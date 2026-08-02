港姐2026｜大熱李澤欣認愛初戀脊醫男友 自爆戀情細節超甜蜜

《2026香港小姐競選》大熱候選佳麗李澤欣早前出席品牌活動時大方承認戀情，引發公眾對其初戀脊骨神經科醫生男友極度關注。面對外界熱烈討論她坦承公開戀情是出於對另一半尊重並直言如釋重負。這段僅發展半年的戀情不僅為備戰決賽增添話題更牽動了父母極度敏感神經。