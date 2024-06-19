香港小姐2024｜內地佳麗爆面試著小白襪原因 誤以為阿儀係香港選美標準？
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每年TVB舉行的香港小姐選舉都掀起城中熱話，今年《香港小姐2024》首輪面試已於日前舉行，今屆與往年相同，有不少來自內地的佳麗參與其中，而面試結束後，她們在小紅書等社交平台上紛紛發布了自己的面試經歷，並表示不解TVB選美準則。
內地佳麗小紅書分享面試經歷
面試結束後，這些佳麗迅速成為網絡上的熱門話題。許多佳麗的背景被網民挖掘，其中一位來自河南的佳麗劉洧妍，在小紅書擁有超過6,000名粉絲，她平時分享的內容多與香港旅遊和肚皮舞教學有關。而面試當日她因為穿著平底鞋配白襪的獨特打扮而引起廣泛關注。
平底鞋配白襪造型原來因為很舒服
劉洧妍於小紅書表示面試後媒體的拍攝照她很滿意，形容這次面試是很有趣的經歷，還認識了很多漂亮的妹妹。最後表示自己的平底鞋配白襪造型沒想到會引起這麼多爭議，但她認為穿起來很舒服。留言有不少內地網民力撐這種平底鞋配白襪完全沒問題，還指香港人以為自己很時尚。
內地網民質疑選美標準 自認起碼能入第一輪面試
除了參與面試的佳麗外，也有一些小紅書用戶表示他們未被邀請參加首輪面試，對此表示不滿。一位用戶公開質疑：「所以這TVB到底是什麼錄取標準？我自認為我起碼還是能入個面試一輪遊吧，今天一看入選人的生圖是在搞笑喺？」其後該名網民亦表示可能自己選錯圖片了。
中英混血兒Linda減肥重返面試戰場！
不僅有首次參加面試的新人，一些曾經參與過的佳麗也在今年再次挑戰面試。例如Linda，一位中英混血兒，她透露自己在2018年也曾參加過香港小姐的面試。當年她以一身藍色T-shirt和白色短褲亮相，曾被評為似朱古力吉祥物，成為當年的熱門話題之一。Linda指今年是最後一次，不想留遺憾，決心減肥重返。
還有網紅曾拍片表示本來以為TVB選港姐是選阿儀的水平，後來發現現場不是高學歷、高顏值就是混血兒。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：TVB Facebook、小紅書資料或影片來源：原文刊於NewMonday