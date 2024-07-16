香港小姐2024 10號吳芷靖被爆黑歷史 私底下原來風格超大膽
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《2024香港小姐競選》於昨日（15日）公布了15位候選佳麗的名單，更即場揭曉了觀眾投票的前5名佳麗，分別是倪樂琳、吳芷靖、梁嘉瑩、李曼思及陳甜甜。而作為暫時較為出眾的佳麗，10號佳麗吳芷靖（Clary）的過去就火速引起網民關注，而吳芷靖的社交平台更被挖出多張疑似吸煙的照片，瞬間引起熱議……
香港小姐2024 10號吳芷靖背景公開
根據較早前官方公開的資料，吳芷靖（Clary）現年24歲，身高166.5cm，體重46kg，是一名碩士畢業生，目前從事文化製作人的職業。而吳芷靖的興趣就包括睇展覽、著漢服以及攝影。吳芷靖更透露自己志在推廣中國傳統文化及促進跨文化交流。
香港小姐2024 10號吳芷靖被指疑係「煙民」
日前有網民和媒體從吳芷靖的社交平台帳戶上，發現了她曾經發表過的藝術照片，當中不乏一些尺度較大，以內衣上陣的性感風格照片。不過更令大家注意的是，吳芷靖的限時動態似乎流露出她平時有食煙的習慣，照片中她以熟練的手勢拎住香煙，被指睇落「有食開」。而在其他的生活照中，亦偶爾會睇見煙盒的蹤影。
香港小姐2024 10號吳芷靖親解爭議
對於他人被爆出舊照，吳芷靖昨日會面傳媒時已有親自危爭議解畫，並表示該照片中的香煙並未點燃，自己會做出食煙的動作完全是出於好玩，並重申自己唔食煙，照片中的煙盒只是與自己在美國同住的朋友的。而對於近乎以赤裸的方式影相一事，吳芷靖就表示自己有著衫出鏡，而且照片的主旨亦是以健康風格為主。
撰文：東方新地圖片來源：IG@wukeke25、Threads@wukeke25、TVB