香港小姐 佳麗

15強佳麗晚裝官方照公開 網民投票可影響最終三甲賽果？！

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Keith

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《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日（周日）晚8點假將軍澳電視廣播城舉行，並於翡翠台現場直播。已進入倒數階段的《2024香港小姐競選》，大會今日再公布15強佳麗（1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis）的官方晚裝照片。

照片所見，一眾佳麗分別以桃紅、淡粉紅、淡黃、棗紅、蜜桃紅、湖水藍、紫紅、彩藍、鮮黃、Tiffany Blue、墨綠、鮮粉紅、紫色、紅色及深藍共15種不同色彩的高貴晚裝上陣，相當繽紛耀眼。另一特別之處是，15強佳麗身形均相當勻稱，大部分更是標準葫蘆身形，難怪被外界一致認為今屆佳麗質素很不錯。

今屆港姐除了破天荒全女班陣容呈獻盛典，今年的超強互動元素亦值得關注。為提高網民參與及投入度，大會今年其中一個宗旨是「港姐你有Say」，讓網民及觀眾僅透過參與以下三大步驟，就能有份投選心水佳麗及有機會贏取豐富獎品之餘，更有機會影響當晚決賽進程及賽果，相當刺激。第一步，由即日開始，全球網民可進入港姐投票頁面（https://tvb.app.do/mshk2024 ）投選「我最喜愛佳麗」，每人每次可投選1-3名心水佳麗，而投票截止日期，為決賽當晚的節目時段！之後即緊接進行終極階段投票，全球網民可參與決定今屆港姐冠軍，詳情稍後會正式公佈，密切留意！

香港小姐 佳麗 1號陳紫佟Jessie（圖片來源：TVB）
1號陳紫佟Jessie（圖片來源：TVB
香港小姐 佳麗 2號倪樂琳Ellyn（圖片來源：TVB）
2號倪樂琳Ellyn（圖片來源：TVB
香港小姐 佳麗 3號王汛文Candice（圖片來源：TVB）
3號王汛文Candice（圖片來源：TVB
香港小姐 佳麗 4號謝淑怡 Zoie（圖片來源：TVB）
4號謝淑怡 Zoie（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 5號莊曉婷Kimmy（圖片來源：TVB）
5號莊曉婷Kimmy（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 6號李曼思 Adria（圖片來源：TVB）
6號李曼思 Adria（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 7號秦冀雯Yvonne（圖片來源：TVB）
7號秦冀雯Yvonne（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 8號盧凱怡Kerry（圖片來源：TVB）
8號盧凱怡Kerry（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 9號陳甜甜Rose（圖片來源：TVB）
9號陳甜甜Rose（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 10號吳芷靖Clary（圖片來源：TVB）
10號吳芷靖Clary（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 11號梁嘉莹Emily（圖片來源：TVB）
11號梁嘉莹Emily（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 12號鍾翠詩（圖片來源：TVB）
12號鍾翠詩（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 13號程姜月Dolores（圖片來源：TVB）
13號程姜月Dolores（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 14號楊梓瑤Amina（圖片來源：TVB）
14號楊梓瑤Amina（圖片來源：TVB）
香港小姐 佳麗 15號俞可程Kanis（圖片來源：TVB）
15號俞可程Kanis（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

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