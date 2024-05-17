香港婚後事｜陳自瑤首度開腔講離婚 殘酷2選1盡顯唏噓

TVB節目《香港婚後事》由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持，第8集搵來曾兩度離婚的龔慈恩（龔姐）做嘉賓，由2018年開始與王浩信屢傳婚變的陳自瑤，亦首度開腔大講離婚話題。

