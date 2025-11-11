2017年港姐五強8年後近況曝光！冠軍雷莊𠒇返加拿大 得佢留守TVB
1. 冠軍雷莊𠒇（30歲）：返加拿大發展 重新征戰選美舞台
現年30歲的雷莊𠒇當年雖然奪得冠軍及最上鏡小姐兩個獎項，但卻被網民狠批為「歷屆最醜港姐冠軍」，飽受爭議。她卸任後並沒有選擇留在TVB發展，反而決定返回加拿大，更豪言要進軍好萊塢闖出一番事業。令人意外的是，雷莊𠒇並未放棄選美夢想，去年以個人身份參加2024年度環球小姐香港選拔賽，最終獲得季軍佳績，證明她在選美路上仍有一定實力。
2. 亞軍何依婷（30歲）：五強中唯一留守TVB
現年30歲的何依婷是2017年港姐五強中唯一仍在TVB工作的藝人，當年雖然屈居亞軍，但她卻是最受力捧的一位。何依婷上位速度極快，2021年便在台慶劇《十月初五的月光》首度擔任女主角，前年更憑藉大熱劇《新聞女王》中徐曉薇一角，事業再上一層樓。除了事業順遂，何依婷的感情生活同樣美滿，結婚一年就火速造人成功，正式榮升新手媽媽，可謂事業愛情雙豐收。
3. 季軍黃瑋琦（31歲）：移居美國成人妻
現年31歲的黃瑋琦2017年大學畢業後回港參選香港小姐並獲得季軍，其後雖然入讀第29期藝員訓練班，但港姐任期屆滿後就沒有再續約，選擇淡出幕前並定居美國洛杉磯。2023年，黃瑋琦在社交平台公布喜訊，宣布與男友Jonathan Chew結婚正式成為人妻，早前更宣佈懷孕喜訊，即將成為新手媽媽，人生進入全新階段。
4. 五強伍樂怡（32歲）：退出幕前專攻生意
現年32歲的伍樂怡當年是冠軍大熱人選，可惜最後大熱倒灶三甲不入。她其後入讀第29期藝員訓練班並曾出演多套劇集配角，但於2023年正式宣布退出幕前工作，最後一套無綫作品是《隱形戰隊》，現時專注打理自家防曬滑水衣及健康貝果網店生意。
5. 五強張寶欣（31歲）：轉戰健康產品市場
至於現年31歲的張寶欣，2017年獲姐姐張寶兒提名參選並入讀藝員訓練班，但其後未有續約成為電視台藝員，2018年9月起修讀華威大學國際科技管理碩士課程並以優異成績畢業，近年專注發展自家健康營養產品品牌Boppee。
網民感嘆港姐質素每況愈下 懷念昔日黃金年代
面對2017年港姐五強大部分已離開TVB的現況，網民紛紛在社交平台發表意見。有網民感嘆「而家啲港姐真係唔掂，以前嗰啲先叫靚女」、「何依婷算係近年比較有演技嘅港姐」、「其實佢哋走咗都好，TVB而家都冇乜好劇拍」。亦有網民認為「港姐而家變咗跳板，攞完獎就走人」、「始終外面世界大啲，留喺TVB冇前途」，反映出觀眾對現時港姐發展模式的不同看法。