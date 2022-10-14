「爆炸頭」徐麟落選香港小姐仲想入娛樂圈？認廣東話差自爆未來發展
落選香港小姐徐麟大熱倒灶 博士生認廣東話差會學習
落選佳麗徐麟最後就五強止步，日前她就在社交平台上發放參選感言，她寫道：「花咗幾日時間來回味呢四個月嘅旅程，感覺而家嘅自己煥然一新。參加港姐比賽應該係我做過最瘋狂嘅事啦，喺完全陌生嘅領域自我挑戰咗好多次，同時喺呢個過程中對港姐文化同香港呢個城市亦有咗更加深入嘅了解; 最重要嘅係，認識咗許許多多可愛、善良、溫暖嘅人；台前幕後，十分照顧，非常感恩。」
徐麟承認決賽當晚表現不符合預期
徐麟除了很開心透過參加港姐認識很多新朋友及增廣見聞外，更坦言在決賽當晚的表現的確不符合預期，指自己的廣東話不是很滿意，不過明白人生有時候有些缺憾反而是一種美，所以自己能進入最後五強已經非常驚喜，並揚言之後都不會放棄學廣東話。落選後，徐麟指自己將會回歸學術界，希望可以關注更多傳統文化同慈善事業，讓大家看到更好的徐麟。
徐麟落選，不少網民表示可惜，指她樣子甜美，學歷高，只是因為廣東話差才落選：「個樣其實幾靚，起碼好過冠軍好多，皮膚白白淨淨唔似有病」、「欣賞佢好有自信」、「一開始覺得佢係個笑話，但愈黎愈ok 佢個格」、「佢係輸咗，獎仔都無個，佢無黑面喎，亦都唔會話出書爆人哋比賽黑幕，佢識撈呀，有厚道呀」
承認與TVB傾談發展 不介意收入
《2022香港小姐競選決賽》於9月25日完美落幕，在賽前甚有觀眾緣的徐麟，總決賽當晚在場觀眾不停叫其名字，為她打氣。徐麟接受傳媒訪問時直認當刻很感動，回到後台時不禁落淚，並指這是個難忘的經驗。談到日後發展，徐麟指有與監製見面，了解她們的興趣和意願，她承認有與TVB傾談發展，並希望可以作多方面嘗試，又指若不成功的話，便回去繼續修讀博士學位。
不過眾所周知TVB的收入一直不高，但徐麟表示收入不在其考慮範疇之中，又表示這行有不同挑戰，是其最享受的享受，並相信公司會好好照顧他她們。
徐麟聽不懂廣東話全場觀眾爆笑
每年香港小姐競選的泳裝問答環節都是每位佳麗考急才的加減分環節，而今年的泳裝環節重問歷屆港姐的刁鑽問題，而徐麟在決賽當晚就抽中了1989年港姐冠軍陳法蓉當年回答的問題，問題是「如果香港舉行一個普天同慶的節日，令全香港人一齊開心玩樂，你會提議什麼節日？」
不過徐麟因為聽不懂廣東話而再三重問問題，司儀丁子朗先用廣東話問：「你會提議啲咩節日呢？」徐麟就問可不可以重複一下問題呢； 丁子朗再一次仔細重複問題：「你會提議新增咩普天同慶的節日呢？」；結果徐麟還是聽不明白再問：「可不可以用國語說一遍？」。最後丁子朗用普通話再說一問題，徐麟終於聽懂了，就用廣東話回答：「天體美食節」，另一位司儀陸浩明即隨再問徐麟「可唔可以再重複多一次呢」隨即令在場觀眾爆笑，而徐麟亦尷尬地笑了一下，場面十分好笑。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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