香港小姐｜2023年全球招募展開 馮盈盈：會鼓勵碩士同學參選

新一屆《2023香港小姐競選》全球招募於今日（5月8日）展開，記者會上有應屆冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡、友誼小姐邢慧敏，以及往屆得獎港姐馮盈盈、陳曉華、謝嘉怡、宋宛穎、梁凱晴、邵初等，都有一一現身，部份更講述了自己參選時的經歷。