鄭丹瑞女兒鄭瑤盛大婚禮 旦哥淚灑現場：「一定要幸福喔！」

香港著名主持人鄭丹瑞（旦哥）的大女兒鄭瑤，於本月初在社交網站上展示了一顆巨大的鑽戒，宣布將與其金融才俊男友Jacob Chan結婚。儘管鄭瑤未透露具體的婚期，但在昨日（28日），旦哥在社交網站上宣布自己正式成為外父，並流露出難以掩飾的不捨之情，淚流滿面地表示自己的心情。

