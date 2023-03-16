素海霖繪麗奈首部「港產女優」AV面世！預告曝光廣東話撩人對白

香港三線女星素海霖，向來在娛圈撈得唔係好掂，早前曾經公開賣片同相，近日仲宣布進軍日本成人動作片界，成為首個「港產女優」，消息一出有唔少網民支持，並指一定會買正版表示支持！改名「繪麗奈 (絵麗奈)」打入AV界嘅佢，於首波推出嘅預告大講廣東話，網民大呼：「好有親切感！」