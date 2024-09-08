15強佳麗晚裝官方照公開 網民投票可影響最終三甲賽果？！
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《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日（周日）晚8點假將軍澳電視廣播城舉行，並於翡翠台現場直播。已進入倒數階段的《2024香港小姐競選》，大會今日再公布15強佳麗（1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis）的官方晚裝照片。
照片所見，一眾佳麗分別以桃紅、淡粉紅、淡黃、棗紅、蜜桃紅、湖水藍、紫紅、彩藍、鮮黃、Tiffany Blue、墨綠、鮮粉紅、紫色、紅色及深藍共15種不同色彩的高貴晚裝上陣，相當繽紛耀眼。另一特別之處是，15強佳麗身形均相當勻稱，大部分更是標準葫蘆身形，難怪被外界一致認為今屆佳麗質素很不錯。
今屆港姐除了破天荒全女班陣容呈獻盛典，今年的超強互動元素亦值得關注。為提高網民參與及投入度，大會今年其中一個宗旨是「港姐你有Say」，讓網民及觀眾僅透過參與以下三大步驟，就能有份投選心水佳麗及有機會贏取豐富獎品之餘，更有機會影響當晚決賽進程及賽果，相當刺激。第一步，由即日開始，全球網民可進入港姐投票頁面（https://tvb.app.do/mshk2024 ）投選「我最喜愛佳麗」，每人每次可投選1-3名心水佳麗，而投票截止日期，為決賽當晚的節目時段！之後即緊接進行終極階段投票，全球網民可參與決定今屆港姐冠軍，詳情稍後會正式公佈，密切留意！
圖片來源：TVB