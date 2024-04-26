香港婚後事丨盤點「十大男生討厭女生行為」 曾比特最忌異性約會唔守時
廣告
全新綜藝節目《香港婚後事》昨晚（25日）首播，一共十集逢周四及周五晚十點半於翡翠台播映。節目主持為《婚後事》四位主角陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇，今集嘉賓邀請了為劇集《婚後事》翻唱主題曲《傾城》的曾比特（Mike），更罕有地在螢幕前分享愛情觀及對婚姻的看法。
曾比特自彈自唱《傾城》獲讚才華洋溢
今晚（26日）播出的第二集，Mike以神秘嘉賓身份彈著結他出場，Yoyo聽到結他聲一秒即估中Mike是嘉賓，大讚有才華的男人有魅力，Mike還會自彈自唱《傾城》，令在場人士聽出耳油！隨後諾懿、Yoyo等人化身小記者追問Mike的感情觀，包括對結婚生子願景和規劃，及探討十大男生最討厭女生行為等。談到婚姻議題， Mike有感「結婚」在現今社會變得形式化，並謂伴侶相處溝通才是最重要：「結完婚都可以離婚，只係一張紙。如果同佢好close、大家相處好有愛嘅話，結婚係令大家段關係更加昇華；相反，本身唔係相處得特別好，結婚只不過係將呢個形式轉去第二個形式，冇解決過問題。」Yoyo問到將來可會跟伴侶生兒育女時，他坦言：「未有資格成為一個爸爸。」
暗示曾呆等7小時
黎諾懿和羅天宇本集還有額外任務，就是盤點網絡十大男生最討厭女生行為，二人揭曉答案前訪問了Mike的想法，他指最怕女生約會遲到，並搞鬼以「我個朋友」身份分享曾等足7小時的深刻經歷。另問到Mike可接受監控狂女友時，他直言不介意遭另一半查看手機，大前提是頻率問題：「半個鐘睇一次就over得滯！點樣令佢有安全感，呢個可能係我嘅責任。」及後黎諾懿又拋出情境題「如果你有個女朋友話『我唔鍾意你個頭，剪咗佢』，你O唔OK？」，Mike全部有問有答，到底答案係乜？
盤點「十大男生討厭女生行為」：
10.瘋狂打卡拍照
9.減肥只說不做
8.緊迫盯人愛控制
7.沒有時間觀念
6.提起前任或其他男性
5.嘈交放上網
4.愛喝酒
究竟頭三位係咩？記得留意節目啦！
圖片來源：TVB