀眾猜測他正在拍攝驚慄片。
網民反應兩極：會唔會變左喜劇
霍哥在社交媒體上分享了《雨夜屠夫》的劇照，亦引起了網民的熱烈討論。不少網民指霍哥夠「猥瑣」，適合做「林過雲」：「終於搵到屬於你度身訂造嘅角色」「唔怪得女嘉賓愈黎愈小啦」「本色演出」「叫你模仿，唔係叫你超越呀」。霍哥亦就此回應：「導演見到我嗰刻…佢都講：係你啦！我唔知開唔開心好。」
網民覺得「呢位男歌手」更勝任
不過亦有網民指現實版林過雲並沒有如此高大，認為電影公司選錯角，亦有網民覺得林家謙更勝任角色：「林過雲邊有咁高咁大隻呀！香港電影亂咁嚟！」「如果林過雲知道電影公司咁樣醜化佢會唔會嘔血？」「聽講當年雨夜屠夫咁耐先捉到人係因為佢靚仔」等。
「雨夜屠夫案」當年轟動全城
今次霍哥翻拍的「雨夜屠夫案」發生於80年代的案件曾震驚全港。早前無綫播出的《猜猜我是誰》亦曾提及林過雲，他在1982年2月至7月間，擔任夜班的士司機，趁著夜雨之際殺害了四名女性。他將受害者引至偏僻地點後勒死，然後將屍體運至土瓜灣貴州街安慶大廈的住所進行肢解。林過雲不僅拍攝了殘肢，還將受害者的性器官製成標本，其中一名受害者更遭到姦屍。他將剩餘的屍體部分丟棄於城門河和大坑道的山坡。
林過雲將其肢解過程錄影保存，林過雲訛稱自己為殮房兼職攝影師，不過最後因為沖曬店設備出現故障，將錄影帶轉交至其他分店時，引起員工懷疑並報警。最終，林過雲被判謀殺罪成立，根據當時的法律，他被判處死刑，後來改判為終身監禁。
林過雲刑期不會改動
去到2018年，曾有傳媒報導當時62歲，已服刑逾34年的林過雲提出過假釋申請已獲批准，，懲教署其後就指林過雲並沒有申請假釋，只係刑罰覆核委員會按例每5年覆核林過雲的刑期，唔少公眾都好關心佢會唔會出獄，不過，有委員擔心林過雲或會重犯機會，決定暫不考慮開放改動刑期及假釋的申請。