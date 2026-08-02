港姐2026｜大熱李澤欣認愛初戀脊醫男友 自爆戀情細節超甜蜜
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《2026香港小姐競選》大熱候選佳麗李澤欣早前出席品牌活動時大方承認戀情，引發公眾對其初戀脊骨神經科醫生男友極度關注。面對外界熱烈討論她坦承公開戀情是出於對另一半尊重並直言如釋重負。這段僅發展半年的戀情不僅為備戰決賽增添話題更牽動了父母極度敏感神經。
李澤欣出席品牌活動自爆戀情細節
鄺美雲上月底以贊助商身分邀請12名佳麗出席品牌分享會，現場氣氛熱烈。在活動接受訪問期間，李澤欣突然公開感情狀況，親口確認目前正在與一名脊骨神經科醫生交往。她透露男方是自己的初戀，兩人透過共同朋友介紹認識大約半年，經過互相審視後決定正式交往。談及男方面對新聞曝光後反應，她形容男友性格本身低調未有太大誇張表現，但對於獲得女友身分肯定感到相當高興。
決賽前夕受訪親身拆解認愛原因
面對傳媒追問公開戀情後真實感受，李澤欣坦承心情確實輕鬆不少，笑言公開關係完全是出於對另一半尊重與坦誠。她明確向記者表示：「都有鬆一口氣嘅，因為畢竟都係比較私人少少嘅事情啦。咁大家已知之後，我都可以放輕鬆啲，唔洗驚俾人影到吓或者點樣囉。」被問到會否影響選美表現，她大方強調自己睡眠質量一直維持極佳水平，認為在這個年代談戀愛是非常正常不過的事，絕對不會影響目前參選狀態。
港姐李澤欣獲脊醫男友貼心陪減肥
提到家人對這段初戀感情態度，李澤欣透露父母得知消息後心情既開心又難免擔心，特別叮囑她：「女仔都係要小心啲、保護好自己啦。」她笑言爸爸雖然感到無奈但亦只好接受現實。男友雖然生性低調但在背後全力支持她出戰選美，甚至在她積極減肥期間貼心陪吃生菜沙律。面對即將來臨賽事她坦言現時會把焦點放在備戰狀態上，並直指：「我積極收緊肚腩，不想決賽時肚凸凸」，其餘事情皆屬後話。
網民熱烈關注大熱佳麗感情狀況
戀情曝光後旋即在各大社交平台引爆話題，大批網民對這段感情發展大表關注。不少人在網上留言大讚她態度坦誠，紛紛表示「肯大方公開真係好勇敢」、「初戀就遇到醫生真係好幸運」。同時有觀眾十分欣賞她在備戰期間依然能夠兼顧感情生活，留言指「有愛情滋潤狀態肯定會更加好」、「陪食沙律減肥真係超級sweet」。大眾目光目前紛紛聚焦在她在決賽當晚實際臨場發揮。
圖片來源：IG@scarlettli_official資料或影片來源：原文刊於新假期