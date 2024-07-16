香港小姐2024 10號吳芷靖被爆黑歷史 私底下原來風格超大膽

《2024香港小姐競選》於昨日（15日）公布了15位候選佳麗的名單，更即場揭曉了觀眾投票的前5名佳麗，分別是倪樂琳、吳芷靖、梁嘉瑩、李曼思及陳甜甜。而作為暫時較為出眾的佳麗，10號佳麗吳芷靖（Clary）的過去就火速引起網民關注，而吳芷靖的社交平台更被挖出多張疑似吸煙的照片，瞬間引起熱議……

