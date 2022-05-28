香港小姐｜冠軍通常事業麻麻？ 重溫高成就亞、季軍 張曼玉做國際級影后
張曼玉憑演技成為國際級影后
張曼玉喺18歲時參選港姐，贏咗1983年港姐亞軍及「最上鏡小姐」，之後開始咗佢嘅演藝人生。由於美麗嘅外表，喺演戲上曾被批評係花瓶。
直至1988年憑演出王家衛嘅《旺角卡門》首獲提名金像獎影后，實力開始被大眾肯定。翌年就憑關錦鵬嘅《三個女人的故事》成為金馬最佳女主角，首嚐影后滋味。1990年再憑《不脫襪的人》獲得佢首個金像獎最佳女主角獎，張曼玉更加係香港影壇嘅第一位柏林影后。張曼玉演出嘅經典作多不勝數，包括《阮玲玉》同《花樣年華》等等，從影期間獲獎無數，喺圈中發展絕對將同屆港姐冠軍楊雪儀比下去。
蔡少芬最後生嘅視后
蔡少芬奪得1991年港姐季軍，1998年憑《天地豪情》以25歲之齡封后，成為TVB最後生嘅視后。近年全家北上發展，非常受內地製作組嘅歡迎，工作密密接，名利雙收，演藝路明顯比同屆港姐冠軍郭藹明豐富。
郭藹明於1991年以美國南加州大學機械工程學碩士生身份參選港姐，學歷之高可謂歷屆中數一數二，當年除咗獲得冠軍寶座，仲贏得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎。郭藹明參演嘅電視劇戲路亦都好闊，喺《大時代》憑演成邦之女龍紀文成功入屋，可惜1998年嫁劉青雲後就專心做賢內助，逐漸淡銀幕。
佘詩曼入行無耐就成為一線花旦
佘詩曼早前喺社交網貼素顏相，年屆46嘅佢被網民大讚保養得非常好，其實唔好唔記得阿佘係1997年港姐季軍，顏值一定有番咁上下高分。至於演技方面亦都好有天份，出道不久就成為TVB一線花旦，憑2006年《鳳凰四重奏》及2014年《使徒行者》做過兩次TVB視后。
同屆港姐冠軍翁嘉穗，卸任港姐翌年就嫁富商鄔友正，亞軍李明慧就於2003年成為人妻，淡出娛圈，喺幕前均未有好突出嘅作品。
胡杏兒醉心演藝事業
現年47歲嘅郭羨妮係1999年港姐冠軍，但2011年嫁內地武指朱少杰就專心相夫教女，淡出幕前，直至最近復出拍港台劇《我們的開學禮》。佢同屆嘅季軍胡杏兒而家同樣係人妻人母，但杏兒就從來都冇停落嚟，唔止演出多部TVB劇集，拎過由「飛躍進步女藝員」至「最佳女主角」多個大大小小嘅獎項。
胡杏兒近年專注喺內地發展，為事業甚至忍受同囝囝長時間兩地分離，交由老公照顧。最近備戰綜藝節目《乘風破浪3》時，重遇當年選港姐評判之一嘅葉蒨文，葉蒨文透露當日有份投胡杏兒一票。
黃心穎曾被封「提名王」
雖然黃心穎同朱千雪喺2012年度港姐競選輸咗俾張名雅，只係分別拎到亞軍及季軍，不過佢哋嘅演藝路絕到比張名雅好。事關張名雅並沒有太多機會參演劇集，即使有份演出亦並無重要角色，反觀黃心穎同朱千雪發揮都好多。
黃心穎喺《為食神探》演「周晴」一角令唔少人開始留意佢，《深宮計》更被視為係佢同前度馬國明嘅定情劇。心穎喺2015年台慶頒獎禮更成為「提名王」，總共有4個提名，可惜2019年因安心事件「絕迹」TVB。
呂慧儀演處境場深入民心
講起2006年嘅港姐冠軍陳茵媺同亞軍周家蔚，好多人都會諗起佢哋人妻同人母嘅身份，兩人經常喺社交網晒幸福家庭生活，但問到佢哋曾經演過過咩戲就未必有好深刻嘅印象！
至於同屆港組季軍呂慧儀由2017年開始就參演處境劇《愛·回家之開心速遞》中「熊若水」一角，所以形象比陳茵媺及周家蔚更入屋，同劇中拍檔張景淳更成為觀眾最喜歡嘅劇集CP之一。呂慧儀由於天生修長嘅美腿，被封「長腿蟹」，俘虜唔少宅男心。
陳倩揚由司儀變身媽媽級KOL
家境富裕嘅張舒雅係2008年香港小姐冠軍，但佢賽後無耐就向公司請病假，之後甚少履行港姐職責，仲退選世界小姐競選及國際中華小姐競選，引起TVB不滿將佢雪藏，卸任後無耐仲淡出埋娛圈，被封為「最hea港姐」。而同屆嘅亞軍陳倩揚唔止頂替張舒雅代表香港參加國際中華小姐，仲獲得亞軍及友誼小姐殊榮。佢最為人熟悉係擔任《東張西望》主持，2016約滿TVB後主力做司儀工作，近年更係一個好成功嘅媽媽級KOL。平日分享健康飲食秘方，吸引有唔少人追看。
蔡思貝範範掂 被封人肉發電機
2013年港姐三甲相信係喺圈中發展算係最平均同成績突出嘅一屆，冠軍陳凱琳、亞軍蔡思貝和季軍劉佩玥，三人都有涉足司儀、演戲、廣告多個範疇嘅發展，不過就只有蔡思貝曾喺TVB台慶頒獎禮中獲獎。
蔡思貝初出道曾被指撞樣KOL達哥，但樣貌標青嘅佢反而好快被觀眾認識，同時被公司力捧嘅佢得到唔少演出機會，成績算唔錯，2017年獲TVB「最受歡迎電視女角色」獎及2020年TVB「最佳女主角」獎，不過人紅就是非多，最轟動的莫過於外界對其學歷嘅質疑，而佢嘅緋聞亦都好多，入行9嘅年就有10個緋聞男友，被網民稱為「人肉發電機」。
何依婷黑馬成新一代女神
何依婷2017年參選獲亞軍，佢就唔止學歷高，畢業美國史丹福大學，卸任冇耐被安排加入《學是學非》，成功入屋。2020年喺劇集《機場特警》嘅演出更獲提名台慶頒獎禮嘅「最受歡迎電視女角色」，劇中豪放坐楊明大髀談情，成功引起網民討論之餘，仲成為新一代女神，備受力捧。
同冠軍雷莊𠒇卸任後就冇同TVB續約，返咗加拿大生活，早前更被TVB高層樂易玲封「最跌眼鏡港姐」。
黃嘉雯獲馮盈盈鼓勵入行圓夢
黃嘉雯入行前任職模特兒，因為受師姐馮盈盈鼓勵，毅然參選港姐圓演藝夢，2019年以大熱姿態奪港姐冠軍。可惜當選後曾經零工作，比起馮盈盈接商演接到手軟，真係令人擔心佢嘅前途。直至卸住後除咗擔任《流行都巿》等綜藝節目嘅主持，亦開始有劇拍，當中包括《把關者們》、《十月初五的月光》、《青春不要臉》、《廉政行動2022》，以及新劇《法言人》，但成績卻唔及同屆嘅季軍古佩玲和亞軍王菲，古佩玲同王菲舊年均獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」，兩人嘅表現比黃嘉雯率先獲得公司肯定。
入行3年嘅古佩玲曾經講過參選港姐係圓婆婆心願，而佢亦係同屆港姐工作最多嘅一位。初時以客串加入《愛·回家之開心速遞》劇組，憑住樣貌、聲線及身材吸引唔少觀眾亦都係TVB「女神」之一。
讀者留言