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香港小姐｜2023年全球招募展開 馮盈盈：會鼓勵碩士同學參選

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新一屆《2023香港小姐競選》全球招募於今日（5月8日）展開，記者會上有應屆冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡、友誼小姐邢慧敏，以及往屆得獎港姐馮盈盈、陳曉華、謝嘉怡、宋宛穎、梁凱晴、邵初等，都有一一現身，部份更講述了自己參選時的經歷。

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（圖片來源：[email protected]綜藝）

《2023香港小姐競選》招募片出爐

今屆香港小姐的招募影片以「美麗的準則」為主題，講述：「唔同年代嘅女性，都有同一個疑問，『美麗嘅準則』係咩？要好似趙飛燕咁輕盈？抑或楊貴妃咁珠圓玉潤？唔同人、唔同種族，對咩叫靚都有唔同嘅睇法，但如果『美麗嘅準則』係一條方程式，擁有黃金比例係咪就等同最完美，人靠衣裝係咪就會變成藝術品？其實，做人點解要畀咁多社會標準框住？」最後影片總結：「只要有自信，『美麗嘅準則』咪就係你囉！」

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（圖片來源：[email protected]綜藝）
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AI美女勝真人？

值得留意的是，影片中除了有各港姐演出之外，似乎還用了不少AI繪圖技術，做出趙飛燕、楊貴妃等影象，影片尾段，更有多個AI美女出現，看上去比真人更「完美」，而且雖然裝扮和風格各有不同，但全部都擁有大眼和尖下巴，被網友指同「自信就是美」的主題大相徑庭！

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（圖片來源：[email protected]綜藝）
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（圖片來源：[email protected]綜藝）

口號為：Hello Miss Hong Kong

《2023香港小姐競選》現已接受報名，截止日期為6月5日，招募17歲至27歲的全球世界各地佳麗，招募口號為「Hello Miss Hong Kong」，希望將香港小姐推向全球化。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

馮盈盈被指身形暴瘦似紙板人

2016年港姐冠軍馮盈盈、2018年港姐冠軍陳曉華、2020年港姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡、2021年港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初一同現身，其中著白裙的馮盈盈被指身形暴瘦似紙板人，她說當初參選港姐時，曾抱著一些希望改變自己的目標，例如學習更多東西去增值自己，這些目標現在都已實現。

香港小姐 未來馮盈盈話希望事業和學業兩邊兼顧到，既然已開始放假，她就會專注返工作，又指自己仲有一部《妳不是她》尚未出街同大家見面，少了曝光係好自然的事。
未來馮盈盈話希望事業和學業兩邊兼顧到，既然已開始放假，她就會專注返工作，又指自己仲有一部《妳不是她》尚未出街同大家見面，少了曝光係好自然的事。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

透露本月中開拍《逆天奇案2》

馮盈盈受訪時又透露現時她修讀碩士課程，有不少美貌與智慧並重的女同學，她更直言身邊已有朋友向她表明有興趣參選港姐。她又講到近日已完成考試，即將放暑假，剛好可以在本月中開拍《逆天奇案2》，她又強調進修並非為轉行鋪路，只係去完成自己心願。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

林鈺洧推薦朋友參加香港太太競選

即將卸任港姐冠軍的林鈺洧，受訪時直言好感觸和不捨，笑言希望可以連任。被問到身邊好友可有興趣參選時，她就指身邊差不多年紀的好朋友都已結婚，如果有香港太太競選，她們一定可以晉身20強。

香港小姐 林鈺洧日前第一次出海玩，她透露因為怕曬所以穿著一件頭泳裝。
林鈺洧日前第一次出海玩，她透露因為怕曬所以穿著一件頭泳裝。（圖片來源：[email protected]
香港小姐 左起為應屆友誼小姐邢慧敏、亞軍暨國際親善小姐許子萱、冠軍林鈺洧、季軍暨最上鏡小姐梁超怡。
左起為應屆友誼小姐邢慧敏、亞軍暨國際親善小姐許子萱、冠軍林鈺洧、季軍暨最上鏡小姐梁超怡。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

陳曉華仍未卸任華姐冠軍

2018年香港小姐冠軍陳曉華講到她在2019年贏得華姐冠軍，其實至今仍未卸任，回想起選美的時光，也令她感觸良多。而被問到與羅天宇同遊日本的緋聞，她否認戀情，並強調二人只是朋友。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
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現已接受報名！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、[email protected]綜藝、[email protected]資料或影片來源：[email protected]綜藝

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