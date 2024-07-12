「城大李嘉欣」倪樂琳改名參選香港小姐入圍15強！曾入女團拍水著寫真
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倪樂琳（Ellyn）是今屆《香港小姐2024》中的大熱佳麗，目前已成功入圍15強，當日她的參選照一出，即得到不少網民好評，大讚她：「幾靚！如果睇樣應該係三甲之選」、「有啲似韓團Twice嘅日本成員Sana」，也有人認為她貌似韓國女團Sunny Days的中國成員張碧晨，原來倪樂琳過去確實參加過女團！
香港小姐2024 倪樂琳今年23歲 現時係一個畢業生
倪樂琳英文名係 Ellyn ，來自香港 ， 倪樂琳 （ Ellyn ）身高有 167.5 cm，學歷係城大畢業 ，平時嘅興趣包括睇書 、跳舞，現時身份係一位畢業生 ，為咗參選今次2024年香港小姐，佢將IG戶口由 StellaLokLam 改名為 ellyncyy，自我介紹影片入面分享咗自己個人嘅參選原因、回應了被稱為 「城大李嘉欣」這稱號的心情。
Ellyn參選前 IG 原名叫Stella 加入女團Morii Girls
倪樂琳參選港姐首輪已得到圈中人支持，原來這位城大畢業生，曾經加入本地女團Morii Girls，參加港姐前原名叫做Stella，今次IG由 StellaLokLam 改名Ellyn ，做好準備參加港姐選拔，由參選開始已雄霸不少版位，她自己亦坦言很喜歡幕前工作：
「我好鍾意表演，我好鍾意接觸觀眾，亦都好鍾意將正能量帶畀人。」
Ellyn又坦率指不介意及很感恩被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，但仍希望憑自己的實力讓大家記得她：「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」
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倪樂琳去年加入MORII GIRLS享受演出拍水著寫真
MORII GIRLS（美少女企劃）係香港女子組合，2022年8月成立，原本由9個女子組成，其後加入至10人，成員包括TVB藝人區明妙、《全民造星IV》參賽者何榛綦、坂部佩莎及李晞彤，主要喺Youtube拍下跳舞MV，雖然未有派台歌，但都拍過不少翻唱歌，嘗試了不少校服Look，23年更加拍過水著寫真：
有片睇：
2024香港小姐競選｜誰是入圍者｜散播正能量倪樂琳Ellyn
撰文：東方新地（部分內容轉載自SundayKiss）圖片來源：TVB, ellyncyy, moriigirls.project, ckay_pic 文章版權為新傳媒集團所擁有，原文請按： https://www.sundaykiss.com/1470610/?utm_campaign=Kiss_ContentCopy&utm_source=Web-inventory&utm_medium=Content-Copy_Kiss