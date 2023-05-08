香港小姐｜2023年全球招募展開 馮盈盈：會鼓勵碩士同學參選
《2023香港小姐競選》招募片出爐
今屆香港小姐的招募影片以「美麗的準則」為主題，講述：「唔同年代嘅女性，都有同一個疑問，『美麗嘅準則』係咩？要好似趙飛燕咁輕盈？抑或楊貴妃咁珠圓玉潤？唔同人、唔同種族，對咩叫靚都有唔同嘅睇法，但如果『美麗嘅準則』係一條方程式，擁有黃金比例係咪就等同最完美，人靠衣裝係咪就會變成藝術品？其實，做人點解要畀咁多社會標準框住？」最後影片總結：「只要有自信，『美麗嘅準則』咪就係你囉！」
AI美女勝真人？
值得留意的是，影片中除了有各港姐演出之外，似乎還用了不少AI繪圖技術，做出趙飛燕、楊貴妃等影象，影片尾段，更有多個AI美女出現，看上去比真人更「完美」，而且雖然裝扮和風格各有不同，但全部都擁有大眼和尖下巴，被網友指同「自信就是美」的主題大相徑庭！
口號為：Hello Miss Hong Kong
《2023香港小姐競選》現已接受報名，截止日期為6月5日，招募17歲至27歲的全球世界各地佳麗，招募口號為「Hello Miss Hong Kong」，希望將香港小姐推向全球化。
馮盈盈被指身形暴瘦似紙板人
2016年港姐冠軍馮盈盈、2018年港姐冠軍陳曉華、2020年港姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡、2021年港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初一同現身，其中著白裙的馮盈盈被指身形暴瘦似紙板人，她說當初參選港姐時，曾抱著一些希望改變自己的目標，例如學習更多東西去增值自己，這些目標現在都已實現。
透露本月中開拍《逆天奇案2》
馮盈盈受訪時又透露現時她修讀碩士課程，有不少美貌與智慧並重的女同學，她更直言身邊已有朋友向她表明有興趣參選港姐。她又講到近日已完成考試，即將放暑假，剛好可以在本月中開拍《逆天奇案2》，她又強調進修並非為轉行鋪路，只係去完成自己心願。
林鈺洧推薦朋友參加香港太太競選
即將卸任港姐冠軍的林鈺洧，受訪時直言好感觸和不捨，笑言希望可以連任。被問到身邊好友可有興趣參選時，她就指身邊差不多年紀的好朋友都已結婚，如果有香港太太競選，她們一定可以晉身20強。
陳曉華仍未卸任華姐冠軍
2018年香港小姐冠軍陳曉華講到她在2019年贏得華姐冠軍，其實至今仍未卸任，回想起選美的時光，也令她感觸良多。而被問到與羅天宇同遊日本的緋聞，她否認戀情，並強調二人只是朋友。
現已接受報名！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！