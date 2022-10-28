香港小姐再競選︱陳懿德升級超低V奮戰舞林高手何沛珈
《香港小姐再競選》招十位落選港姐再競選
今屆有梁允瑜、蔡菀庭、陳懿德、黎寬怡、李天縱、李芷晴、賴彥妤、鄺靜汶、黃婉恩、王嘉慧、何沛珈、關楓馨、麥皓兒及莫韻諰，而其中陳懿德、何沛珈、梁允瑜、黎寬怡、王嘉慧及莫韻諰為了才藝表演，分別特意減肥，練個人才藝表演，希望在舞台上一展身手。
陳懿德為競選減1.5公斤
本身在中文大學新聞及傳理系畢業的陳懿德（Rachel）曾入圍2021年的香港小姐8強，當時參選時以短短三個月激減22磅後踏上競選舞台。她指自己最瘋狂的時候是戒油鹽糖，而且三個月肉只吃烚蛋白質，再每天空腹跳繩400下。一年後，她再減多1.5公斤，腰圍由25吋減至23.5寸，而上圍上升了0.5寸：「 上年參選時我成日覺得自己未夠好迷失咗自己，而家我認為更重要係喜歡每個當下嘅自己。 」
陳懿德為才藝表演練腹語
而本身有聲樂8級的陳懿德更為才藝表演學習腹語，與拍檔「癲癲」一起對答搞笑外，還輪流獻唱。陳懿德更透露其實自己只是學習兩堂的時間便要上台表演，還要兼顧拍攝《東張西望》。雖然如此，但她的表演完全是滴水不漏。她透露自己利用休息和吃飯時間練習腹語，即使凌晨兩、三點回到家中都會繼續練習：「因為我對自己要求好高，唔可以淨係做到，要做好！ 」
陳懿德坦言學腹語難關多多
陳懿德指學腹語的過程過五關斬六將，因為已經很難找老師，而且要保持嘴唇不動，然後因為要快速切換角色對答。她笑言自己之後應該可以拍攝人格分裂的劇集。不過她指自己回到後台有人問她「你錄定音定配音架？」，聽到這個問題就覺得放心，因為自己沒有出錯。
何沛珈直言：感覺得好似生仔咁痛
2020年入圍五強的何沛珈（Roxanne），則選擇表演混合美態及力量的傣族舞，化身象徵美麗及智慧的「孔雀」為觀眾送祝福 ，並先後做出單腳站立等高難度動作。雖然自小是舞林高手，但因為是第一次接觸傣族舞，所以都花了一個月時間學習，她為此特意找演藝學院老師幫忙排舞及訓練。她又指傣族舞外柔內剛，自己肌肉量又不足，而且舞度柔軟度要求很高，減重同時又要做重訓，直指是一大挑戰。
才藝表演以「舞」會友
除了何沛珈和陳懿德之外，高妹一族梁允瑜、黎寬怡、王嘉慧及莫韻諰亦以「舞」會友。《東張西望》主持黎寬怡跳椅子舞時曬無敵長腿。而憑《通靈之王》人氣大增 的王嘉慧則大跳「國風爵士」，破格之餘亦將其美好身段表露無遺。
當晚除了才藝表演，還有自選泳裝環節。佳麗們更會以穿起泳衣進行連場激辯，部份辯輪更是充滿火藥味，娛樂性十足。當晚佳麗們亦會爭奪「最佳進步獎」及「更上鏡小姐」兩大獎項，比賽流程及認真程度媲美香港小姐競選決賽！
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