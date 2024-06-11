翁靜晶揭何太「一晚五次論」深層含義 串爆暗示：「有人好識得法律」
翁靜晶分析「一晚五次」的深層含義
在YouTube頻道「危險人物2.0」上，翁靜晶對何太的「一晚五次」言論進行了深入分析。她首先戲謔地質疑：「一晚起身五次去小便？為何要這樣說呢？為何要把這種能力誇大呢？」翁靜晶接著解釋說，這種言論實際上與確保婚姻「有效」有關。
翁靜晶指出，根據香港法律，夫妻間的性關係是確認婚姻合法性的關鍵。「不要以為男女一結婚就一切OK，婚姻其實可以宣告無效的！條例中有規定，如果夫妻結婚後沒有性行為，婚姻是可以被判定為無效的，只有完成性行為，婚姻才算有效。」
串爆暗示：「有人好識得法律」
翁靜晶還提到，在香港，除了性行為外，還有其他幾種情況可以導致婚姻被判無效，包括近親婚姻、未成年婚姻以及同性婚姻等。「這真的需要非常熟悉法律的人才明白，原來結婚後還可以申請宣告無效！」她指出，這解釋了為什麼要強調性行為的問題，「因為有人可能擔心老伴實際上沒有能力，那麼婚姻就可能是無效的，這可是大問題，證明有人非常熟悉法律。」
翁靜晶串爆囂張何太
翁靜晶在自己的YouTube頻道上回應了何太的言論，她戲謔地詢問「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我想問有得賣嗰個人係邊度有得買呀？我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」她進一步指出，有些人認為金錢是一切，但在香港，這種觀念是行不通的，因為香港有廉政公署的存在，法庭也難以被買通。
翁靜晶：有啲人咩都唔驚，係最驚窮
翁靜晶分享了她的觀點，認為成功的定義不應該只由金錢來衡量，而是應該由社會給予的評價來定義。「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，因為佢哋窮到怕喇，佢哋唔可以再俾自己去返嗰個位度，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢，唔係我哋所可以明白，佢哋經歷嘅慘況唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」
翁靜晶出律師信警告何太囂張稱：放馬過來
翁靜晶強調對何太無敵意，不會仇恨她，更猜測對方可能有好可憐嘅歷史，不過翁靜晶再講：「我做嘢通常先禮後兵，你哋講得啱，我會做一個制衡措施，出律師信之後，如佢選擇行善良嘅路，唔好害人，好好對待人哋嘅家人，咁就未必有下一着，否則好過份，仍然傷害其他人，我出咗第一封信，我隨時可行下一步。」何太繼續發表囂張的留言，包括”你這個奸狡女人，放馬過來”和”我等著你”。許多網民都在等待看她的下場。