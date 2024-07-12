「城大李嘉欣」倪樂琳改名參選香港小姐入圍15強！曾入女團拍水著寫真

倪樂琳（Ellyn）是今屆《香港小姐2024》中的大熱佳麗，目前已成功入圍15強，當日她的參選照一出，即得到不少網民好評，大讚她：「幾靚！如果睇樣應該係三甲之選」、「有啲似韓團Twice嘅日本成員Sana」，也有人認為她貌似韓國女團Sunny Days的中國成員張碧晨，原來倪樂琳過去確實參加過女團！

