15強佳麗晚裝官方照公開 網民投票可影響最終三甲賽果？！

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日（周日）晚8點假將軍澳電視廣播城舉行，並於翡翠台現場直播。已進入倒數階段的《2024香港小姐競選》，大會今日再公布15強佳麗（1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis）的官方晚裝照片。

