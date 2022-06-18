香港小姐2022｜港姐嫁得好？ 重溫近年港姐出嫁 何艷娟爺孫戀閃婚閃離最誇張
2010年亞軍張秀文閃婚後再閃孕
34歲的張秀文被封「34D咪神」，多年來憑性感上位，不過自從去年底與拍拖一年的金融才俊王大權（Billy）閃婚後，即修心養性一改形象，為入門做乖新抱決定封胸，有消息指張秀文與老公已造人成功，閃婚後再閃孕，雙喜臨門。有指王大權年薪達過千萬，而且是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家景非常富裕！
2011年港姐季軍及最上鏡小姐許芷熒
許芷熒（原名：許亦妮）除咗身材好，口才一樣了得，因此入行後為佢帶嚟源源不絕工作機會，伴隨嘅是非及緋聞亦都唔少，直到佢遇上真命天子！許芷熒喺2019年同拍拖兩年幾嘅有米圈外男友Alexander宣佈結婚，從此專心相夫教女，不時上載家庭照晒幸福。
2012冠軍張名雅
張名雅入行後做過節目主持，亦拍過劇，但成續未見突出，於2016年嫁律師男友蔡錦豪，婚後育有兩子，佢曾透露想追多個女，仲打算將手上嘅后冠傳畀囡囡。
2012年季軍朱千雪
雖然朱千雪名次不敵冠軍及亞軍，但參選時憑甜美外表，被封「民選港姐」，喺娛樂圈極速上位嘅佢卻志不在此，毅然重返校園完成法律系博士學位，並於2020年底受聘成為執業大律師。事業得意全賴青梅竹馬嘅醫生老公多年嚟喺背後默默嘅支持。
2012年最上鏡小姐岑杏賢
朱千雪同屆嘅岑杏賢喺遇上佢嘅真命天子之前，曾經同袁偉豪拍過拖，但最終未能修成正果，岑杏賢喺2020年11月低調同金融才俊男友張嘉俊拉埋天窗，婚後無耐仲造人成功，一家三口幸福滿瀉！
2013年冠軍陳凱琳
近年加入KOL行列嘅陳凱琳簡直係人生勝利組，生於富貴家庭嘅佢喺2013年當選冠軍，一夜成名！喺拍劇集《殭》嘅時候仲遇上Mr.Right鄭嘉穎，雖然年齡相差22年，但都無阻愛火蔓延，至今結婚近四年，育有兩子，依然非常恩愛。
2013年友誼小姐歐陽巧瑩
歐陽巧瑩無論身材、言行同作風都好大膽，2019年同老公林師傑先後離開大台，自己事業自己管理，實行兩公婆拍住上，兩人舊年底更移民英國開始新生活。
2014年季軍何艷娟爺孫戀閃婚閃離
何艷娟喺大台做日子做過咩，觀眾應該冇咩印象，但佢喺2018年同年紀相差40載、當時66歲嘅澳博營運總裁吳志誠入紙申請結婚，相信大家印象深刻。正當各人以為呢段爺孫戀修成正果，可惜婚姻關係只係維持咗8個月。有指失婚何艷娟袋咗3億贍養費，繼續過住上等人嘅生活。
2016年港姐季軍陳雅思嫁富三代
陳雅思2020年離巢無綫轉行做瑜伽導師，事業更上一層樓外，佢舊年突然公佈婚訊，嫁富三代DJ郭孟浚，令陳雅思正式加入闊太名單。
2017年陳雅思有份主持節目《歎得好健康》，拍住黎諾懿同丁子朗等人去日本同台灣等地，探討一下健康資訊！點少得浸溫泉呢啲畫面呢？果然一浸成名。
2016年友誼小姐張寶兒嫁袁偉豪
同屆「友誼小姐」張寶兒2017年拍《打工捱世界 II 》同年長10歲嘅袁偉豪撻着，二人拍拖三年經常恩愛放閃，2020年袁偉豪因為抱得呢位「底褲大王」千金歸，更被封「億萬駙馬」。
2018年港姐季軍丁子田嫁富二代
丁子田2018年奪得港姐季軍及「最佳口才」獎，但疑因廣東話唔流利，喺無綫兩年時間都只係主持過《股市直擊》同《港活力·港運會》兩個節目，劇集方面就齋客串過一集《愛·回家之開心速遞》。2021年喺社交網宣佈成為準人妻，老公係富二代吳杰龍阿Paul，係國行集團太子爺，爸爸當年成功將BURBERRY和FENDI等高級品牌帶入中國，而阿Paul亦被稱為「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」。話就話係「富二代」但阿Paul本身亦相當有商業頭腦，前年就為上海為珠寶品牌「周大福」舉辦Pop Up商店，一手包辦計劃到宣傳等工作。