素海霖繪麗奈首部「港產女優」AV面世！預告曝光廣東話撩人對白
「香港女優」素海霖首部作品內容曝光 全程講廣東話勁有親切感
初次下海的素海霖Erena以藝名「繪麗奈 (絵麗奈)」在日本成人愛情動作片界出道，並宣布加入製片廠Faleno Star成為首位洋將。目前首部出道作番號為「FSDSS-644」，而發行日暫定於4月20日。令到唔少港男都準備「致敬」一波，仲揚言「今次唔睇老翻！買正版撐自己友！」。如要支持Erena的話，可以透過Amazon或FANZA購入正版影片作品，或者你直接Dm Erena的話，相信佢都好樂意進行預售。
太多人撐官網都Server Down！
而關於出道作的先導影片都已經出現在官網上，因為實在太多港人力撐Erena(絵麗奈)的關係，令到Faleno的都成個Server down，不過Erena都十分感謝一眾港人的支持。由先導片都聽到，她操流利的廣東話，先自我介紹：「我叫Erena，來自香港，係第一個喺日本出道嘅香港人」。
繪麗奈 (絵麗奈)全程廣東話夠親切！
面對首次拍攝，Erena繪麗奈 (絵麗奈)都指自己「好緊張同埋唔知點」，然後就在影片中與不同男優合作，其中一位更是大師級人物清水健先生。影片以純廣東話形式出發，她都自爆自己在小學六年級時已經想「啪啪啪」。除此之外，Erena更在演出的過程中大嗌「我唔得啦」、「好正啊」，廣告話真係份外有親切感。
素海霖獲朋友鼓勵做「港版三上悠亞」
Erena在出道便一炮而紅，更獲得唔少朋友鼓勵，在未推出作品前就已經先俾錢預購一波，目的就是想給她一種鼓勵；更有素海霖的朋友指希望她能夠成為「香港版三上悠亞」，成為香港之光！
常見問題
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品幾時正式面世？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品預告曝光
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
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