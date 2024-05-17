香港婚後事｜陳自瑤首度開腔講離婚 殘酷2選1盡顯唏噓
陳自瑤 分享對夫婦離婚見解
今集探討的主題是「離婚」，龔姐分享對夫婦離異的見解：「冰封三呎，非一日之寒，比較傳統啲嘅女性，仔女係佔咗佢（生活）一大部分，佢可能喺某一段時間係完全忽略咗自己，將啲時間、精神、責任擺晒喺仔女身上，到某一日突然間醒咗，佢會意識要有自己人生，咁會令到有番咁上下年紀嘅人有離婚嘅意識。」
而Yoyo則認為：「一段關係係雙方（付出），可能你好想為小朋友保持一個美滿家庭，但可能對方唔想，可能佢個心已經走咗，你夾硬死𢱑都冇辦法，有啲嘢唔係一個人可以做到，呢啲情況就冇得選擇。」
二選一陳自瑤寧願揀「單身」
而在第7集中Yoyo 接受「殘酷二選一」挑戰，面對「可以重新再揀，選擇單身定係結婚」這個殘酷話題，Yoyo 竟然答「單身」！
在談及出軌話題時，Yoyo也有感而發：「男人又好，女人又好，出軌可能只係一時衝動，就係為咗一刻嘅歡愉做錯事。無論做咩事都好，最緊要唔好為咗一時一刻嘅衝動、快樂，毀咗成個家庭，代價好大。」
陳自瑤爆有人專揀「有婦之夫」埋手
之前第6集的嘉賓是單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂），Yoyo 講到有人專揀「有婦之夫／有夫之婦」埋手，豹嫂聞言說：「有呢啲人㗎咩？」Yoyo 正色道：「有，好多！」豹哥就回應Yoyo，直指呢一類人道德觀念好弱、太有征服感，但作為男方就不可動搖，否則「呢啲老公唔要得㗎啦！」
陳自瑤唔信酒吧有真愛
之後 4 位主持齊齊蒲吧 Happy Hour，並大談昔日蒲吧史！Yoyo 自揭蒲吧次數不多：「同朋友去過幾次，我仲會去跳舞添。」諾懿追問有否艷遇時 Yoyo 直言：「有嘅，會有人行埋嚟話：『你好靚喎。』但係我冇 Show 佢。」其他人再問是否覺得酒吧沒有真愛，Yoyo 即自認傳統：「可以喺酒吧咁樣撩一個女仔，即係慣犯！」
陳自瑤5字霸氣回應出軌議題
《香港婚後事》又討論過「肉體出軌」VS「精神出軌」，Yoyo一聽到諾懿題目，即斬釘截鐵謂：「兩樣都唔得！」諾懿即反駁：「諗吓咋喎。」Yoyo聞言即一臉認真向諾懿拋出兩條相當尖銳的情境題，分別為「如果你老婆同你一齊，佢不停諗緊第二個男人，你接唔接受到吖？」及「如果你老婆出完軌一次返番嚟你度，你接唔接受到？」即成功令諾懿陷入苦思，並坦言確有一個狀況難以接受。之後Yoyo再追著諾懿問：「如果佢鍾意咗另一個，佢之後返番嚟屋企，但個心都係飄走咗，咁又得唔得？」場面一度尷尬！