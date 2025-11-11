2017年港姐五強8年後近況曝光！冠軍雷莊𠒇返加拿大 得佢留守TVB

2017年《香港小姐競選》五強佳麗曾經風光一時，但時隔8年後，她們的發展軌跡卻截然不同。當年備受矚目的五位美女，如今只有一人仍在TVB發光發熱，其餘四人已各自走上不同道路，有人移居海外、有人轉戰商界，更有人完全退出娛樂圈。