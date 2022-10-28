香港小姐再競選︱陳懿德升級超低V奮戰舞林高手何沛珈

今年適逢是無綫台慶55周年和香港小姐競選踏入第50周年，無綫推出真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》。節目讓一班未能在選美競選中獲得獎項的佳麗可以再度參選，有機會完成當年的夢想。而節目將會在本周六（29日）晚8點半播映，而一眾佳麗都使出渾身解數，希望完成當年夢想。