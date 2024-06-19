香港小姐2024｜內地佳麗爆面試著小白襪原因 誤以為阿儀係香港選美標準？

每年TVB舉行的香港小姐選舉都掀起城中熱話，今年《香港小姐2024》首輪面試已於日前舉行，今屆與往年相同，有不少來自內地的佳麗參與其中，而面試結束後，她們在小紅書等社交平台上紛紛發布了自己的面試經歷，並表示不解TVB選美準則。

