香港婚後事丨盤點「十大男生討厭女生行為」 曾比特最忌異性約會唔守時

全新綜藝節目《香港婚後事》昨晚（25日）首播，一共十集逢周四及周五晚十點半於翡翠台播映。節目主持為《婚後事》四位主角陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇，今集嘉賓邀請了為劇集《婚後事》翻唱主題曲《傾城》的曾比特（Mike），更罕有地在螢幕前分享愛情觀及對婚姻的看法。

